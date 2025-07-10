訊息公告
訊息公告
景順投信防詐騙提醒
近期有詐騙集團以「景順證券」等名義，於通訊軟體LINE邀請投資人共同投資並改用景順證券之APP下單，投資人遂按指示匯款至對方提供之帳戶，當投資人擬出金時又稱須匯款保證金，投資人驚覺有異始知悉遭人詐騙。
特此重申，本公司註冊名稱為「景順證券投資信託股份有限公司」或簡稱「景順投信」，主營業事務係募集與銷售經主管機關核准之境內及境外共同基金商品，並透過合法登記之銷售機構進行銷售(https://www.sitca.org.tw/ROC/WEB/WE1003.aspx)。股票買賣、虛擬貨幣或選擇權交易等均非本公司經營項目，前述詐騙渠道及手法請務必提高警覺。
景順投信核准發行之基金商品訊息請參閱以下公司官方網站公告 (https://www.invesco.com/tw/zh/home.html)，請勿透過不明網站連結或安裝交易APP進行匯款投資，以免上當受騙。
常見詐騙手法包括透過簡訊或LINE群組慫恿客戶下載來路不明APP並要求投資人上傳身分證及存摺封面要約開戶，待開戶完成後要求投資人將款項匯入個人帳戶，或是宣稱可以先代墊付款並馬上可在APP看到投資損益。
為保障您交易安全，若您收到任何可疑資訊，建議撥打165反詐騙諮詢專線或至165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/#/)或洽法務部調查局(https://www.mjib.gov.tw/Poll?Module=2)進行報案及檢舉。
您可至投信投顧公會宣導合法投信投顧業者專區(https://www.sitca.org.tw/ROC/Legal/statement.aspx)了解各會員公司公告之聲明訊息。
您亦可請參閱我們的「網路安全」網頁部分，了解更多網路安全資訊及指引，以保護自己的網上活動。
如您有任何疑問，亦歡迎您於營業日時間週一至週五9:00AM-6:00PM與本公司客服人員聯絡查證。請撥打免費服務專線:0800-045-066，或Email至客服信箱查詢： service@invesco.com
|景順基金Invesco Funds 2025 Holidays
|
DATE
日期
|
LUXEMBOURG
盧森堡假期
|
TAIWAN
台灣假期
|
Jan-01 Wed
|
✓
|
✓
|
Jan-27 Mon
|✓
|Jan-28 Tue
|✓
|Jan-29 Wed
|✓
|Jan-30 Thu
|✓
|Jan-31 Fri
|✓
|
Feb-28 Fri
|
|
✓
|
|
Apr-03 Thu
|
|
✓
|
Apr-04 Fri
|
|
✓
|
Apr-18 Fri
|
✓
|
|Apr-21 Mon
|✓
|
|
|
|
May-01 Thu
|
✓
|
✓
|
May-09 Fri
|
✓
|
|
May-29 Thu
|
✓
|
|May-30 Fri
|✓
|
|
Jun-09 Mon
|
✓
|
|Jun-23 Mon
|✓
|
Aug-15 Fri
|
✓
|
|Sep-29 Mon
|✓
|
|
|
|Oct-6 Mon
|✓
|
Oct-10 Fri
|
|
✓
|Oct-24 Fri
|✓
|
|
|
|
Dec-24 Wed
|
✓
|
|
Dec-25 Thu
|
✓
|
✓
|
Dec-26 Fri
|
✓
|
註：
1. 註冊地(盧森堡)休市：無報價，亦無交易。
2. 台灣地區調整上班日：2月8日（星期六）
3. 本休市日期係依已公佈之資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動，將再更新於本公告中。
(2) 請注意：下述基金於這些特定日期仍正常報價，但無法接受交易。
期間與下述基金有關之交易，包括申購、贖回及轉換（含自其他基金轉入本基金之交易）等，將會順延至下一個營業日。
|Non-Dealing Days for certain Funds
|Jan
|Feb
|Apr
|May
|Sep
|Oct
|Dec
|2
|3
|27
|28
|29
|30
|31
|3
|4
|30
|2
|5
|6
|30
|1
|2
|3
|6
|7
|8
|30
|31
|Invesco Greater China Equity Fund
景順大中華基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco China New Perspective Equity Fund
景順中國新世代基金(原名稱: 景順中國基金)
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Asia Consumer Demend Fund
景順亞洲消費動力基金
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Asia Opportunities Equity Fund
