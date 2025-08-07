焦點基金

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)

以獨特主題方式，投資高評級固定收益資產

環球高評企業債優勢

投資優質資產

與其他資產的相關性較低

殖利率具吸引力

投資優質資產

環球高評級企業債券的發行商—般擁有較為強勁的資產負債表，償付能力較強。

投資等級債券較能抵禦市場波動。

過往市場重大事件中資產類別的表現

資料來源：彭博
環球股票 － MSCI 所有國家世界指數
環球高收益企業債券 － 彭博巴克萊環球高收益企業債券總報酬指數（美元對沖）
環球高評級企業債券 － 彭博巴克萊環球綜合企業債券總報酬指數（美元對沖）
2015年油價下跌和人民幣貶值期間：2015年5月18日 － 2015年9月29日
2018年中美貿易摩擦升級期間：2018年9月21日 － 2018年12月24日
2020年新冠疫情期間：2020年2月19日 － 2020年3月23日

與其他資產的相關性較低

—般而言，投資等級債券與其他資產（尤其是風險資產）的相關性較低，因此或可分散投資者投資組合中的風險。

過去5年投資級別債券與其他資產的相關性

資料來源：彭博，截止2025年3月31日。投資等級債券 ＝ 彭博巴克萊環球綜合企業債券指數（美元對沖）; 美國股票 ＝ 標普 500指數 ; 環球股票 ＝ MSCI 世界指數 ; 亞洲 (日本除外）股票 ＝ MSCI亞洲（日本除外）指 數： 港股 ＝ 恒生指數 ： 高收益債券 ＝ 彭博巴克萊環球高收益企業債券指數（美元對沖）。

殖利率具吸引力

環球投資等級企業債券殖利率高於5%*，利差大於2020上半年疫情期間及2018年緊縮時期。

目前，投資等級債券的企業基本面良好，原因如下：

1) 再融資需求低。

2) 資產負債表較少債務，違約風險較低。

環球投資等級企業債券殖利率仍處於具吸引力水準

資料來源: BlackRock Aladdin，截至2025年6月30日。

*以Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Total Return Index指數為例。截至2025年6月30日。

基金重點

高評級多元化投資組合

高評級多元化投資組合

獨特主題方式以捕捉超額報酬

獨特主題方式以捕捉超額報酬

固定收益機會

固定收益機會

高評級多元化投資組合


現有持股

  • 平均信用評等: A-

資料來源：景順，截至2025年6月30日。
單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

資料來源：景順，截至 2025年6月30日。投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。

獨特主題方式捕捉超額報酬


本基金利用主題方式物色投資機會，以創造超額報酬。

主題 投資組合
經濟從停滯性通膨轉為成長停滯 關注次級債而非優先債
利率下降應有利於可贖回證券
信貸週期差異 相對於美國，偏好歐洲、英國和亞洲
金融去槓桿化 歐洲資本監管有利財務狀況
鎖定優質歐洲核心銀行

僅供參考目的。不保證景順管理的基金現時或於未來持有上述證券／行業／或國家的證券，亦非購買／持有／買出／上述證券／行業／或國家的建議。

固定收益機會: 每月配息



單位類別 基準日 每單位配息金額 當月配息率% 當月報酬率(含息)% ISIN Code
A-總收益-月配息股美元 2025/07/31 0.0359 0.40 0.52 LU1075212248
E-穩定月配息股美元 2025/07/31 0.0510 0.69 0.50 LU2110300469
E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 2025/07/31 0.0440 0.60 0.44 LU2110299356

配息資料來源: 景順，2025年7月31日
報酬率資料來源: 晨星，原幣計算(含息) ，統計至2025年7月31日
報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

