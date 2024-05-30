2025年投資展望

我們預期短期內經濟增長將持續放緩，並於2025年將再次加速，這將為全球風險資產創造有利的環境。

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焦點基金

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)

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景順環球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)

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景順多元收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)

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影片 環球高評級企業債券展望

聯準會開啟降息循環，高評級企業債的機會在哪裡？又有哪些產業或地區特別具吸引力？景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企業債券的前景。

影片 景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)操作策略

在不斷變化的市場狀況和經濟前景下，本基金仍專注於主題投資策略，強調信貸市場的中長期趨勢，景順高級投資組合經理文家輝分享本基金近期的操作策略。

影片 多元化的收益來源

景順多元收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)是我們的旗艦多元資產投資組合，主要提供投資人多元化的收益來源，包含公司債和股票。立即觀看影片了解更多。

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