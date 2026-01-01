環球 美股再創新高，未來應關注五大趨勢
時至2025年年中，市場以S&P 500指數創新高來紀念這一時刻。那麼，我們 該如何看待此次的美股新高呢？
時至2025年年中，市場以S&P 500指數創新高來紀念這一時刻。那麼，我們 該如何看待此次的美股新高呢？
美國通膨將會上升嗎？關稅令人擔憂嗎？隨著新的一年和新川普政府的上台，投資者對經濟和市場產生了疑問。
川普勝選提振投資者情緒，進而帶動美股上漲。標準普爾500指數、羅素2000指數和納斯達克指數等主要指數均表現理想。按當地貨幣計算，歐洲股票於11月份小幅上漲。歐元區整體通膨從10月份的2.0%升至11月份的2.3%。亞太區股市取得負報酬。
受科技股拋售的影響，美國股市在10月份出現負報酬。聯邦公開市場委員會對降息產生意見分歧。10月份，歐洲股票普遍下跌，德國和意大利表現出色，但法國仍因財政和政治不確定性持續落後。亞太區股市於10月下跌，日本、中國和印度等主要市場紛紛下挫。
正如市場所料，聯準會一致決定降息1碼。這說明聯準會對當前通膨水準感到滿意，而且相信就業與通膨目標風險保持平衡。
儘管選舉已經結束，川普將於2025年1月20日宣誓就職，但投資人仍在思考其政策對市場和經濟的影響。根據川普於競選期間所作的承諾，有五件事值得我們關注。
環球每月展望 - 2024年10月（涵蓋2024年9月）
9月份，美國股市取得正報酬，市場樂觀預期聯準會降息50個基本點可助力經濟增長，從而帶動標準普爾500指數屢創新高。
環球每月展望 - 2024年9月（涵蓋2024年8月）
8月份，隨著投資人預期聯準會將於9月份降息，美國股市上漲。歐洲股市月初經歷波動，但隨後反彈並取得正報酬，房地產及健康護理產業表現強勁。亞太區股市於本月取得升幅。該區域中印尼及泰國市場表現最為強勁。
2024年9月聯邦公開市場委員會決議
聯準會決定降息2碼。我們認為今年內聯準會很可能再降息2碼，不過將依數據做出反應，因此倘若經濟進一步惡化，可能會加速降息。
環球每月展望 - 2024年8月（涵蓋2024年7月）
7月份，全球股市喜憂參半。投資者對聯準會釋放的降息訊號反應正面，進而帶動美國股市上漲。歐洲股市於上半月取得升幅，但最終隨著財報季開啟後走平。亞太區內，澳洲、印度及新加坡市場表現最為強勁。
美國衰退恐慌導致全球市場下跌
市場調整通常來自政策不確定性和/或經濟意外疲軟，但今天的經濟衰退擔憂似乎反應過度。
環球每月展望 - 2024年7月（涵蓋2024年6月）
6月份，全球股市喜憂參半。美國市場主要股票指數（標準普爾500指數、納斯達克指數、道瓊指數）均取得正報酬，並創下歷史新高。歐洲股市受政治因素干擾而下跌，僅科技及健康護理產業取得漲幅。受台灣及印度的帶動，亞洲市場表現出色，新興市場亦於本月上漲。
環球每月展望-2024年6月（涵蓋2024年5月）
5月份，全球股市良好。美國股市表現理想，所有主要指數均出現漲幅。歐洲股市扭轉4月份的跌勢，並創歷史新高。受台灣及日本的帶動，亞洲市場表現出色。
環球每月展望 - 2024年5月（涵蓋2024年4月）
美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)暗示，通膨率可能需要「比預期更長的時間」才能達到2%的目標區間，因此任何潛在的降息都是合理的。
5月份聯邦公開市場委員會決議要點
聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。
環球每月展望 - 2024年4月（涵蓋2024年3月）
3月份，全球股市取得升幅，歐洲、美國及英國均呈現積極的走勢。然而，英國通膨於2月份降至3.4%，為2021年9月以來的最低水平，超出一致預期。亞太區方面，台灣及南韓表現強勁，其次為日本。
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