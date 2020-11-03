個人資料保護及隱私權政策

本公司承諾保護所有提供個人資訊予本公司者之隱私，亦承諾遵守《個人資料保護法》（下稱個資法）之規定。據此，本公司要求員工遵守嚴格的內部資安標準與保密規定。例如根據「有需要知悉」的原則限制相關員工查閱個人資料，並在有需要時對個人資料進行加密處理。依個資法，針對您透過此網站向本公司提供之個人資料為蒐集、處理、利用、傳輸（包括國際傳輸）及揭露，提供隱私權聲明如下：

您自願提供的資訊

如您擬向本公司查詢、索取若干資訊，您得透過此網站提供你的個人資料（例如您的姓名、電子郵件地址、個人及公司電話號碼），您並非必須提供此網站上要求的所有個人資料，但相關資料將有助於本公司迅速聯絡您，以回覆您的查詢。

本公司亦得將您使用本網站提供之個人資料，用於蒐集時所說明的特定目的，或其直接相關之目的。

除了上述基於聯絡及回應您的查詢外，在特定目的及依據您與本公司的往來關係，相關個人資料亦可能被本公司、景順投資管理亞洲有限公司、景順香港有限公司，或景順集團內任何公司（下稱景順集團），基於提供您現有投資及建議投資的客戶服務目的、管理或進行行政管理的服務目的，包括跟進您的查詢及其他相類似行政或商業目的下，蒐集、處理和利用您的個人資料，您的個人資料可能被支援上述目的之第三方蒐集、處理以及利用。

為達成上述之目的，您的個人資料可能將被傳輸至位於台灣境外的其他景順機構或外部服務供應商，以作處理、利用及／或儲存之用，而該等地區可能沒有設立與該法規大致相似或達到與該法規相同目的之數據保障法律。這表示您的個人資料可能得不到相等於或類似台灣的保障水準。

此網站蒐集的資訊

請注意，在您到訪本公司網站時，本公司或第三方服務供應商可能使用軟體工具或 「cookies」，以蒐集您的資料（例如您電子設備的IP地址、您所在的國家、曾到訪的頁面、到訪時間及瀏覽器類型）以及您的瀏覽活動，從而：

利用cookies追蹤及記錄到訪本公司網站的訪客總數，以及訪客到訪網站的部分；

分析本公司網站，例如蒐集資訊，以助本公司了解訪客在本公司網站上的瀏覽習慣；

就網站活動編製統計報告，例如瀏覽人數及曾瀏覽網頁；

暫時儲存您可能在本公司網站工具（例如網站內的計算器或示範）輸入的任何資料，以改善網站功能；在某些情況下，更會記錄您到訪本公司網站的資訊。為向您提供部分服務，本公司可能須記錄上述資訊；及

記錄您到訪本公司網站、曾瀏覽的網頁及已追蹤的連結。以使本公司網站的內容更符合您的興趣，以及識別您可能感興趣的產品或服務。本公司或會就此等目的與第三方分享上述資訊。

本公司、景順集團、代理人或向本公司提供服務的任何其他第三方均可能會處理及利用上述所蒐集之個人資料或資訊。雖然本公司可能在安全連線部分下，使用軟體統計在本網站之瀏覽活動，但本公司不會允許任何第三方服務供應商讀取網站內安全連線部分之任何私人內容。

大部分網路瀏覽器的初始設定為可接受存取cookies。您可透過更改設定選擇「不接受存取」cookies，但如您選擇不接受存取，網站內若干功能可能無法正常運作。進一步詳情請參閱本公司的 Cookies政策 。

基於資訊安全的原因，本公司可能會使用您電子設備的IP地址，以監看不尋常的IP地址，從而偵測可疑活動，並降低網路相關安全風險。

除上述情況外，除非得到您的事前同意，否則本公司不會向任何其他人士洩露從您蒐集所得的資訊。

透過其他網頁蒐集的資訊

您透過其他網站點擊本公司的文章或網頁時，這些網站可能會蒐集您的個人資料，並以綜合及匿名方式彙整轉交本公司，而本公司可與本公司的服務供應商及廣告商分享這些綜合及匿名資訊，協助本公司制定行銷策略。請您詳閱該網站就隱私權保護之相關措施。對於這些連結網站所為個人資料之蒐集、處理及利用，不適用本公司之隱私權聲明。本公司亦不就其他網站之蒐集、處理及利用負責。

本公司之隱私權聲明不涵蓋您透過本網站所提供之連結而瀏覽本網站以外之其他網站。建議您在到訪其他網站時，詳細閱讀該等網站的隱私權聲明。若您有意要求查閱及更正這些網站持有關於您的個人資料，請直接與相關網站聯絡。

保存、存取、更正、清除

本公司只會在法律規定範圍內，以及為達成上述目的所需之期間內，保存您的個人資料。您的個人資料將會保密，而本公司會採取一切合理措施，確保您的個人資料不會在未經授權的情況下為蒐集、處理及利用，包括但不限於存取、遺失、洩露及銷毀。

根據個資法，您有權：

1檢查本公司是否持有您的個人資料；

2要求查閱及／或更正任何有關您的資料；

3確定本公司有關個人資料的政策及慣例，並了解本公司持有的個人資料類別；及

4反對使用您的個人資料作直接行銷用途，而在您向本公司表示反對後，本公司不會使用您的個人資料作為直接行銷用途。

根據個資法的條款，本公司有權就資料索取的處理收取合理費用。為處理任何該等要求，本公司可能要求您提供證據，證明您是作出該項要求的人士，或是根據個資法為合法之代理人。

若您提出要求，本公司將停止因直接行銷目的而使用您的個人資料，並消除或銷毀您的個人資料。

當您在登入網路交易平台時，按下同意「個人資料保護同意書」後，本公司即視為已獲得您的同意。本公司亦可使用本網站為了特定目的、或與該特定目的直接相關之其他目的向您蒐集的個人資料。前述的特定目的均於資料蒐集當時載明。