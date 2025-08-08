焦點基金

景順永續性環球數據趨動基金(原名稱：景順永續性環球量化基金，基金之配息來源可能為本金)

低波動投資組合，用投資實現永續未來

指示：當您變更選項時，將會立即移至同一頁面下方之相同標題處

  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文所提僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關基金之永續投資資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。定期評估資訊將於本公司網站永續專區之永續投資基金專區(https://www.invesco.com/tw/zh/sustainable-channel/sustainable-investing-fund.html)公告。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
    Inv25-0339, Inv24-0082

景順永續性環球數據趨動基金(原名稱：景順永續性環球量化基金，基金之配息來源可能為本金)三大策略

多因子架構

多因子架構

因子投資策略專家，運用多因子模型加強報酬潛力

低波動股票

低波動股票

建立低波動股票投資部位，降低下跌幅度

聚焦永續企業

聚焦永續企業

聚焦優質企業，強化基金永續特性

多因子架構

因子投資策略專家，運用多因子模型加強報酬潛力。

景順計量策略團隊 (IQS)

因子投資策略的專家

40年+ 因子投資專業

30年+ ESG投資經驗

230億美元 資產管理規模

80億美元 永續性的資產管理規模

資料來源：景順，僅供說明使用。截至2023年6月30日。

低波動股票

建立低波動股票投資部位，降低下跌幅度。

低波動股票長期表現領先大盤

年化超額報酬-依風險十分為排名*
年化超額報酬-依風險十分為排名*

過去績效不代表未來報酬。

資料來源：景順，資料截至2022年12月31日。*運用景順專有風險預測工具估算全球已開發國家投資範疇中每一檔股票的風險，並依據風險高低每月進行十分位排名。資料統計時間：1995年至2021年。 

聚焦永續企業

聚焦優質企業，強化基金永續特性。

永續投資是實現永續未來的關鍵

資料來源：景順、特許財務分析師協會、麥肯錫；截至2021年3月31日。 

景順企業使命

景順企業使命

我們深信永續投資是實現永續未來的關鍵。永續投資將引領變革，讓各界對於投資產業創造價值的方式徹底改觀。

特許財務分析師協會「投資管理產業的永續未來：從發想到現實」。

特許財務分析師協會「投資管理產業的永續未來：從發想到現實」。

越來越多的人意識到部分永續投資因子可創造龐大的經濟價值－尤其是長期經濟價值，因此投資人必須將重大的永續投資因子融入投資決策。

麥肯錫「麥肯錫季報：用永續創造價值的五種方式。」

麥肯錫「麥肯錫季報：用永續創造價值的五種方式。」

無論從動能或是加強配置的角度來看，充分融合永續投資理念的股票投資策略常可締造更加優異的投資回報。

本基金多項衡量數據皆顯示永續性較高

資料來源: 景順, ISS Climate解決方案。截至2023年7月31日。基準指標：MSCI世界指數

1 範疇1和2直接排放加總 (公噸二氧化碳當量) 和能源間接排放 (公噸二氧化碳當量)。 2 Vigeo Eiris 公司的涉入程度資料。代表投資組合/基準指標內，相關業務活動營收高於本基金門檻(5%/10%)的持股公司權重。任何投資決策應考量本基金法律文件所說明知所有特性。如需永續性相關事宜，請造訪 https://www.invescomanagementcompany.lu。

更多焦點基金

焦點基金
景順環球高評級企業債券基金

以獨特主題方式，投資高評級固定收益資產

了解更多

字幕

焦點基金
景順多元收益成長基金

追求穩定與成長的全方位收益解方

了解更多

字幕

焦點基金
景順環球股票收益基金

聚焦於股利和資本成長的核心全球基金

了解更多

字幕

焦點基金
景順印度股票基金

經濟迅速崛起，瞄準印度投資契機

了解更多

字幕