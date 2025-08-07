焦點基金

景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

下載基金DM

指示：當您變更選項時，將會立即移至同一頁面下方之相同標題處

  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
    Inv25-0348, Inv25-0339

環球股票收益優勢

收益成長二合一

收益成長二合一

平衡的投資組合，沒有明顯的風格或因子偏向

平衡的投資組合，沒有明顯的風格或因子偏向

持有約40-50檔股票的高集中度投資組合

持有約40-50檔股票的高集中度投資組合

資料來源：景順，截至2025年6月30日。

出息的好策略

收益增長二合一

根據過去一年數據顯示，MSCI世界指數的股息率與總報酬率呈現負相關。* 因此，過度集中於配息股可能會對投資組合的總報酬率產生負面影響。

我們認為，同時投資於股息不斷成長的公司，及股息較低但將資金以高報酬率進行再投資的公司，或許能帶來更高的總報酬。

*資料來源：景順，截至2024年7月31日。每月總報酬以美元計算(扣除費用)。期間：2023年8月1日至2024年7月31日。

我們尋求評價具吸引力且可實現現金流成長的優質公司

收益及資本成長

品質

品質

公司業務穩健，擁有競爭優勢和強大的基本面，無明顯的 ESG 風險。須透過明確的資本配置提升每股隱含價值。

現金流

現金流

公司可透過在具吸引力的價格進行投資、發放股利、實施庫藏股或償還債務等方式提升股東價值。

價格

價格

可以用隱含價值大幅折價的價格買入。

資料來源：景順，截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。

平衡的投資組合，沒有明顯的風格或因子偏向

配息基金通常加碼配息行業，例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。

我們的基金採取平衡，兼顧收益率和成長潛力。

70-100%

股利複合成長

股利支付紀錄優異且股利殖利率成長幅度吸睛的公司

0-20%

低/無收益率

股利殖利率較低，但資本配置優異，可確實推升每股價值的公司

0-10%

股利重新發放

暫時面臨挑戰但清楚表明將重新發放股利的公司
 

資料來源：景順，截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。

基金小檔案

前十大持股

1. Rolls-Royce

2. 3i

3. Canadian Pacific Kansas City 

4. Microsoft

5. Texas Instruments

 

總持量 : 42

5.9%

5.5%

5.1%

5.0%

3.8%

6. Coca-Cola Europacific Partners

7. Broadcom

8. AIA 

9. East West Bancorp 

10. Standard Chartered

3.8%

3.7%

3.6%

3.2%

3.1%

資料來源：景順，截至2025年6月30日。投資組合的持有投資可能會有變動，恕不另行通知。

資料來源：景順，截至2025年6月30日。行業分佈可能會有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100% 。

資料來源：景順，截至2025年6月30日。地區分佈可能會有變動，恕不另行通知。每個細分項目的權重均四捨五入至最接近的十分之一或百分之一，因此，每個細分項目的總權重可能不等於100% 。

投資組合特點

 

環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

MSCI世界指數*
股息率 2.3% 2.0%
本益比 15.6倍 18.1倍
債務/稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA) 2.5倍 3.1倍
股本報酬率 16.0% 14.5%

資料來源：彭博，截至2025年4月30日。除股息率及本益比為對未來12個月的預測數據外，其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數，如有進一步變更，恕不另行通知。

基金績效

1、2、3、5年表現為同類型第一
  1年 2年 3年 5年
本基金 20.45% 39.13%   67.71% 112.35%
同類型平均 12.09% 24.62%       38.43% 66.05%
排名 1 1 1 1

資料來源：晨星，截至2025年7月31日。本基金級別為景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)A股 美元，同類型基金共18檔，美元計價，在晨星分類為Global Equity Income類別。皆為含息績效，過去績效不為未來績效之保證。

配息資料

  基準日 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率(含息)
A-穩定月配息股 美元 2025/07/31 美元0.0560       0.41% 0.12%
A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 2025/07/31  澳幣0.0410       0.35% 0.01%

配息資料來源：景順， 統計至2025年7月31日。
報酬率資料來源：晨星，原幣計算(含息)， 統計至2025年7月31日。

報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

更多焦點基金

焦點基金
景順環球高評級企業債券基金

以獨特主題方式，投資高評級固定收益資產

了解更多

字幕

焦點基金
景順印度股票基金

經濟迅速崛起，瞄準印度投資契機

了解更多

字幕

焦點基金
景順多元收益成長基金

追求穩定與成長的全方位收益解方

了解更多

字幕

焦點基金
景順永續性環球數據趨動基金

低波動ESG投資組合，用投資實現永續未來

了解更多

字幕