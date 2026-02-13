『超好買』投資術
追求打敗指數的超額報酬。創辦人主導公司相對非創辦人主導公司的領先幅度達 3.1倍(哈佛商業評論)
共好利益
創業家或擁有者之企業，與股東利益一致，對待股東的錢就像對待自己的錢一樣
- 偏好創辦人或擁有者「利害與共」的公司。沒有人像擁有者一樣如此在乎成本和現金。
- 「利害與共」: 管理層必須對公司投資至少 1 億美元，或持有 5% 股權。
買遍全球
捕捉全球創業家投資契機，跨產業、跨地區選股，產業佈局更多元，參與佈局「多個NVIDIA」
哈佛商業評論來源：《瑞士信貸家族企業 1000：後疫情時代》報告第 13、14 頁。資料來源：累積績效：晨星，基金績效統計至2025年12月底。本基金為景順全球創業家基金A股美元，參考指數為MSCI AC World Index (Net Total Return)，皆為含息績效。基金投組配置：景順，截至2025年12月31日。
創業家為什麼總是出色?
KKR, Pete Stavros
如果沒有所有權，那就只是一份工作，每天打卡上班、打卡下班、回家… 一旦獲得所有權，視角就完全不同了
基金投資組合重點
|
定義
|
由創辦人、家族或擁有「利害與共」的管理團隊經營的企業
|
利害與共
|
管理層必須對公司投資至少 1 億美元，或持有 5% 股權
|
持股數
|
25-35檔股票
|
單一持股限制
|
10%
|
市值
|
5億美元或以上
|
產業配置
|
至少涵蓋 6 個GICS(全球產業分類標準)行業
|
新興市場配置
|
最多20%
|
現金
|
5%或更少
資料來源：景順，截至2025年11月30日。以上投資組合比例僅供參考未來變動不另行通知。
基金小檔案
基本資料
|
成立日期
|
2015年5月20日 A美元
|
基金規模
|
304百萬美元
|
風險等級
|
RR3
|
經理人
|
Joe Dowling (2018)
|
ISIN code
|
LU1218204391
(左) 本文所提公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。資料來源：景順，截至2025年12月31日。投資組合特點可能會改變。投資本主動管理基金係指買進基金中的單位，而非標的資產的單位。(右) 資料來源：景順，截至2025年12月31日。投資組合特點可能會改變。投資本主動管理基金係指買進基金中的單位，而非標的資產的單位。
投資組合特點
|
特性
|
全球創業家基金投資組合
|
MSCI所有國家世界指數
|
本益比 (未來12 個月)
|
22.3倍
|
19.0倍
|
過去 5 年複合年增率
|
32.3%
|
6.1%
|
5年平均股東權益報酬率
|
23.0%
|
14.3%
|
自由現金流收益率
|
30.2倍
|
30.2倍
|
債務/EBITDA
|
1.5倍
|
1.5倍
資料來源：左圖：彭博資訊，截至 2025 年 12 月 31 日。債務/ EBITDA 來自最新季報。