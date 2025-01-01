Invesco mountain

金融消費爭議處理專區 金融消費評議中心
1998金融服務專線 金管會「1998金融服務專線」業已開通啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間撥打電話號碼「1998」。
新式外來人口統一證號專區 關於辦理外來人口客戶資料變更一事，歡迎於上班時間(AM9:00~PM6:00)來電客服專線0800-045-066，將由專人為您服務！
詳細資訊請見移民署網站專區
資產管理人才與產業發展基金

期貨影音知識網

壽險公會保險存摺網站

1. 保險科技運用共享平台資訊安全說明影片
2. 保險存摺推廣影片

ESG InfoHub、Investment InfoHub（投資資訊中心）宣傳資源

ESG InfoHub: https://www.twse.com.tw/IIH/zh/
投資資訊中心: https://esg.twse.com.tw/ESG/front/tw/#/main/home

https://drive.google.com/drive/folders/1YznVNk43HTSCP_o85xTvjB-HjZd2QO7B?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1kaZwiGBfaQ4KoyC7wgPtM7abCOgjPqwR

https://drive.google.com/drive/folders/1o1MzMYbJSIy4crnT0WMWdv-UR2KPho1_
重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準問答集

證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「中心形象」篇

證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「中心及業務簡介」篇

證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「公告受理登記」篇

證券投資人及期貨交易人保護中心2019年海報-「調處」篇

員工福利信託-信託2.0「全方位信託

性別友善職場圖文懶人包

性別友善職場宣道短片

消費者保護教育宣導 
1.海報 
2.消保小圖卡: 小心終身優惠有陷阱
3.消保電影院: 消費權益停看聽 無卡分期要小心

共同基金投資密碼

證券櫃買中心「TPEx FactSet氣候韌性指數系列影片」

主動式ETF暨被動式多資產ETF教育網站

一起打造退休生活 立刻啟動TISA
反詐騙專區

反投資詐騙宣導

反投資詐騙影片宣導

預防詐騙起手式宣導短片 完整版 / 精華版

新世代打詐策略行動綱領1.5版

0505【全民反詐藝起發聲】記者會全程實況

0505【全民反詐藝起發聲】記者會精華

百工百業代言防詐宣導精華影片

【全民防詐 頭家來了】聯電創辦人曹興誠：投資睜大雙眼，識破名師顛倒是非

【全民防詐 頭家來了】福特六和陳文芳：開車安全第一，求職也是一樣

【全民防詐 頭家來了】全家超商薛東都：領取包裹看仔細，詐騙都在細節裡

【全民防詐 院長來了】臺大院長吳明賢：證件遭冒用？接獲來電須警覺

【全民防詐 院長來了】北市聯醫璩大成：健保卡顧乎好，接到電話免煩惱

【全民防詐 院長來了】奇美院長林宏榮：詐騙百百款，來電1聽2掛3查證

【全民防詐 校長來了】 政大校長李蔡彥：畢業求職旺季，別被詐騙拐去

【全民防詐 校長來了】輔大校長江漢聲：網購貪便宜，小心生活費不保

【全民防詐 校長來了】世新校長陳清河：騙你投資心動，小心荷包破洞

【全民防詐 名人來了】國防部長張育成：別怕詐騙變化球，轟出反詐全壘打

【全民防詐 名人來了】康康：真正撩落去，模仿詐團超有戲

【全民防詐 名人來了】女王張秀卿：網路求愛陷阱多，甜言蜜語要你錢

165防詐學堂-簡嫚書（主動查證）

165防詐學堂-李玉璽（以愛之名假投資）

165防詐學堂-陳樹菊阿嬤（假檢警）

165防詐學堂-宅女小紅（假愛情交友）

165防詐學堂-黑人陳建州（海外求職詐騙）

165防詐學堂-楊應超(假冒名人投資團隊)

防範金融詐騙饒舌歌曲「詐」

全民反詐 一起說出來社團

165全民防騙

刑事局YouTube

證交所「證派外送」反詐騙宣導網站

2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲

2025年反詐宣導月曆

LINE_防詐騙_黑洞眼線篇

反詐騙宣導影片連結一覽表 「冷靜想想系列 / 詐騙套路來解密系列」

【柴語錄】廢柴與防詐小天使的任務—破解投資詐騙（完整版）

【柴語錄】廢柴與防詐小天使的任務—破解投資詐騙（30秒版）

【柴語錄】三不守則—不當車手、不借帳戶、不點可疑連結（30秒動畫）

【柴語錄】破解投資詐騙「養套殺」

【柴語錄】少年ㄟ不要以為沒事–交付帳戶的行政責任

【柴語錄】少年涉詐的民、刑事責任

【柴語錄】法律支援，無需擔心訴訟費用！

【柴語錄】防詐小撇步，學會不吃虧！

【柴語錄】遇到詐欺 撥打165反詐騙專線

【柴語錄】詐騙零容忍

【柴語錄】拒借金融帳戶 拒提不明款項

【柴語錄】遇到詐欺，165專線陪伴您！

【柴語錄】網購買賣都要注意

【柴語錄】提防假交友 徵婚詐財

【柴語錄】假中獎通知的詐騙陷阱

【柴語錄】網購詐騙－幽靈包裹、空包裹

反詐騙宣道影片-金融總會版

這次不會再被騙了吧！Part 2