投資變簡單 第6集: 了解公開市場及私募市場
公開市場提供如股票及債券等具流動性及透明度的投資選項，而私募市場則涵蓋如私募股權及房地產等較小眾的資產類別。儘管兩者在流動性及監管方面存在根本差異，兩類資產皆可為構建穩健投資組合發揮關鍵作用。
經濟週期影響資產價格及市場表現。了解復甦、擴張、放緩及收縮等階段的特徵，有助投資者調整投資策略，於不同市況中管理風險、掌握機會，構建更具韌性的投資組合。
投資人在構建投資組合時有很多不同的選擇。一個關鍵的決定是選擇主動式和被動式投資方式，每種方式都有其獨特的好處和風險。了解差異對於作出明智的投資決策至關重要。
投資都有風險，情緒化決策可能導致錯誤。常見的錯誤包括對短期市場波動的反應、擇時交易(企圖掌握市場時機)以及依據傳聞進行投資。理性決策和長期策略對於實現投資目標至關重要。
