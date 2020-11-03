網站政策
法規資訊/注意事項
本網站資訊由景順證券投資信託股份有限公司(下稱本公司)發佈，未經台灣金融監督管理委員會審閱。
本站所有內容均為版權所有，本公司保留所有權利。
您可下載或列印本站各段落供私人使用，本站保留所提供資訊所有著作權與版權聲明。未經本公司書面許可，您不得全部或部分重製、以電子形式或其他方式傳送、修改、連結本網站內容，亦不可將本網站做為任何公開或商業用途。
您不可傳送任何病毒、「蠕蟲」、「木馬程式」或任何具破壞性質的項目到本網站，且您有責任確保您於本網站下載或選擇使用的任何內容都不含上述項目。
此外，若您進入並使用本網站時遭受下列事項的影響，不得對本公司究責：（i）任何病毒散佈、技術錯誤、連線中斷，或（ii）第三方的詐欺行為。
本網站架設於台灣，遵守台灣法律並以其為準據。您於本網站的瀏覽與使用即視同您已接受上述法律規範。若發生任何爭議或訴訟，您同意一律由台灣法院管轄，且不得撤回此同意，並放棄以場地或訴訟進行地點不便為由，對該訴訟提出任何反對意見。
當您每次進入並使用本網站時，即視同您已同意遵守上述條款。
免責聲明及有限責任
本網站所載內容係本公司認為可靠之資訊。惟此不代表本公司或任何人保證、表示或暗示此等資訊的準確性、有效性或完整性，亦不應以此為依據。本公司或其關係企業或任何本公司或其關係之企業主管或員工，概不對任何人因倚賴此等資訊所導致的損失負責（無論以侵權或合約或其他方式），亦不對此等資訊內的任何錯誤或缺漏（包括但不限於第三方資訊來源所犯的錯誤或缺漏）負責。本網站提供之資訊不需另行通知即可更改。
本公司概不對任何因使用或倚賴本網站所提供資訊造成的損失負責，包括但不限於任何利益的損失或其他直接或間接損害。本網站資訊非為任何投資、稅務、法律或其他建議。
若第三方因您使用本網站的行為向本公司索賠，您在此同意完全賠償本公司因為您不當使用本網站所導致本公司受害或直接蒙受的所有損失、成本、法律行動、訴訟、索賠、損害、費用（包括合理的法律成本與支出）或負債。任一方不需因超出己身合理控制範圍的因素（包括但不限於停電事件），造成對方的任何損失或損害負責。
若本網站提供的資訊與本網站投資產品的銷售文件內文字有所落差，應以相關銷售文件為準。
個人資料保護及隱私權政策
本公司承諾保護所有提供個人資訊予本公司者之隱私，亦承諾遵守《個人資料保護法》（下稱個資法）之規定。據此，本公司要求員工遵守嚴格的內部資安標準與保密規定。例如根據「有需要知悉」的原則限制相關員工查閱個人資料，並在有需要時對個人資料進行加密處理。依個資法，針對您透過此網站向本公司提供之個人資料為蒐集、處理、利用、傳輸（包括國際傳輸）及揭露，提供隱私權聲明如下：
您自願提供的資訊
如您擬向本公司查詢、索取若干資訊，您得透過此網站提供你的個人資料（例如您的姓名、電子郵件地址、個人及公司電話號碼），您並非必須提供此網站上要求的所有個人資料，但相關資料將有助於本公司迅速聯絡您，以回覆您的查詢。
本公司亦得將您使用本網站提供之個人資料，用於蒐集時所說明的特定目的，或其直接相關之目的。
除了上述基於聯絡及回應您的查詢外，在特定目的及依據您與本公司的往來關係，相關個人資料亦可能被本公司、景順投資管理亞洲有限公司、景順香港有限公司，或景順集團內任何公司（下稱景順集團），基於提供您現有投資及建議投資的客戶服務目的、管理或進行行政管理的服務目的，包括跟進您的查詢及其他相類似行政或商業目的下，蒐集、處理和利用您的個人資料，您的個人資料可能被支援上述目的之第三方蒐集、處理以及利用。
為達成上述之目的，您的個人資料可能將被傳輸至位於台灣境外的其他景順機構或外部服務供應商，以作處理、利用及／或儲存之用，而該等地區可能沒有設立與該法規大致相似或達到與該法規相同目的之數據保障法律。這表示您的個人資料可能得不到相等於或類似台灣的保障水準。
此網站蒐集的資訊