景順亞洲機遇股票基金
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Asian Equity Fund
景順亞洲動力基金
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Japanese Equity Advantage Fund
景順日本股票優勢基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
景順日本小型企業基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|景順投信114年春節期間各基金交易日期對照表
|
基金
類型
|
基金
名稱
|
申購
|
買回
|
申請日
|
淨值日
|
申請日
|
淨值日
|
付款日
|
國內貨幣市場型
|
景順貨幣市場基金
|
1/23
|
1/23
|
1/23
|
1/24
|
1/24
|
1/24
|
1/24
|
1/24
|
2/3
|
2/3
|
國內開放式股票型
|
景順潛力、主流、台灣科技基金
|
1/21
|
1/21
|
1/21
|
1/22
|
1/24
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
2/3
|
2/5
|
1/23~2/3
|
2/3
|
1/23~2/3
|
2/4
|
2/6
|
國際開放式股票型
|
景順全球康健基金
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/20
|
1/24
|
1/20
|
1/20
|
1/20
|
1/21
|
2/3
|
1/21
|
1/21
|
1/21
|
1/22
|
2/4
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
2/3
|
2/7
|
1/23~2/3
|
2/3
|
1/23~2/3
|
2/4
|
2/10
|
國際開放式股票型
|
景順全球科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
|
1/16
|
1/16
|
1/16
|
1/16
|
1/24
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
2/3
|
1/21
|
1/21
|
1/21
|
1/21
|
2/4
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
2/5
|
1/23~2/3
|
2/3
|
1/23~2/3
|
2/3
|
2/10
|
國際開放式債券型
/跨國投資組合型
|
景順2028到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2029到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順十年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順六年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2026到期全球新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順全球優選短期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
景順三至六年機動到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2031年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
1/22
|
2/7
|
1/23
|
1/23
|
1/23
|
1/23
|
2/10
|
1/24
|
1/24
|
1/24
|
1/24
|
2/11
說明：
1. 貨幣市場基金/2028 精選新興基金/ 2025 優選新興基金/ 2025 階梯新興基金/ 2029 精選新興基金/ 2025 精選新興基金/六年特選全球基金/十年特選新興基金/六年特選新興基金/六年階梯新興基金/ 2026 全球新興基金/全球短非投債基金/2030 退休組合基金/三至六年新興基金/2031 豐益組合基金之交易：
依據銀行營業日1/24 為年前最後營業日，2/3 恢復營業
2. 股票型基金之交易：
依據台灣股市交易日1/22為年前最後營業日，2/3恢復營業。
3. 1/22 台灣股市封關、1/23～1/24 為國內銀行營業日照常上班、1/25～2/2 農曆春節假期、2/3 台灣股市開盤。
4. 一月二十四日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司一月二十四日(週五)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，請投資人務必儘早完成匯款，若銀行無法於當日下午3:30 前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至二月三日生效並以二月三日之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信客服專線0800-045-066。
