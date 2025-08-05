多元化的收益來源
景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)是我們的旗艦多元資產投資組合，主要提供投資人多元化的收益來源，包含公司債和股票。立即觀看影片了解更多。
全球團隊的專訪、市場分析、發展趨勢和其他資訊
景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)擁有厚底氣、超耐跑、好Q彈三大特色，能在市場起伏中靈活掌舵，穩中求勝，適合追求收益又期待成長機會的投資人。
我預期通膨和經濟成長會持續穩定，經濟表現遠超過我們預期，我們也密切關注美國政策走向以及對評價和通膨的影響。立即觀看影片了解更多。
降息週期來臨，如何依投資屬性進行資產配置？
在降息週期不一的環境中，如何利用股息和債息來為自己創造超額報酬？
亞洲下半年成長可能低於趨勢，但將會有寬鬆的貨幣政策來加以支撐，可望支撐經濟成長，立即觀看影片以了解更多景順亞太區全球市場策略師趙耀庭分享的2025年中投資展望摘要。
景順亞太區全球市場策略師趙耀庭認為宏觀條件有利於固定收益，尤其是美國可能會有更好的表現。投資者應對顛簸的、放緩的總經環境希望採取防禦性立場，同時受益於世界各國央行開始降息週期，立即觀看影片以了解更多。
我們對2024年下半年的投資前景更感樂觀，但仍存在多項風險，我們會密切注視地緣政治緊張局勢、美國大選和金融脆弱性。趙耀庭於本影片中分享他對今年下半年深入的見解。
聯準會開啟降息循環，高評級企業債的機會在哪裡？又有哪些產業或地區特別具吸引力？景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企業債券的前景。
在不斷變化的市場狀況和經濟前景下，本基金仍專注於主題投資策略，強調信貸市場的中長期趨勢，景順高級投資組合經理文家輝分享本基金近期的操作策略。
隨著成長減慢和通膨放緩的情況，再加上政策利率達到高峰，這將為高品質和對存續期敏感的資產類別提供支持，景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企業債券的前景。
高評級企業債券擁有優秀的信用品質，因而具備抗跌和具吸引力收益的特質，景順高級投資組合經理文家輝分享為何現在可考慮投資這類資產。
本基金專注於主題投資策略，強調信貸市場的中長期趨勢，景順高級投資組合經理文家輝分享本基金的獨特優勢。
消費及多項政策改革促進印度經濟成長，歷史趨勢證明，印度的經濟成長可轉化為大量企業獲利，促進長期財富創造。立即觀看影片了解更多。
近年來，印度在國際舞台上的戲份越來越多，尤其在「印度製造」政策的推動下，製造業復興提升企業獲利，印度股市可望持續吸引投資人關注。立即觀看影片了解更多。
印度股市是2022年少數能逆勢飛揚的市場，究竟印度股市有哪些魅力可以如此一枝獨秀？讓景順投信資深副總經理王紹宇為您精心剖析印度市場投資優勢與契機。
科技業瘋搶AI大餅，誰能真正吃得到？立即了解！一起掌握贏者全拿的龐大科技商機。
生成式AI的應用與想像不斷地驚艷市場，像Sora、端對端的自動駕駛，到底生成式AI還能帶給我們甚麼驚喜？
從尖牙股到科技7巨頭到AI 5，這些名詞隨著市場的主題不同有所不同，但這些公司的共同性，都是他們都擁有強大的商業生態系。
科技趨勢的發展將走向相互整合，軟體硬體交錯運用的世代。有能力同時橫跨多樣關鍵技術、整合多樣關鍵技術的公司，才是營收可長可久的最大贏家。
在AI 狂潮帶動下，AI 相關概念股連袂上漲並帶動相關產業表現，2024年科技股是否仍值得市場期待？
在這個更加依賴資料、算力及資源的平行運算時代，可以創造生態系的科技霸權公司，才有機會贏者全拿。
科技快速改變消費者習慣，新冠疫情更加速這股趨勢，串流媒體成為消費趨勢轉變中的重要主題之一，立即觀看影片，全⽅位掌握環球消費新趨勢。
疫情改變消費習慣，人們在遊戲上花費的時間與金錢大幅增長，創造長線投資機會。電子遊戲成為消費趨勢轉變中的重要主題之一，立即觀看影片，全⽅位掌握環球消費新趨勢。
投資的致勝關鍵在於能領先市場、洞悉趨勢，就讓景順環球消費趨勢基金成為您的神隊友，與您攜手辨識變化，走在投資的時代尖端。
