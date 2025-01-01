ESG reports - 各類永續報告、資訊及政策

各類永續報告、資訊及政策

公司永續報告書 建置中，將於2026年揭露
氣候變遷資訊 景順投信 2024氣候變遷資訊揭露報告
公開發行公司議合 113年度景順投信議合紀錄
參與公司股東會投票 投票政策
114年上半年度景順投信股東會投票情形
揭露ESG因素納入投資管理流程
所採取作業程序及管理措施 		 景順投信 ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施
核心營運系統及設備評估報告 113年度核心營運系統及設備評估報告