請注意，在您到訪本公司網站時，本公司或第三方服務供應商可能使用軟體工具或 「cookies」，以蒐集您的資料（例如您電子設備的IP地址、您所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及您的瀏覽活動，從而：
- 利用cookies追蹤及記錄到訪本公司網站的訪客總數，以及訪客到訪網站的部分；
- 分析本公司網站，例如蒐集資訊，以助本公司了解訪客在本公司網站上的瀏覽習慣；
- 就網站活動編製統計報告，例如瀏覽人數及曾瀏覽網頁；
- 暫時儲存您可能在本公司網站工具（例如網站內的計算器或示範）輸入的任何資料，以改善網站功能；在某些情況下，更會記錄您到訪本公司網站的資訊。為向您提供部分服務，本公司可能須記錄上述資訊；及
- 記錄您到訪本公司網站、曾瀏覽的網頁及已追蹤的連結。以使本公司網站的內容更符合您的興趣，以及識別您可能感興趣的產品或服務。本公司或會就此等目的與第三方分享上述資訊。
本公司、景順集團、代理人或向本公司提供服務的任何其他第三方均可能會處理及利用上述所蒐集之個人資料或資訊。雖然本公司可能在安全連線部分下，使用軟體統計在本網站之瀏覽活動，但本公司不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分之任何私人內容。
大部分網路瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。您可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如您選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。進一步詳情請參閱本公司的Cookies政策。
基於資訊安全的原因，本公司可能會使用您電子設備的IP地址，以監看不尋常的IP地址，從而偵測可疑活動，並降低網路相關安全風險。
除上述情況外，除非得到您的事前同意，否則本公司不會向任何其他人士洩露從您蒐集所得的資訊。
透過其他網頁蒐集的資訊
您透過其他網站點擊本公司的文章或網頁時，這些網站可能會蒐集您的個人資料，並以綜合及匿名方式彙整轉交本公司，而本公司可與本公司的服務供應商及廣告商分享這些綜合及匿名資訊，協助本公司制定行銷策略。請您詳閱該網站就隱私權保護之相關措施。對於這些連結網站所為個人資料之蒐集、處理及利用，不適用本公司之隱私權聲明。本公司亦不就其他網站之蒐集、處理及利用負責。
本公司之隱私權聲明不涵蓋您透過本網站所提供之連結而瀏覽本網站以外之其他網站。建議您在到訪其他網站時，詳細閱讀該等網站的隱私權聲明。若您有意要求查閱及更正這些網站持有關於您的個人資料，請直接與相關網站聯絡。
保存、存取、更正、清除
本公司只會在法律規定範圍內，以及為達成上述目的所需之期間內，保存您的個人資料。您的個人資料將會保密，而本公司會採取一切合理措施，確保您的個人資料不會在未經授權的情況下為蒐集、處理及利用，包括但不限於存取、遺失、洩露及銷毀。
根據個資法，您有權：
1檢查本公司是否持有您的個人資料；
2要求查閱及／或更正任何有關您的資料；
3確定本公司有關個人資料的政策及慣例，並了解本公司持有的個人資料類別；及
4反對使用您的個人資料作直接行銷用途，而在您向本公司表示反對後，本公司不會使用您的個人資料作為直接行銷用途。
根據個資法的條款，本公司有權就資料索取的處理收取合理費用。為處理任何該等要求，本公司可能要求您提供證據，證明您是作出該項要求的人士，或是根據個資法為合法之代理人。
若您提出要求，本公司將停止因直接行銷目的而使用您的個人資料，並消除或銷毀您的個人資料。
當您在登入網路交易平台時，按下同意「個人資料保護同意書」後，本公司即視為已獲得您的同意。本公司亦可使用本網站為了特定目的、或與該特定目的直接相關之其他目的向您蒐集的個人資料。前述的特定目的均於資料蒐集當時載明。
Cookies政策
在您首次瀏覽本公司網站，閱讀及接受網站條款時，本公司會在您的電腦放置「Cookie」。Cookies為許多網站使用的標準工具，讓網站在其使用者的電腦上保存網站相關資料。
