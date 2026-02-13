焦點基金

景順全球創業家基金

與創業家同行，開啟長期主動報酬新旅程!

  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金系持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
    Inv26-0053

『超好買』投資術

超額報酬

共好利益

買遍全球

超額報酬

追求打敗指數的超額報酬。創辦人主導公司相對非創辦人主導公司的領先幅度達 3.1倍(哈佛商業評論)

共好利益

創業家或擁有者之企業，與股東利益一致，對待股東的錢就像對待自己的錢一樣

  • 偏好創辦人或擁有者「利害與共」的公司。沒有人像擁有者一樣如此在乎成本和現金。
  • 「利害與共」:  管理層必須對公司投資至少 1 億美元，或持有 5% 股權。

買遍全球

捕捉全球創業家投資契機，跨產業、跨地區選股，產業佈局更多元，參與佈局「多個NVIDIA」

過去績效不代表未來績效之保證。哈佛商業評論來源：《瑞士信貸家族企業 1000：後疫情時代》報告第 13、14 頁。資料來源：累積績效：晨星，基金績效統計至2025年12月底。本基金為景順全球創業家基金A股美元，參考指數為MSCI AC World Index (Net Total Return)，皆為含息績效。基金投組配置：景順，截至2025年12月31日。

創業家為什麼總是出色?

本文所提公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。

如果沒有所有權，那就只是一份工作，每天打卡上班、打卡下班、回家… 一旦獲得所有權，視角就完全不同了

KKR, Pete Stavros

基金投資組合重點

資料來源：景順，截至 2024 年 12 月 31 日。可取得的最新資料。未呈現現金。 

定義

由創辦人、家族或擁有「利害與共」的管理團隊經營的企業

利害與共

管理層必須對公司投資至少 1 億美元，或持有 5% 股權

持股數

25-35檔股票

單一持股限制

10%

市值

5億美元或以上

產業配置

至少涵蓋 6 個GICS(全球產業分類標準)行業

新興市場配置

最多20%

現金

5%或更少

資料來源：景順，截至2025年11月30日。以上投資組合比例僅供參考未來變動不另行通知。

基金小檔案

基本資料

   

成立日期

      

2015年5月20日  A美元
   

基金規模

      

304百萬美元
   

風險等級

      

RR3
   

經理人

      

Joe Dowling (2018)
   

ISIN code

      

LU1218204391

(左) 本文所提公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。資料來源：景順，截至2025年12月31日。投資組合特點可能會改變。投資本主動管理基金係指買進基金中的單位，而非標的資產的單位。(右) 資料來源：景順，截至2025年12月31日。投資組合特點可能會改變。投資本主動管理基金係指買進基金中的單位，而非標的資產的單位。

投資組合特點

特性

全球創業家基金投資組合

MSCI所有國家世界指數

本益比 (未來12 個月)

22.3倍

19.0倍

過去 5 年複合年增率

32.3%

6.1%

5年平均股東權益報酬率

23.0%

14.3%

自由現金流收益率

30.2倍

30.2倍

債務/EBITDA

1.5倍

1.5倍

資料來源：左圖：彭博資訊，截至 2025 年 12 月 31 日。債務/ EBITDA 來自最新季報。  

