景順永續性環球數據趨動基金(原名稱：景順永續性環球量化基金，基金之配息來源可能為本金)

多因子架構
因子投資策略專家，運用多因子模型加強報酬潛力
低波動投資組合，用投資實現永續未來
建立低波動股票投資部位，降低下跌幅度
聚焦優質企業，強化基金永續特性
資料來源：景順，僅供說明使用。截至2023年6月30日。
資料來源：景順、特許財務分析師協會、麥肯錫；截至2021年3月31日。
我們深信永續投資是實現永續未來的關鍵。永續投資將引領變革，讓各界對於投資產業創造價值的方式徹底改觀。
越來越多的人意識到部分永續投資因子可創造龐大的經濟價值－尤其是長期經濟價值，因此投資人必須將重大的永續投資因子融入投資決策。
無論從動能或是加強配置的角度來看，充分融合永續投資理念的股票投資策略常可締造更加優異的投資回報。
資料來源: 景順, ISS Climate解決方案。截至2023年7月31日。基準指標：MSCI世界指數
1 範疇1和2直接排放加總 (公噸二氧化碳當量) 和能源間接排放 (公噸二氧化碳當量)。 2 Vigeo Eiris 公司的涉入程度資料。代表投資組合/基準指標內，相關業務活動營收高於本基金門檻(5%/10%)的持股公司權重。任何投資決策應考量本基金法律文件所說明知所有特性。如需永續性相關事宜，請造訪 https://www.invescomanagementcompany.lu。
