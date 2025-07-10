景順投信防詐騙提醒

近期有詐騙集團以「景順證券」等名義，於通訊軟體LINE邀請投資人共同投資並改用景順證券之APP下單，投資人遂按指示匯款至對方提供之帳戶，當投資人擬出金時又稱須匯款保證金，投資人驚覺有異始知悉遭人詐騙。

特此重申，本公司註冊名稱為「景順證券投資信託股份有限公司」或簡稱「景順投信」，主營業事務係募集與銷售經主管機關核准之境內及境外共同基金商品，並透過合法登記之銷售機構進行銷售(https://www.sitca.org.tw/ROC/WEB/WE1003.aspx)。股票買賣、虛擬貨幣或選擇權交易等均非本公司經營項目，前述詐騙渠道及手法請務必提高警覺。

景順投信核准發行之基金商品訊息請參閱以下公司官方網站公告 (https://www.invesco.com/tw/zh/home.html)，請勿透過不明網站連結或安裝交易APP進行匯款投資，以免上當受騙。

常見詐騙手法包括透過簡訊或LINE群組慫恿客戶下載來路不明APP並要求投資人上傳身分證及存摺封面要約開戶，待開戶完成後要求投資人將款項匯入個人帳戶，或是宣稱可以先代墊付款並馬上可在APP看到投資損益。

為保障您交易安全，若您收到任何可疑資訊，建議撥打165反詐騙諮詢專線或至165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/#/)或洽法務部調查局(https://www.mjib.gov.tw/Poll?Module=2)進行報案及檢舉。

您可至投信投顧公會宣導合法投信投顧業者專區(https://www.sitca.org.tw/ROC/Legal/statement.aspx)了解各會員公司公告之聲明訊息。

您亦可請參閱我們的「網路安全」網頁部分，了解更多網路安全資訊及指引，以保護自己的網上活動。

如您有任何疑問，亦歡迎您於營業日時間週一至週五9:00AM-6:00PM與本公司客服人員聯絡查證。請撥打免費服務專線:0800-045-066，或Email至客服信箱查詢： service@invesco.com