Cookies僅包含相關網站建立的資訊，並僅可將相關資訊交還該網站。換而言之，本公司網站無法讀取您的電腦上於其他網站所建立cookies的資訊。同樣地，只有本公司網站才可以讀取其建立cookies內的資訊。Cookies無法用以獲得或瀏覽您硬碟內的數據。Cookies無法載有或散播病毒。
為全面使用本公司網站，您必須允許瀏覽器接受存取cookies。您可透過您瀏覽器的功能表內的喜好設定，來完成此程序。
就本公司網站的條款，本網站所建立的任何cookies，將在30天後自動刪除。刪除cookie後，當您再次到訪本網站時，網站將要求您閱讀及重新確認、接受網站最新的條款。如您希望避免有關情況，請更改瀏覽器設定。
除非您選擇移除其他cookies，否則其將保留於您的電腦內。
本公司或其第三方服務供應商使用cookies蒐集有關您的資料（例如您電子設備的IP地址、您所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及您的瀏覽活動，從而：
- 利用cookies追蹤及記錄到訪本公司網站的訪客總數，以及訪客到訪網站的部分；
- 分析本公司網站，例如蒐集資訊，以助本公司了解訪客在本公司網站上的瀏覽習慣；
- 就網站活動編製統計報告，例如瀏覽人數及曾瀏覽網頁；
- 暫時儲存您可能在本公司網站工具（例如網站內的計算器或示範）輸入的任何資料，以改善網站功能；在某些情況下，更會記錄您到訪本公司網站的資訊。為向您提供部分服務，本公司可能須記錄上述資訊；及
- 記錄您到訪本公司網站、曾瀏覽的網頁及已追蹤的連結。本公司使用有關資訊，以使本公司網站的內容更符合您的興趣，以及識別您可能感興趣的產品或服務。本公司或會就此等目的與第三方分享上述資訊。
本公司、景順集團、代理人或向本公司提供服務的任何其他第三方均可能會處理及利用上述所蒐集之個人資料或資訊。雖然本公司可能在安全連線部分下，使用軟體統計在本網站之瀏覽活動，但本公司不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分之任何私人內容。
大部分網路瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。您可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如您選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。
本公司網站內部分頁面，或提供對您有價值的其他網站之連結。請注意，本公司對該等網站的內容或隱私權政策並無任何控制權。務必請您在這些網站內提供任何個人資料前，詳細閱讀該等網站之隱私權政策。
更詳細資訊載於個人資料保護及隱私權政策一節。
風險聲明
一般警語
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件內的觀點及預測將不時轉變，而不會另行通知。本文所提供為舉例，絕無個股/債券推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
非投資等級債警語
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。
投資人投資時需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。
中國投資部位警語
景順中國基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券，包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
景順大中華基金係投資於在中國大陸擁有重要業務公司的有價證券，包括但不限於在中國、香港等地交易之有價證券。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
目標到期債券基金警語
目標到期債券基金風險說明
- 目標到期債券基金不屬於保本型基金，不具備保本保息的特色。
