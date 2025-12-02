2026年投資展望：韌性與再平衡

市場展望
2025年充滿不確定性，但市場仍交出亮眼的報酬。展望2026年，我們相信市場依然具備繼續走高的條件。
經濟重新加速
我們相信美國利率下降，加上歐洲、日本及中國擴大政府支出應可帶動全球經濟擺脫經濟週期中期的放緩。
投資啟示
全球經濟活動在新的一年有望回升，這可能在更多領域釋放價值，包括美國以外市場、美國中小型股及週期性類股。
對未來一年保持樂觀展望
受到全球貨幣及財政政策走向鼓舞，我們對私部門的韌性充滿信心。隨著全球經濟活動復甦釋放各個領域的價值，我們相信有機會重新調整投資組合。
值得關注的投資主題
縱觀全球，我們看到一些關鍵趨勢，將於2026年帶來具吸引力的投資機會。詳情請參閱下文。
我們預期經濟增長將溫和加速，主要受到央行降息及各國政府提供針對性刺激措施的推動。但即便增長稍有改善，都會對金融市場產生深遠的影響。
貨幣及財政政策驅動下的經濟活動反彈為投資者帶來分散投資的機會 — 在投資人擔心科技股估值可能偏高且其長期主導傳統市值加權指數報酬的情況下，尤其受到市場歡迎。
投資機會：在我們看來，多元化的機會包括投資於週期性產業以及小型股和價值股。
我們預計，2026年央行普遍會維持寬鬆週期，但可能出現重要分歧。
- 歐洲部分國家央行似乎已接近或正處於寬鬆週期尾聲。我們相信，歐洲央行不太可能於明年繼續降息。
- 此外，我們認為中國人民銀行進一步降息的空間可能不大，但其他新興市場擁有更大的降息空間。
- 美國聯準會在一定程度上展開「追趕」。若就業市場未有反彈，我們預期2026年會再降息約三至四次。
- 日本央行是我們預期會在2026年年底以前升息的主要央行（可能升息兩次）。
- 我們預期，上述分歧將繼續削弱美元。我們認為歐元、日圓及新興市場貨幣蘊藏升值潛力。
投資機會：在我們看來，美元疲弱應有利於新興市場和大宗商品相關資產。全球經濟活動復甦應該也能為工業大宗商品提供些許支撐。此外，貴金屬通常受惠於美元走弱與政策利率下調，但地緣政治風險的消退可能會使近期的漲勢有所回落。
投資者開始質疑人工智慧投資浪潮是否過熱，甚至懷疑我們是否正處於泡沫之中？截至目前為止，多數資料中心的擴建資金主要來自現有現金和營運現金流。但近期已出現一些令人擔憂的跡象，例如使用債務、複雜的股權投資及供應商融資交易。
於此階段，我們認為AI投資主題仍可持續，但我們傾向將投資組合再平衡，以便充分應對日益加劇的集中度和估值風險。
投資機會：我們相信存在估值更具吸引力的AI投資機會，尤其是中國科技股。此外，AI主題可延伸至其他領域。例如，企業採用AI技術以提升成本效益或推出新產品。最後，採用能擴大曝險、超越傳統市值加權方法的策略，可能是降低過度集中於少數大型 AI 驅動企業風險的審慎做法。
新興市場股票於2025年表現亮眼，我們相信2026年仍具備持續強勢的動能。
- 其中最主要的就是美元預期走弱，我們認為這將有利於新興市場股票。
- 美國降息亦為新興市場央行創造進一步降息的空間，從而刺激內需與股市表現。
- 受惠於有利的人口結構、消費提升及投資流入，許多新興市場經濟體的國內生產總值增幅預期將超越已開發市場。
- 此外，新興市場可望受惠於全球人工智慧基礎建設的擴張。中國正大力投資於AI及相關技術，這可能成為拉動股市表現的重要引擎。
投資機會：有鑑於政策當局表示希望提升股東報酬，並針對具競爭力的關鍵產業提供支持，我們預期中國股票將於2026年延續出色表現。
我們相信，對於尋求多元收入來源、超越傳統信貸的投資人而言，私募信貸仍是一個具吸引力的選擇。基礎利率仍高於疫情前的水準，而且在我們看來，而中型市場借款人的標的不動產和現金流前景好轉，因此私募信貸的良好表現可望延續至 2026 年。
投資機會：在風險環境趨於溫和、經濟增長加速、通膨持續穩定以及美國貨幣政策放寬的環境下，私募信貸通常表現亮眼。
重要資訊
除非另有指明，所有數據均截至2025年11月10日。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0539