交通部「113年交通安全月 - 人本交通 停讓文化」宣導活動
交通安全宣導活動相關影片及海報，請點此觀看。
景順全天候智慧組合基金退稅款再分配公告
本公司經理之景順全天候智慧組合基金退稅款再分配事項，請點此公告。
2024年4月中東事件說明
投資人若欲進一步了解2024年4月中東事件說明及對投資相關的影響，請點此公告。
|景順投信113年春節期間各基金交易日期對照表
|
基金
類型
|
基金
名稱
|
申購
|
買回
|
申請日
|
淨值日
|
申請日
|
淨值日
|
付款日
|
國內貨幣市場型
|
景順貨幣市場基金
|
2/6
|
2/6
|
2/6
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/15
|
2/15
|
國內開放式股票型
|
景順潛力、主流、台灣科技基金
|
2/2
|
2/2
|
2/2
|
2/5
|
2/7
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/15
|
2/19
|
2/6~2/15
|
2/15
|
2/6~2/15
|
2/16
|
2/20
|
國際開放式股票型
|
景順全球康健基金
|
1/31
|
1/31
|
1/31
|
2/1
|
2/7
|
2/1
|
2/1
|
2/1
|
2/2
|
2/15
|
2/2
|
2/2
|
2/2
|
2/5
|
2/16
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/15
|
2/21
|
2/6~2/15
|
2/15
|
2/6~2/15
|
2/16
|
2/22
|
國際開放式股票型
|
景順全球科技基金(本基金之配息來源可能為本金)
|
1/31
|
1/31
|
1/31
|
1/31
|
2/7
|
2/1
|
2/1
|
2/1
|
2/1
|
2/15
|
2/2
|
2/2
|
2/2
|
2/2
|
2/16
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/20
|
2/6~2/15
|
2/15
|
2/6~2/15
|
2/15
|
2/23
|
國際開放式債券型
/跨國投資組合型
|
景順2024到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2024到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2024到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2024到期精選新興債券基金
景順2028到期精選新興債券基金
景順2025到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2029到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順十年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順六年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2026到期全球新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順全球優選短期非投資等級債券基金 (原名稱:景順全球優選短期高收益債券基金，基金之配息來源可能為本金)
景順三至六年機動到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2031年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/22
|
2/6
|
2/6
|
2/6
|
2/6
|
2/23
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/26
|國際開放式跨國投資組合型
|景順2030優享樂活退休組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/5
|
2/21
|
2/6
|
2/6
|
2/6
|
2/6
|
2/22
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/7
|
2/23
說明：
1. 貨幣市場基金/2024 新興債券基金/2024 新興主權基金/2024 優選新興基金/2024 精選新興基金/2028 精選新興基金/ 2025 優選新興基金/ 2025 階梯新興基金/ 2029 精選新興基金/ 2025 精選新興基金/六年特選全球基金/十年特選新興基金/六年特選新興基金/六年階梯新興基金/ 2026 全球新興基金/全球短非投債基金/2030 退休組合基金/三至六年新興基金/2031 豐益組合基金之交易：