- 信用風險：目標到期債券基金屬於債券型基金的一種，而所有債券型基金皆面臨信用風險，也就是投資標的無法按時償付利率或本金的風險。然而在目標到期債券基金當中，基金公司往往會詳列投資組合的「平均信用評等」或「各評等債券的投資比重」。建議投資人可將目標到期債券基金的投資評等與市面上其他境內外債券型基金相較，便可了解目標到期債券基金在所有債券型基金當中的相對信用風險水準為何。
- 利率風險：在投資過程當中，目標到期債券基金與其他債券型基金一樣會受到利率環境的變動，而使基金淨值出現上下波動。但隨著基金越接近到期日，投資組合當中的債券也離到期日越近，在存續期間縮短的情況下，利率風險會隨著到期日的到來而逐漸縮小。而目標到期債券基金的經理人，在個別債券沒有明顯信用惡化的情況下，傾向持有該檔債券到期並收取票面金額，因此對於一個持有目標到期債券基金至到期的投資人而言，利率風險對該基金投資人並沒有太大意義。然而不能否認的是，若投資人中途提前贖回基金，則必然會暴露於利率風險當中。
- 提前清償與再投資風險：債券投資組合當中的若干債券具備可被發行人提前清償的條款，稱為可贖回債券(Callable bonds)，若該債券提前被發行人清償，則該債券部位將轉為現金，經理人必須另外尋找投資標的，否則以當前低利率的狀況，現金部位將降低投資組合的報酬率，稱為再投資風險。景順投信認為此項風險雖然存在，但相對可控；因為提前到期的債券固然會使現金比率上升，但現金部位亦可以做為支付投資人贖回的價金。從資產管理公司的角度來看，經理人想要極大化投資組合的收益率，但同時也需要保持部分現金用來支應贖回款，而提前被清償的債券恰好可以在不用處分未到期債券的前提下，提供支應投資人基金贖回款所需的部分流動性。此外，再投資未必全然是風險，若當時的市場利率高於基金成立時的市場利率，則經理人或許可以找到殖利率較高的短天期債券並持有到期。
- 匯率風險：目前目標到期債券基金的投資標的絕大多數以美元計價債券為主。在基礎幣別為美元的情況下，美元級別投資人相對於其他非美元級別投資人，所面對的匯率風險相對較低，因為投資標的多為美元，級別計價幣別亦為美元；然而當投資人使用新台幣進行投資時，確實需要留意美元與新台幣之間的匯率波動。
- 保單中途解約的費用與價格波動風險：保單中途解約等於提前贖回基金，除了基金提前贖回費用以外，中途解約將以當時的基金淨值作為計算基準，也就表示投資人必須承擔債券未到期前所面臨的利率風險。
其他基金相關警語
就本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。
基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
有多幣別級別之基金除新臺幣計價受益權單位外，尚包含外幣計價受益權單位，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣現時不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。此外，本基金在計算非人民幣計價或結算資產的價值及非人民幣類別的價格時，基金經理將會應用香港的離岸人民幣市場匯率（「CNH 匯率」）。CNH 匯率可以是相對於中國境內非離岸人民幣市場匯率的一項溢價或折讓及可能有重大買賣差價。因此，基金資產價值將會有所波動。 本基金得投資於美國Rule 144A債券，該類債券因屬私募性質，故較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。
有關基金之永續投資資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站永續專區之永續投資基金專區(https://www.invesco.com/tw/zh/sustainable-channel/sustainable-investing-fund.html)公告。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
網路安全
