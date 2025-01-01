各類永續報告、資訊及政策
|公司永續報告書
|建置中，將於2026年揭露
|氣候變遷資訊
|景順投信 2024氣候變遷資訊揭露報告
|公開發行公司議合
|113年度景順投信議合紀錄
|參與公司股東會投票
|投票政策
114年上半年度景順投信股東會投票情形
|揭露ESG因素納入投資管理流程
所採取作業程序及管理措施
|景順投信 ESG因素納入投資管理流程所採取作業程序及管理措施
|核心營運系統及設備評估報告
|113年度核心營運系統及設備評估報告
