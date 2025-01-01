投資變簡單 第5集 -了解主動型基金與被動型基金

投資人在構建投資組合時有很多不同的選擇。一個關鍵的決定是選擇主動式和被動式投資方式，每種方式都有其獨特的好處和風險。了解差異對於作出明智的投資決策至關重要。