依據銀行營業日2/7 為年前最後營業日，2/15 恢復營業
2. 股票型基金之交易：
依據台灣股市交易日2/5為年前最後營業日，2/15恢復營業。
3. 2/5 台灣股市封關、2/6～2/7 為國內銀行營業日照常上班、2/8～2/14 農曆春節假期、2/15 台灣股市開盤。
4. 二月七日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司二月七日(週三)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，請投資人務必儘早完成匯款，若銀行無法於當日下午3:30 前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至二月十五日生效並以二月十五日之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信客服專線0800-045-066。
|景順基金Invesco Funds 2024 Holidays
|
DATE
日期
|
LUXEMBOURG
盧森堡假期
|
TAIWAN
台灣假期
|
Jan-01 Mon
|
✓
|
✓
|
|
Feb-08 Thu
|
|
✓
|
Feb-09 Fri
|
|
✓
|
Feb-12 Mon
|
|
✓
|
Feb-13 Tue
|
|
✓
|
Feb-14 Wed
|
|
✓
|
Feb-28 Wed
|
|
✓
|
|
Mar-29 Fri
|
✓
|
|
Apr-01 Mon
|
✓
|
|
Apr-04 Thu
|
|
✓
|
Apr-05 Fri
|
|
✓
|
|
|
|
May-01 Wed
|
✓
|
✓
|
May-09 Thu
|
✓
|
|
May-20 Mon
|
✓
|
|
|
Jun-10 Mon
|
|
✓
|
Aug-15 Thu
|
✓
|
|
|
|
|
Sep-17 Tue
|
|
✓
|
|
|
|
Oct-10 Thu
|
|
✓
|
|
|
|
Nov-01 Fri
|
✓
|
|
|
|
Dec-24 Tue
|
✓
|
|
Dec-25 Wed
|
✓
|
|
Dec-26 Thu
|
✓
|
註：
1. 註冊地(盧森堡)休市：無報價，亦無交易，所有基金交易將順延至次一營業日。
2. 台灣地區調整上班日：2月17日（星期六）
3. 本休市日期係依已公佈之資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動，將再更新於本公告中。
(2) 請注意：下述基金於這些特定日期仍正常報價，但無法接受交易。
期間與下述基金有關之交易，包括申購、贖回及轉換（含自其他基金轉入本基金之交易）等，將會順延至下一個營業日。
|Non-Dealing Days for certain Funds
|Jan
|Feb
|May
|Dec
|2
|3
|9
|12
|13
|2
|3
|6
|30
|31
|Invesco Freater China Equity Fund
景順大中華基金
|■
|■
|■
|Invesco PRC Equity
景順中國基金
|■
|■
|■
|Invesco Asia Consumer Demend Fund
景順亞洲消費動力基金
|■
|■
|■
|Invesco Asia Opportunities Equity Fund
景順亞洲機遇股票基金
|■
|■
|■
|Invesco Asian Equity Fund
景順亞洲動力基金
|■
|■
|■
|Invesco Japanese Equity Advantage Fund
景順日本股票優勢基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery
景順日本股票探索價值責任基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
景順日本小型企業基金
|■
|■
|■
|■
|■
|■
|■
景順新興市場精選股票基金因颱風停班停課交易無法遞延說明
景順新興市場精選股票基金(Invesco Emerging Markets Select Equity Fund)(下稱「本基金」)依基金清算相關時程，投資人如不想參與清算應於112年8月3日(含當日)前贖回或轉換至其他景順基金。惟最後買回日受卡努颱風來襲，臺北市政府宣布8月3日停班停課，境外基金於台灣集中保管結算所(TDCC)之交易傳輸平台，因此停止營業，是以無法於當日傳送交易單至境外基金機構，而礙於該基金清算作業與時程均已報經盧森堡主管機關核准進行，無法因台灣此遭遇不可抗力而臨時停班之因素，再加延長或改變相關清算日程，造成不便，敬請見諒。
景順投信未於臉書(Facebook)進行人員招募廣告
近期有不肖業者冒用本公司名義，以景順投信之名義於臉書(Facebook)進行人員招募及勸誘投資之廣告。
