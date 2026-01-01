投資觀點

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來自景順環球市場策略團隊的市場觀點和展望

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    20241022
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    環球每月展望 - 2024年10月（涵蓋2024年9月）

    Invesco

    9月份，美國股市取得正報酬，市場樂觀預期聯準會降息50個基本點可助力經濟增長，從而帶動標準普爾500指數屢創新高。

    2024年10月22日
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    20240925
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    環球每月展望 - 2024年9月（涵蓋2024年8月）

    8月份，隨著投資人預期聯準會將於9月份降息，美國股市上漲。歐洲股市月初經歷波動，但隨後反彈並取得正報酬，房地產及健康護理產業表現強勁。亞太區股市於本月取得升幅。該區域中印尼及泰國市場表現最為強勁。

    2024年9月25日
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    20240920
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    2024年9月聯邦公開市場委員會決議

    Invesco Global Market Strategist Team

    聯準會決定降息2碼。我們認為今年內聯準會很可能再降息2碼，不過將依數據做出反應，因此倘若經濟進一步惡化，可能會加速降息。

    2024年9月20日
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    20240827
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    環球每月展望 - 2024年8月（涵蓋2024年7月）

    Invesco

    7月份，全球股市喜憂參半。投資者對聯準會釋放的降息訊號反應正面，進而帶動美國股市上漲。歐洲股市於上半月取得升幅，但最終隨著財報季開啟後走平。亞太區內，澳洲、印度及新加坡市場表現最為強勁。

    2024年8月27日
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    20240807
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    美國衰退恐慌導致全球市場下跌

    Kristina Hooper

    市場調整通常來自政策不確定性和/或經濟意外疲軟，但今天的經濟衰退擔憂似乎反應過度。

    2024年8月7日
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    20240731
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    環球每月展望 - 2024年7月（涵蓋2024年6月）

    Invesco

    6月份，全球股市喜憂參半。美國市場主要股票指數（標準普爾500指數、納斯達克指數、道瓊指數）均取得正報酬，並創下歷史新高。歐洲股市受政治因素干擾而下跌，僅科技及健康護理產業取得漲幅。受台灣及印度的帶動，亞洲市場表現出色，新興市場亦於本月上漲。

    2024年7月31日
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    20240624
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    環球每月展望-2024年6月（涵蓋2024年5月）

    Invesco

    5月份，全球股市良好。美國股市表現理想，所有主要指數均出現漲幅。歐洲股市扭轉4月份的跌勢，並創歷史新高。受台灣及日本的帶動，亞洲市場表現出色。

    2024年6月24日
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    20240531
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    環球每月展望 - 2024年5月（涵蓋2024年4月）

    Invesco

    美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)暗示，通膨率可能需要「比預期更長的時間」才能達到2%的目標區間，因此任何潛在的降息都是合理的。

    2024年5月31日
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    20240503
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    5月份聯邦公開市場委員會決議要點

    聯準會已在過去的五次會議中保持利率不變，這次會議也是如此。

    2024年5月3日
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    20240424
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    環球每月展望 - 2024年4月（涵蓋2024年3月）

    Invesco

    3月份，全球股市取得升幅，歐洲、美國及英國均呈現積極的走勢。然而，英國通膨於2月份降至3.4%，為2021年9月以來的最低水平，超出一致預期。亞太區方面，台灣及南韓表現強勁，其次為日本。

    2024年4月24日