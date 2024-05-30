影片 環球高評級企業債券展望
聯準會開啟降息循環，高評級企業債的機會在哪裡？又有哪些產業或地區特別具吸引力？景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企業債券的前景。
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在不斷變化的市場狀況和經濟前景下，本基金仍專注於主題投資策略，強調信貸市場的中長期趨勢，景順高級投資組合經理文家輝分享本基金近期的操作策略。
景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)是我們的旗艦多元資產投資組合，主要提供投資人多元化的收益來源，包含公司債和股票。立即觀看影片了解更多。
在川普總統與英國首相斯塔默通話後，英國成為川普總統推出「解放日」對等關稅以來，首個與美國達成協議的國家。 這並非一項非常全面的協議，僅是英國為降低近期的關稅措施而做出的一系列有限承諾。
亞洲股市週一全面大幅下跌，部分市場觸發了熔斷機制，沒有任何地區能給投資者帶來更多的喘息空間。
我們預期美元將持續走弱，原因是白宮新任政府的長期策略是將美國經濟從服務業及消費轉型為製造業及投資。因此，未來美元走弱可能意味著歐洲及新興市場／亞洲資產的表現將持續優於其他市場。
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