本公司在此聲明從未於臉書(Facebook)上進行人員招募及勸誘投資之廣告，投資人如有收到類似訊息均非本公司所提供，請務必提高警覺，民眾亦可自行撥打165反詐騙諮詢專線或至165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/#/ )進行報案及檢舉。
|景順投信112年春節期間各基金交易日期對照表
|
基金
類型
|
基金
名稱
|
申購
|
買回
|
申請日
|
淨值日
|
申請日
|
淨值日
|
付款日
|
國內貨幣市場型
|
景順貨幣市場基金
|
1/18
|
1/18
|
1/18
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
1/30
|
1/30
|
國內開放式股票型
|
景順潛力、主流、台灣科技基金
|
1/16
|
1/16
|
1/16
|
1/17
|
1/19
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/30
|
2/1
|
1/18~1/30
|
1/30
|
1/18~1/30
|
1/31
|
2/2
|
國際開放式股票型
|
景順全球科技、全球康健基金
|
1/12
|
1/12
|
1/12
|
1/13
|
1/19
|
1/13
|
1/13
|
1/13
|
1/16
|
1/30
|
1/16
|
1/16
|
1/16
|
1/17
|
1/31
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/30
|
2/3
|
1/18~1/30
|
1/30
|
1/18~1/30
|
1/31
|
2/6
|
跨國投資組合型
|
景順全天候智慧組合基金(基金之配息來源可能為本金)
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
2/2
|
1/18
|
1/18
|
1/18
|
1/18
|
2/3
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
2/6
|
國際開放式債券型
/跨國投資組合型
|
景順2023目標到期新興主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2024到期新興市場債券基金
景順2024到期新興市場主權債券基金
景順2024到期優選新興債券基金
景順2024到期精選新興債券基金
景順2028到期精選新興債券基金
景順2025到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025階梯到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2029到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2025到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2023到期優質新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年到期特選全球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順十年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順六年到期特選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順六年階梯到期精選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順2026到期全球新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順全球優選短期非投資等級債券基金 (原名稱:景順全球優選短期高收益債券基金，基金之配息來源可能為本金)
景順2030優享樂活退休組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順三至六年機動到期優選新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
景順2031年樂活資產豐益組合基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
1/17
|
2/3
|
1/18
|
1/18
|
1/18
|
1/18
|
2/6
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
1/19
|
2/7
說明：
1. 貨幣市場基金/智慧組合基金/2023新興債券基金/2024新興債券基金/2024新興主權基金/2024優選新興基金/2024精選新興基金/2028精選新興基金/ 2025 優選新興基金/ 2025階梯新興基金/ 2029精選新興基金/ 2025精選新興基金/ 2023優質新興基金/六年特選全球基金/十年特選新興基金/六年特選新興基金/六年階梯新興基金/ 2026全球新興基金/全球短非投債基金/ 2030退休組合基金/三至六年新興基金/2031豐益組合基金之交易：