我們如何保障您在景順投信的網上安全
我們不斷檢討和提升安全措施，讓您安心使用景順投信的網上服務。我們投資了多項措施，有助保障您的網上活動，例如：網站加密及驗證技術。當您存取本網站上的數據時，瀏覽器頂部（或底部）會顯示掛鎖符號，代表網站已加密。
驗證網站方法：
- 點選鎖頭圖示：查看憑證詳細資料，例如由誰簽發及簽發對象。
- 檢查網址：確保您造訪的是正確的網域（例如：https://www.invesco.com，而不是 https://www.1nvesco.com）。
- 請參閱我們的「網路安全專區」部分，以獲取最新網路安全資訊及指引。
七項建議維護網路安全
我們竭盡所能鞏固網上服務的安全，您亦可採納以下建議，更周全保護自己的網上活動：
1. 保護您的個人電腦、行動裝置及個人資料安全
確保個人電腦或行動裝置安全是保障個人資料的首要步驟。建議安裝及啟用防火牆、防毒與防間諜軟體軟體，並保持軟體為最新版本。
2. 避免寫下私人密碼
切勿向任何人透露用戶名稱或密碼，亦避免將密碼寫下。如考慮使用可靠且安全的密碼保管軟體程式，請先參考其保安評價及建議。
3. 定期更改密碼
定期更改密碼是防止他人登入您帳號的良好方法。不同網上帳號應使用不同密碼。
4. 慎防不明來電與訊息
切勿回覆任何要求您提供敏感保安資料（如密碼）的可疑來電或訊息。本公司絕不會透過電郵、短訊或社交媒體訊息向您索取個人保安資料。請參閱「如何識別可疑電郵、聊天訊息及通知提示」。
5. 不要用電郵發送您的個人資料
電郵並非安全的通訊方式，請勿以此方式發送任何個人或帳號相關敏感資料。
6. 使用安全網路
如透過無線網路（Wi-Fi）上網，請確保連接的是可靠及安全的Wi-Fi網路（提示：留意瀏覽器上的掛鎖圖標）。如使用不安全的Wi-Fi網路，請避免登入或瀏覽顯示個人資料的網站。即使有防毒軟體，若網路不安全，資料仍有機會被盜取。
7. 定期檢查帳號活動及緊貼網路安全知識
定期檢查帳號狀況，如發現異常，請立即聯絡我們的電子客服信箱查詢： service@invesco.com 定期瀏覽本網站及其他相關網站，有助您掌握最新網路安全及金融犯罪資訊。詳情請參閱「網路安全專區」。如您有任何疑問，亦歡迎您於營業日時間(週一至週五9:00AM-6:00PM) 撥打免費服務專線： 0800-045-066與本公司客服人員聯絡查證。
如何識別可疑電郵、短訊、聊天訊息及通知提示
任何聲譽良好的公司，均不會以訊息要求您提供或確認個人或帳號敏感資料（如密碼）。如收到自稱來自景順投信的訊息並有此要求，請立即聯絡我們的電子客服信箱查詢：service@invesco.com。詐騙訊息難以分辨，如對訊息真確性有疑問，亦歡迎您於營業日時間(週一至週五9:00AM-6:00PM) 撥打免費服務專線： 0800-045-066先與本公司客服人員聯絡查證，切勿回應訊息內的任何連結。
請勿分享敏感個人資料、帳號資料、登入資訊、一次性密碼（OTP），或按指示進行交易。避免點擊可疑訊息（包括短訊、電郵、聊天訊息及通知）內的連結。
如懷疑收到冒充景順投信的可疑來電或詐騙訊息（如釣魚郵件、短訊、聊天訊息及通知提示等），請聯絡我們的電子客服信箱查詢：service@invesco.com，請將自稱來自景順投信的訊息（如電郵、網址、訊息截圖等）轉發給我們，在收到相關資訊後，我們將會發送一則自動回覆訊息以確認您的訊息。如您發現任何與景順投信帳號相關未經授權的金融交易，請通知我們，也可及時向警方報告。
可疑電子郵件的常見特徵
詐騙訊息
詐騙訊息（如釣魚郵件、短訊、聊天訊息及通知提示等）或會抄襲公司商標及設計風格，試圖令訊息看似真實。訊息可能催促您點擊內含連結，將您導向仿冒網站，並要求輸入帳號、用戶名稱及密碼等保安資料。若您登入網站時，瀏覽器位址欄未顯示掛鎖符號，請加倍小心，並核實網站真確性。切勿點擊可疑電郵、短訊、聊天訊息、網站或社交媒體內的連結或附件。切勿在可疑網站、短訊或其他訊息平台輸入敏感個人資料、帳號資料、登入資訊或密碼。
虛假迫切
許多釣魚訊息會以威迫內容欺騙您履行要求，例如聲稱如不即時更新帳號，帳號將被關閉。若訊息急切要求您提供敏感個人資料，可能是詐騙電郵。不要屈服於威迫內容。如有疑問，請先向有關機構查詢。
