焦點基金

景順印度股票基金

經濟迅速崛起，瞄準印度投資契機

下載基金DM
景順印度股票基金

指示：當您變更選項時，將會立即移至同一頁面下方之相同標題處

  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
    Inv25-0339, Inv25-0348

製造業復興外資湧入，印度強勢吸金

近年來，印度在國際舞台上的戲份越來越多，尤其在「印度製造」政策的推動下，製造業復興提升企業獲利，印度股市可望持續吸引投資人關注。立即觀看影片了解更多。

消費飆升金融轉型，搶進印度大商機

消費及多項政策改革促進印度經濟成長，歷史趨勢證明，印度的經濟成長可轉化為大量企業獲利，促進長期財富創造。立即觀看影片了解更多。

前進印度正是時候

印度股市 財富長期增值首選

印度股市 財富長期增值首選

企業獲利佔GDP比例持續攀升

企業獲利佔GDP比例持續攀升

受惠複雜地緣政治 投資正是時候

受惠複雜地緣政治 投資正是時候

印度股市 財富長期增值首選

在主要股票指數中，印度股市本地貨幣計價之報酬率高於多數國家。

 

本地貨幣計價
報酬率

美元計價
報酬率

美國債券
市場指數

印度Nifty指數

13.04%

10.28%

 

 

 

 

 

 

 

 

3.72%

印尼

12.15%

9.65%

韓國

7.65%

7.31%

中國H股

7.08%

7.05%

墨西哥

9.92%

6.95%

美國(S&P 500指數)

6.52%

6.52%

菲律賓

6.09%

5.58%

巴西

9.43%

4.94%

馬來西亞

3.37%

2.94%

日本

3.31%

2.35%

香港恆生指數

1.92%

1.90%

資料來源：彭博資訊、HSBC，數據期間為2000年12月至2025年6月30日。美國債券市場指數係依彭博美國綜合債券指數。

企業獲利佔GDP比例持續攀升

印度企業獲利佔GDP的比例呈現上升趨勢，這與整體經濟快速成長密切相關。
企業獲利佔GDP之比例 (Nifty 500指數)

資料來源：Motilal Oswal，2025年6月。

受惠複雜地緣政治 投資正是時候

受惠於「中國+1」與「歐洲+1」等政策，印度崛起成為主要製造業夥伴大國。

2017財政年度至今，印度手機淨出口金額已成長數倍之多

印度手機淨出口金額（10億美元）
  • 蘋果從印度出口iPhone之金額已從50億美元（2022-2023）成長至121億美元（2023-2024）
  • 未來的半導體製造重鎮
  • 主要晶片製造商(例如美光與AMD)已宣佈投資印度的計畫

資料來源：圖表數據取自印度商務部、瑞銀（UBS）。數據按財政年度計算（4月至3月），截至2025年2月13日。附註：2025財政年度數據係依4月至11月期間之年化數據。
CEIC、麥格理研究，2023年5月。《Business Standard》，2024年4月；《Economic Times》，2024年2月。
以上提及公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。

基金特色

受惠四大關鍵理由

受惠四大關鍵理由

五大長期趨勢產業前瞻布局

五大長期趨勢產業前瞻布局

在地團隊經驗豐富

在地團隊經驗豐富

受惠四大關鍵理由

資料來源：景順。

五大長期趨勢產業前瞻布局

五大關鍵長期成長機會
家庭儲蓄投入金融市場

家庭儲蓄投入金融市場

在數位化的推動下，家庭儲蓄出現結構性改變，越來越多資金投入資本市場與金融資產。

消費爆炸性成長

消費爆炸性成長

中產階級崛起與可支配所得成長，令印度的非必需消費進入起飛的轉折點。

製造業開始起飛

製造業開始起飛

印度政府藉由各項倡議計畫扶植國內製造業活動，在促進出口貿易成長的同時，降低對於進口的依賴度－尤其是電子業、製藥業、與汽車零組件等產業。

能源轉型

能源轉型

印度能源需求持續成長，能源轉型的商機油然而生－主要投資項目包括輸配電網價值鏈、電池製造商以及可再生能源生產商等等。

數據中心

數據中心

產業數位轉型、電子商務崛起以及雲端運算解決方案與AI應用服務的發展，帶動印度對於數據中心的需求與日俱增。

資料來源：景順，2024年11月。

在地團隊經驗豐富

景順集團在印度

✔ Invesco Asset Management (India) Private Limited^為印度排名前18名*之一的資產管理公司

✔ 專業知識涵蓋股票、固定收益等投資範疇

✔ 基金經理人Shekhar自2006年5月起開始管理基金，至今長達19年，管理經驗豐富，具穩定性與專業性

^景順於2013年3月收購Religare Asset Management Company Private Limited49%的股權，其改名為Religare Invesco Asset Management Company Private Limited (“RIAMC”)。景順於2016年4月完成收購RIAMC 100%股權，其於2016年5月改名為Invesco Asset Management (India) Private Limited。*資料來源：AMFI，2025年第一季的平均管理資產

更多焦點基金

焦點基金
景順環球高評級企業債券基金

以獨特主題方式，投資高評級固定收益資產

了解更多

字幕

焦點基金
景順多元收益成長基金

追求穩定與成長的全方位收益解方

了解更多

字幕

焦點基金
景順環球股票收益基金

聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

了解更多

字幕

焦點基金
景順永續性環球數據趨動基金

低波動ESG投資組合，用投資實現永續未來

了解更多

字幕