依據銀行營業日1/19為年前最後營業日， 1/30恢復營業
2. 股票型基金之交易：
依據台灣股市交易日1/17為年前最後營業日，1/30恢復營業。
3. 1/17台灣股市封關、1/18～1/19為國內銀行營業日照常上班、1/20～1/29農曆春節假期、1/30台灣股市開盤。
4. 一月十九日為全國金融機構農曆年前之最後營業日業務非常繁忙，故本公司一月十九日(週四)景順貨幣市場基金申購收單時間將提早至上午十點截止，請投資人務必儘早完成匯款，若銀行無法於當日下午3:30前將您的申購款項匯達基金專戶，則該筆申購將遞延至一月三十日生效並以一月三十日之基金淨值計算申購單位數，此期間將不計算亦不補償利息。
5. 如有任何疑問，歡迎您隨時來電洽詢。景順投信客服專線0800-045-066。
|景順基金Invesco Funds 2023 Holidays
|
DATE
日期
|
LUXEMBOURG
盧森堡假期
|
TAIWAN
台灣假期
|
Jan-02 Mon
|
✓
|
✓
|
Jan-20 Fri
|
|
✓
|
Jan-23 Mon
|
|
✓
|
Jan-24 Tue
|
|
✓
|
Jan-25 Wed
|
|
✓
|
Jan-26 Thu
|
|
✓
|
Jan-27 Fri
|
|
✓
|
|
Feb-27 Mon
|
|
✓
|
Feb-28 Tue
|
|
✓
|
|
Apr-03 Mon
|
|
✓
|
Apr-04 Tue
|
|
✓
|
Apr-05 Wed
|
|
✓
|
Apr-07 Fri
|
✓
|
|
Apr-10 Mon
|
✓
|
|
|
|
May-01 Mon
|
✓
|
✓
|
May-09 Tue
|
✓
|
|
May-18 Thu
|
✓
|
|
May-29 Mon
|
✓
|
|
Jun-22 Thu
|
|
✓
|
Jun-23 Fri
|
✓
|
✓
|
|
|
|
Aug-15 Tue
|
✓
|
|
Sep-29 Fri
|
|
✓
|
|
|
|
Oct-09 Mon
|
|
✓
|
Oct-10 Tue
|
|
✓
|
|
|
|
Nov-01 Wed
|
✓
|
|
|
|
Dec-25 Mon
|
✓
|
|
Dec-26 Tue
|
✓
|
註：
1. 註冊地(盧森堡)休市：無報價，亦無交易，所有基金交易將順延至次一營業日。
2. 台灣地區調整上班日：1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日及9月23日（星期六）
3. 本休市日期係依已公佈之資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動，將再更新於本公告中。
(2) 請注意：下述基金於這些特定日期仍正常報價，但無法接受交易。
期間與下述基金有關之交易，包括申購、贖回及轉換（含自其他基金轉入本基金之交易）等，將會順延至下一個營業日。
俄烏事件說明
俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突可能帶來潛在影響。西方國家已採取之制裁措施，以及可能進一步擴大之制裁行動可能會導致俄羅斯有價證券的價值下跌與流動性萎縮、俄羅斯盧布匯率貶值、影響與交易對手議定交易條件之能力、並對整體俄羅斯經濟帶來廣泛的負面影響。故此，持有俄羅斯投資部位之基金交易此類有價證券之能力可能受到不利影響。景順投資政策完全遵循美國、歐盟、英國、與其他針對俄羅斯進一步威脅烏克蘭主權與領土完整性之行動所採取之所有制裁措施。景順將一秉初衷，持續作為值得客戶信賴的投資顧問－尤其是在市場動盪的時刻。
投資人若欲進一步了解景順基金就俄羅斯入侵烏克蘭所承擔的相關風險，可聯繫我們以獲取相關資訊。
【重要通知】電子交易終止服務
感謝您持續對本公司的支持與鼓勵，茲因近年來本公司業務轉型以通路為主要業務導向，我們將於2020年12月25日(五)下午4時起終止電子交易服務，您的帳號密碼將同時失效，無法再登入相關頁面，包含基金申購、買回及轉申購交易，各項資料異動及基金帳戶查詢作業均同時終止，造成不便，尚祈見諒。
貴用戶於2020年12月25日電子交易系統關閉後，有意繼續投資本公司旗下各基金者，可透過各大銀行、券商通路，或至基富通基金網路銷售平台(https://www.fundrich.com.tw)進行開戶後，將可同步進行景順境內外基金之投資。申請基金買回業務者，則可透過書面方式或至買回代理機構辦理，買回代理機構將收取新台幣五十元之作業費用。詳情請參閱下表
|基金名稱
|買回方式
|買回代理機構
|景順潛力基金
景順台灣科技基金
景順主流基金
景順全球科技基金
|臨櫃、郵寄、*傳真、
透過買回代理機構
|全省中國信託銀行各分行
|景順全球康健基金
|臨櫃、郵寄、*傳真、
透過買回代理機構
|全省華南商業銀行各分行
|景順貨幣市場基金
|臨櫃、郵寄、*傳真
|-
*傳真僅限於已簽訂傳真交易約定書者。
辦理買回客戶或有其他任何問題，煩請於上班時間(周一至週五上午9時至下午6時)撥打本公司免付費服務專線0800-045-066，將由專人為您服務說明。謝謝!
