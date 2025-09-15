資料來源：彭博，截至2025年5月。僅供說明之用。投資者不得直接購買指數。過去表現並非未來報酬的預測。

1. 根據Indxx的定義，Indxx私募信貸指數追蹤於美國交易的商業發展公司(BDC)及封閉式基金(CEF)的表現，這些公司及基金大量投資於私募信貸。

2. 彭博美國綜合債券指數是一個廣泛的基準指數，用以衡量投資級、以美元計價、固定利率的應稅債券市場。該指數涵蓋美國國債、政府相關與公司債券、MBS（機構固定利率通過證券）、ABS 以及 CMBS（機構與非機構商業抵押擔保證券）。

3. 彭博美國高收益公司債券指數衡量以美元計價的高收益固定利率公司債券市場。若穆迪、惠譽與標準普爾三家評等機構的中間評等為 Ba1/BB+/BB+ 或以下，該債券即被歸類為高收益債。根據彭博對新興市場國家的定義，來自這些國家風險的發行人所發行的債券將被排除在外。