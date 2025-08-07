景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

環球股票收益優勢
平衡的投資組合，沒有明顯的風格或因子偏向
持有約40-50檔股票的高集中度投資組合
資料來源：景順，截至2025年6月30日。
出息的好策略
收益增長二合一
根據過去一年數據顯示，MSCI世界指數的股息率與總報酬率呈現負相關。* 因此，過度集中於配息股可能會對投資組合的總報酬率產生負面影響。
我們認為，同時投資於股息不斷成長的公司，及股息較低但將資金以高報酬率進行再投資的公司，或許能帶來更高的總報酬。
*資料來源：景順，截至2024年7月31日。每月總報酬以美元計算(扣除費用)。期間：2023年8月1日至2024年7月31日。
我們尋求評價具吸引力且可實現現金流成長的優質公司
收益及資本成長
品質
公司業務穩健，擁有競爭優勢和強大的基本面，無明顯的 ESG 風險。須透過明確的資本配置提升每股隱含價值。
現金流
公司可透過在具吸引力的價格進行投資、發放股利、實施庫藏股或償還債務等方式提升股東價值。
價格
可以用隱含價值大幅折價的價格買入。
資料來源：景順，截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
配息基金通常加碼配息行業，例如通訊服務、金融和公用事業。股息優先的方法使投資組合偏重價值股。
我們的基金採取平衡，兼顧收益率和成長潛力。
70-100%
股利支付紀錄優異且股利殖利率成長幅度吸睛的公司
0-20%
股利殖利率較低，但資本配置優異，可確實推升每股價值的公司
0-10%
暫時面臨挑戰但清楚表明將重新發放股利的公司
資料來源：景順，截至2024年9月30日。僅供用作說明用途。
基金小檔案
前十大持股
|
1. Rolls-Royce
2. 3i
3. Canadian Pacific Kansas City
4. Microsoft
5. Texas Instruments
總持量 : 42
|
5.9%
5.5%
5.1%
5.0%
3.8%
|
6. Coca-Cola Europacific Partners
7. Broadcom
8. AIA
9. East West Bancorp
10. Standard Chartered
|
3.8%
3.7%
3.6%
3.2%
3.1%
資料來源：景順，截至2025年6月30日。投資組合的持有投資可能會有變動，恕不另行通知。
投資組合特點
|
環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)
|
MSCI世界指數*
|股息率
|2.3%
|2.0%
|本益比
|15.6倍
|18.1倍
|債務/稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)
|2.5倍
|3.1倍
|股本報酬率
|16.0%
|14.5%
資料來源：彭博，截至2025年4月30日。除股息率及本益比為對未來12個月的預測數據外，其他均為過往12個月的歷史數據。
*基準指數，如有進一步變更，恕不另行通知。
基金績效
|1年
|2年
|3年
|5年
|本基金
|20.45%
|39.13%
|67.71%
|112.35%
|同類型平均
|12.09%
|24.62%
|38.43%
|66.05%
|排名
|1
|1
|1
|1
資料來源：晨星，截至2025年7月31日。本基金級別為景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)A股 美元，同類型基金共18檔，美元計價，在晨星分類為Global Equity Income類別。皆為含息績效，過去績效不為未來績效之保證。
配息資料
|基準日
|每單位配息金額
|當月配息率
|當月報酬率(含息)
|A-穩定月配息股 美元
|2025/07/31
|美元0.0560
|0.41%
|0.12%
|A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
|2025/07/31
|澳幣0.0410
|0.35%
|0.01%
配息資料來源：景順， 統計至2025年7月31日。
報酬率資料來源：晨星，原幣計算(含息)， 統計至2025年7月31日。
報酬率計算方式：晨星以基金的資產淨值計算基金報酬，並假設基金將收入及配息作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出報酬數據。晨星報酬已將基金收取的管理費、行政費及其他支出從基金資產中自動扣除，除非指明為扣除支出後報酬，否則晨星所顯示的報酬不會計入基金所收取的銷售費或贖回費。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。