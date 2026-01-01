環球 川普勝選對市場和經濟的潛在影響

Kristina Hooper , Andy Blocker

儘管選舉已經結束，川普將於2025年1月20日宣誓就職，但投資人仍在思考其政策對市場和經濟的影響。根據川普於競選期間所作的承諾，有五件事值得我們關注。