|基金名稱
|更正前
|更正後
|差異比率
|景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣
|
9.4140
|9.3302
|-0.8902%
|景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣
|8.8243
|8.7458
|-0.8896%
|景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元
|9.9808
|9.8920
|-0.8897%
|景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元
|9.1476
|9.0662
|-0.8899%
|基金名稱
|更正前
|更正後
|差異比率
|景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣
|9.2444
|9.1652
|-0.8567%
|景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣
|8.7435
|8.6687
|-0.8555%
|景順2029到期精選新興債券證券基金年配型美元
|9.1895
|9.1109
|-0.8553%
|
基金名稱
|更正前
|更正後
|差異比率
|
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣
|9.6092
|9.5738
|-0.3684%
|
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣
|9.0811
|9.0477
|-0.3678%
|
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元
|9.5464
|9.5113
|-0.3677%
上開基金僅「景順2029到期精選新興債券基金」民國109年5月11日有贖回交易，但贖回價款尚未支付，已依更正後之淨值計算其贖回價款於付款日支付受益人，「景順2023目標到期新興主權債券基金」及「景順2025到期精選新興債券基金」民國109年5月11日均無申購與贖回交易故不影響受益人權益。
|
基金名稱
|更正前
|更正後
|差異比率
|
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣
|9.7666
|9.8178
|
0.5243%
|
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣
|9.1535
|9.2015
|
0.5244%
|
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元
|10.2998
|10.3396
|
0.3860%
|
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元
|9.4375
|9.4739
|
0.3860%
上閞基金受益人於上述期間內進行贖回者，本公司於重新計算後，將辦理差額補足暨調整作業。
景順集團善心捐贈對抗肺炎疫情
景順與合資企業景順長城（Invesco Great Wall)¹致力於為中國提供對抗新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）的短期支援措施，同時支持長期的疾病預防措施。
從2月初開始，景順長城出資100萬元採購醫療用品，透過湖北省慈善總會捐贈給湖北省內的醫院和防疫機構。同時，也向廣東省鐘南山醫學基金會捐贈100萬元人民幣，用於鐘南山團隊進行病毒研究、治療及藥物、疫苗的研發。
為了顯示我們對市場的長期信心，景順長城全資子公司—景順長城資產管理（深圳）有限公司以固有資金3500萬元人民幣申購景順長城旗下股票型公募基金。同時，景順長城、景順長城資管的員工及家屬也承諾將不少於3500萬元人民幣的個人資金申購公司旗下股票型公募基金。我們相信只要通過共同的努力，中國將能夠克服當前的挑戰，展現出韌性。
在此期間，我們的團隊一直在密切合作，確保為員工提供一個有利的環境，包括鼓勵受影響城市的員工在必要時在家辦公。我們在這一關鍵時期落實了嚴格的應急管理策略，以確保溝通管道能保持通暢清晰，實現公司平穩營運。保障員工及其家人安全健康，乃景順與景順長城的首要任務。
1 景順長城基金管理有限公司為景順持股49%之合資企業
|DATE
日期
|LUXEMBOURG
盧森堡假期
|TAIWAN
台灣假期
|Jan-01 Wed
|✓
|✓
|Jan-23 Thu
|✓
|Jan-24 Fri
|✓
|Jan-27 Mon
|✓
|Jan-28 Tue
|✓
|Jan-29 Wed
|✓
|Feb-28 Fri
|✓
|Apr-02 Thu
|✓
|Apr-03 Fri
|✓
|Apr-10 Fri
|✓
|Apr-13 Mon
|✓
|May-01 Fri
|✓
|✓
|May-21 Thu
|✓
|June-01 Mon
|✓
|June-23 Tue
|✓
|June-25 Thu
|✓
|June-26 Fri
|✓
|Oct-01 Thu
|✓
|Oct-02 Fri
|✓
|Oct-09 Fri
|✓
|Dec-24 Thu
|✓
|Dec-25 Fri
|✓
|Dec-28 Mon
|✓
註：
- 註冊地 ( 盧森堡 ) 休市：無報價，亦無交易。
- 台灣地區調整上班：2月15日、6月20日及9月26日 ( 均為星期六 )
- 本休市日公告係依公佈時之正確資訊訂定。請注意，休市日期日後若有異動將不再提供更新版本，請自行至本公司之網頁查詢。
(2) 另有部分基金於特定日期無法交易，詳情請見此。