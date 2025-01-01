|金融消費爭議處理專區
|金融消費評議中心
|1998金融服務專線
|金管會「1998金融服務專線」業已開通啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間撥打電話號碼「1998」。
|新式外來人口統一證號專區
|關於辦理外來人口客戶資料變更一事，歡迎於上班時間(AM9:00~PM6:00)來電客服專線0800-045-066，將由專人為您服務！
詳細資訊請見移民署網站專區
|其他相關網站
1. 保險科技運用共享平台資訊安全說明影片
ESG InfoHub、Investment InfoHub（投資資訊中心）宣傳資源
1. 網站連結:
2. 宣傳影片:
3. 平面廣告:
4. Banner:
|其他重要訊息
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準問答集
證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「中心形象」篇
證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「中心及業務簡介」篇
證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「公告受理登記」篇
消費者保護教育宣導
證券櫃買中心「TPEx FactSet氣候韌性指數系列影片」
|反詐騙專區
【全民防詐 頭家來了】聯電創辦人曹興誠：投資睜大雙眼，識破名師顛倒是非
【全民防詐 頭家來了】福特六和陳文芳：開車安全第一，求職也是一樣
【全民防詐 頭家來了】全家超商薛東都：領取包裹看仔細，詐騙都在細節裡
【全民防詐 院長來了】臺大院長吳明賢：證件遭冒用？接獲來電須警覺
【全民防詐 院長來了】北市聯醫璩大成：健保卡顧乎好，接到電話免煩惱
【全民防詐 院長來了】奇美院長林宏榮：詐騙百百款，來電1聽2掛3查證
【全民防詐 校長來了】 政大校長李蔡彥：畢業求職旺季，別被詐騙拐去
【全民防詐 校長來了】輔大校長江漢聲：網購貪便宜，小心生活費不保
【全民防詐 校長來了】世新校長陳清河：騙你投資心動，小心荷包破洞
【全民防詐 名人來了】國防部長張育成：別怕詐騙變化球，轟出反詐全壘打
【全民防詐 名人來了】女王張秀卿：網路求愛陷阱多，甜言蜜語要你錢
反詐騙宣導影片連結一覽表 「冷靜想想系列 / 詐騙套路來解密系列」
【柴語錄】三不守則—不當車手、不借帳戶、不點可疑連結（30秒動畫）
