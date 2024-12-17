關於景順

景順(Invesco)自1962年進駐亞太區，成為區內最富經驗的投資企業之一，足跡遍佈香港、中國、日本、澳洲、台灣、韓國、新加坡及印度。此外，Invesco透過合資企業景順長城基金管理，在中國經營。

Invesco全球管理資產總值達1.8兆美元，在超過20個國家經營業務。

按資產類別劃分（美元）

 * 截止2025年3月31日

按客戶註冊地劃分（美元）

 * 截止2025年3月31日

人材、實力和規模的獨特調配

Invesco以多元化、多產品的方式，讓客戶得以選擇所需產品，分散投資風險。在我們提供服務的地區，提供客製化投資策略，投資團隊採用經過實證的系統化投資程序，集中風險管理。

全球網絡

全球投資專家網絡，助您達成目標

多元化

不同投資方式，跨越各大資產類別，多元實力保證

卓越表現

於整個投資週期持續表現強勁