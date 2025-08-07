製造業復興外資湧入，印度強勢吸金
近年來，印度在國際舞台上的戲份越來越多，尤其在「印度製造」政策的推動下，製造業復興提升企業獲利，印度股市可望持續吸引投資人關注。立即觀看影片了解更多。
消費及多項政策改革促進印度經濟成長，歷史趨勢證明，印度的經濟成長可轉化為大量企業獲利，促進長期財富創造。立即觀看影片了解更多。
|
|
本地貨幣計價
|
美元計價
|
美國債券
|
印度Nifty指數
|
13.04%
|
10.28%
|
3.72%
|
印尼
|
12.15%
|
9.65%
|
韓國
|
7.65%
|
7.31%
|
中國H股
|
7.08%
|
7.05%
|
墨西哥
|
9.92%
|
6.95%
|
美國(S&P 500指數)
|
6.52%
|
6.52%
|
菲律賓
|
6.09%
|
5.58%
|
巴西
|
9.43%
|
4.94%
|
馬來西亞
|
3.37%
|
2.94%
|
日本
|
3.31%
|
2.35%
|
香港恆生指數
|
1.92%
|
1.90%
資料來源：彭博資訊、HSBC，數據期間為2000年12月至2025年6月30日。美國債券市場指數係依彭博美國綜合債券指數。
資料來源：圖表數據取自印度商務部、瑞銀（UBS）。數據按財政年度計算（4月至3月），截至2025年2月13日。附註：2025財政年度數據係依4月至11月期間之年化數據。
CEIC、麥格理研究，2023年5月。《Business Standard》，2024年4月；《Economic Times》，2024年2月。
以上提及公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。
在數位化的推動下，家庭儲蓄出現結構性改變，越來越多資金投入資本市場與金融資產。
中產階級崛起與可支配所得成長，令印度的非必需消費進入起飛的轉折點。
印度政府藉由各項倡議計畫扶植國內製造業活動，在促進出口貿易成長的同時，降低對於進口的依賴度－尤其是電子業、製藥業、與汽車零組件等產業。
印度能源需求持續成長，能源轉型的商機油然而生－主要投資項目包括輸配電網價值鏈、電池製造商以及可再生能源生產商等等。
產業數位轉型、電子商務崛起以及雲端運算解決方案與AI應用服務的發展，帶動印度對於數據中心的需求與日俱增。
資料來源：景順，2024年11月。
✔ Invesco Asset Management (India) Private Limited^為印度排名前18名*之一的資產管理公司
✔ 專業知識涵蓋股票、固定收益等投資範疇
✔ 基金經理人Shekhar自2006年5月起開始管理基金，至今長達19年，管理經驗豐富，具穩定性與專業性
^景順於2013年3月收購Religare Asset Management Company Private Limited49%的股權，其改名為Religare Invesco Asset Management Company Private Limited (“RIAMC”)。景順於2016年4月完成收購RIAMC 100%股權，其於2016年5月改名為Invesco Asset Management (India) Private Limited。*資料來源：AMFI，2025年第一季的平均管理資產
