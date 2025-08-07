環球高評企業債優勢
與其他資產的相關性較低
殖利率具吸引力
投資優質資產
環球高評級企業債券的發行商—般擁有較為強勁的資產負債表，償付能力較強。
投資等級債券較能抵禦市場波動。
—般而言，投資等級債券與其他資產（尤其是風險資產）的相關性較低，因此或可分散投資者投資組合中的風險。
環球投資等級企業債券殖利率高於5%*，利差大於2020上半年疫情期間及2018年緊縮時期。
目前，投資等級債券的企業基本面良好，原因如下：
1) 再融資需求低。
2) 資產負債表較少債務，違約風險較低。
基金重點
高評級多元化投資組合
獨特主題方式以捕捉超額報酬
固定收益機會
高評級多元化投資組合
現有持股
- 平均信用評等: A-
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
單一債券信評採S&P、Moody’s、Fitch中擇優選一；現金部位則視同為AAA最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分，如AAA換算為1點積分，BBB-換算為10點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。
資料來源：景順，截至 2025年6月30日。投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。
獨特主題方式捕捉超額報酬
本基金利用主題方式物色投資機會，以創造超額報酬。
|主題
|投資組合
|經濟從停滯性通膨轉為成長停滯
|關注次級債而非優先債
利率下降應有利於可贖回證券
|信貸週期差異
|相對於美國，偏好歐洲、英國和亞洲
|金融去槓桿化
|歐洲資本監管有利財務狀況
鎖定優質歐洲核心銀行
僅供參考目的。不保證景順管理的基金現時或於未來持有上述證券／行業／或國家的證券，亦非購買／持有／買出／上述證券／行業／或國家的建議。
固定收益機會: 每月配息
|單位類別
|基準日
|每單位配息金額
|當月配息率%
|當月報酬率(含息)%
|ISIN Code
|A-總收益-月配息股美元
|2025/07/31
|0.0359
|0.40
|0.52
|LU1075212248
|E-穩定月配息股美元
|2025/07/31
|0.0510
|0.69
|0.50
|LU2110300469
|E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣
|2025/07/31
|0.0440
|0.60
|0.44
|LU2110299356
配息資料來源: 景順，2025年7月31日
報酬率資料來源: 晨星，原幣計算(含息) ，統計至2025年7月31日
報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。