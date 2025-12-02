2026年投資展望：韌性與再平衡

我們預期經濟增長將溫和加速，主要受到央行降息及各國政府提供針對性刺激措施的推動。但即便增長稍有改善，都會對金融市場產生深遠的影響。

貨幣及財政政策驅動下的經濟活動反彈為投資者帶來分散投資的機會 — 在投資人擔心科技股估值可能偏高且其長期主導傳統市值加權指數報酬的情況下，尤其受到市場歡迎。

投資機會：在我們看來，多元化的機會包括投資於週期性產業以及小型股和價值股。