虛假連結
許多釣魚郵件、短訊、通知提示等包含看似真實的連結，實際會將您導向欺詐網站。點擊連結前，請將滑鼠懸浮於連結上方，核對實際網址。如與訊息內顯示不同，請加倍小心。如有可疑，切勿點擊。
附件
與虛假連結相似，釣魚訊息亦可能附上危險附件。切勿點擊來歷不明的附件，否則可能下載間諜軟體或病毒。除非您透過官方途徑向景順投信索取特定檔案，本公司絕不會向您發送附件或軟體更新通知，並要求安裝。
保護自己免受網路騙子侵害
景順投信絕不會通過超連結要求您分享登入資訊或一次性密碼。請保持警惕，保護您的資料，包括帳號登入資料（PIN、密碼或驗證碼）。切勿向任何未經驗證的網站、流動應用程式、社交媒體平台或任何數碼平台披露敏感資料，即使看似真實。請先核實官方來源，並只使用授權安全的渠道處理您的資訊資產。
提防冒充權威人士的詐騙行為，切勿分享個人資料。不明來電及訊息（如電郵、短訊、聊天訊息及通知提示等）可能來自冒充景順投信或您熟悉機構的騙徒，請務必先透過官方渠道查證。
本公司註冊名稱為「景順證券投資信託股份有限公司」或簡稱「景順投信」，主營業事務係募集與銷售經主管機關核准之境內及境外共同基金商品，並透過合法登記之銷售機構進行銷售(https://www.sitca.org.tw/ROC/WEB/WE1003.aspx)。股票買賣、虛擬貨幣或選擇權交易等均非本公司經營項目，前述詐騙渠道及手法請務必提高警覺。
景順投信核准發行之基金商品訊息請參閱以下公司官方網站公告 (https://www.invesco.com/tw/zh/home.html)，請勿透過不明網站連結或安裝交易APP進行匯款投資，以免上當受騙。
常見詐騙手法包括透過簡訊或社交媒體群組 (如: LINE) 慫恿客戶下載來路不明APP並要求投資人上傳身分證及存摺封面要約開戶，待開戶完成後要求投資人將款項匯入個人帳戶，或是宣稱可以先代墊付款並馬上可在APP看到投資損益。
為保障您交易安全，若您收到任何可疑資訊，建議撥打165反詐騙諮詢專線或至165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/#/)或洽法務部調查局(https://www.mjib.gov.tw/Poll?Module=2)進行報案及檢舉。
您亦可至投信投顧公會宣導合法投信投顧業者專區(https://www.sitca.org.tw/ROC/Legal/statement.aspx)了解各會員公司公告之聲明訊息。
有關更多的網路安全和科技罪行的資訊及支援，請參考以下外部網站。
金融監督管理委員會（金管會FSC）
由金融監督管理委員會（FSC）發布, 金融網路安全行動計畫2.0 的「金融智慧網 – 防詐騙專區」，旨在加強對金融投資者的網路防禦教育，提供資訊安全的警示和建議。
更多資訊請訪問: https://moneywise.fsc.gov.tw/
台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)
TWCERT 是台灣的主要資安機構，負責協助企業和使用者應對網路威脅。TWCERT/CC 提供資安事件通報、諮詢服務及防範措施，並分享資安情資和漏洞資訊，以提升整體網路安全防護能力。
更多資訊請訪問 TWCERT/CC 官方網站: https://www.twcert.org.tw/
「全民資安素養網」
「全民資安素養網」旨在為社會大眾提供一個一站式的入門網站，讓民眾有效地獲得資訊安全方面的資訊和資源，例如：最新資訊安全訊息及活動、資訊安全技術文件及報告以及其他相關的資料。
更多資訊請訪問: https://isafeevent.moe.edu.tw/
警政署「165全民防騙網」
「165全民防騙網」讓民眾可了解到近期詐騙案件和網路詐騙手法。該網站由內政部警政署刑事警察局運營，旨在提高公眾對詐騙的認識，並提供相關的幫助和支持。民眾可以通過該網站報告詐騙案件，並獲得防範詐騙的建議和資源。
更多資訊請訪問: https://165.npa.gov.tw/#/