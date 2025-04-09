成就與殊榮
2018-2025 獎項殊榮
景順的基金在基金獎項中屢獲殊榮，我們獲得的獎項見證景順投資研究團隊的眼光與實力，落實創造卓越投資體驗，助客戶豐盛人生的目標。
|2025年LSEG理柏台灣基金獎
|景順印度股票基金A 年配息 美元--印度股票三年/五年期
景順歐洲大陸小型企業基金(原名稱：景順歐洲大陸企業基金) A-年配息股 美元--歐洲中小型股票三年/五年/十年期
景順全球優選短期非投資等級債券基金 累積 新臺幣(基金之配息來源可能為本金)--環球非投資等級(高收益)債券(當地貨幣)三年期
景順開發中市場基金 A-年配息股 美元--環球新興市場股票五年期
景順環球股票收益基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)--環球收益股票五年期
景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元--亞太區(除日本)股票十年期
景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)--環球企業債券 美元十年期
|第二十八屆傑出基金金鑽獎
|景順東協基金—東協股票基金三年期
景順美國價值股票基金--美國股票基金三年期
|2024年LSEG理柏台灣基金獎
|景順東協基金A-年配息股 美元--東協股票三年期
景順泛歐洲基金 A 歐元--歐洲股票三年期
景順環球股票收益基金 A 美元(基金之配息來源可能為本金)--環球收益股票三年期
景順全球優選短期非投資等級債券基金 累積 新臺幣(基金之配息來源可能為本金)--環球非投資等級債券 (當地貨幣)三年期
景順開發中市場基金A-年配息股 美元--環球新興市場股票五年期
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元--亞太區(除日本)股票十年期
|第二十七屆傑出基金金鑽獎
|景順泛歐洲基金--歐洲(不含東歐)股票基金
景順美國價值股票基金--美國股票基金
|2024 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
|景順環球股票收益基金A股 美元(基金之配息來源可能為本金)--ESG基金獎(海外)
|
2023年理柏台灣基金獎
|
景順開發中市場基金A-年配息股 美元--環球新興市場股票三年期
景順開發中市場基金A-年配息股 美元--環球新興市場股票五年期
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元--歐洲中小型股票三年期
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元--亞太區(除日本)股票十年期
|
2023 晨星暨Smart智富台灣基金獎
|
景順亞洲動力基金--亞太(不含日本)股票型
|
2022年理柏台灣基金獎
|
債券型團體大獎
|
第二十五屆傑出基金金鑽獎
|
景順2028到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)--環球新興市場債券基金三年期
|
2021《指標》年度台灣基金大獎
|
景順環球消費趨勢基金--最佳表現定期定額基金大獎：產業股票 - 消費品及服務同級最佳
|
2021理柏台灣基金獎
|
景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)--環球企業債券--美元五年期
|
2020《指標》年度台灣基金大獎
|
景順環球消費趨勢基金--最佳表現定期定額基金大獎：產業股票 - 消費品及服務同級最佳
|
2019《指標》年度台灣基金大獎
|
景順環球消費趨勢基金--最佳表現定期定額基金大獎：產業股票 - 消費品及服務同級最佳
|
2019理柏台灣基金獎
|
景順日本股票優勢基金--日本股票三年期
景順日本股票優勢基金--日本股票五年期
景順日本小型企業基金--日本中小型股票三年期
景順新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)--環球新興市場強勢貨幣債券十年期
|
2019 Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
|
景順日本股票優勢基金---日本股票型基金
|
2018《指標》年度台灣基金大獎
|
景順環球消費趨勢基金--最佳表現基金大獎：產業股票 - 消費品及服務同級最佳
景順環球消費趨勢基金--最佳表現定期定額基金大獎：產業股票 - 消費品及服務同級最佳
資料來源：Benchmark、理柏、Smart智富月刊、台北金融研究發展基金會。獎項評選期間至各頒獎年度前一年年底，Benchmark評選期間至頒獎年度當年9 月底。基金所獲獎項僅為參考，並非投資人獲利之保證。