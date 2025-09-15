投資變簡單
投資機會種類繁多，但其中一個最基本的分類就是公開市場與私募市場的差異。對投資人而言，了解這兩者的不同至關重要。每種市場都有其獨特的優勢與風險，對制定穩健且具前瞻性的投資策略具有關鍵影響。立即觀看影片了解更多。
第二部分 : 構建均衡的投資組合
公開市場 – 公開交易的資產
- 公開市場包括在證券交易所上市並交易的資產，例如股票、債券、交易所交易基金(ETF)以及公開交易的不動產投資信託（REITs）。
- 舉例來說，包括恒生指數中的上市公司股票、美國國債以及追蹤S&P500指數等指數的ETF等。
- 這些資產的特點是流動性高，也就是說它們可以很容易地被買賣，有些甚至可以在幾秒鐘內完成交易。這些資產還具有高透明度，大眾可隨時查閱價格及公司資訊。由於這些特性，無論是個人投資者還是機構投資者都可以投資這些公開資產。
- 這些資產也受到金融監管機構的監督。他們必須向監管機構、交易所和股東公開揭露關鍵資訊。然而，這些資產也容易受到市場波動的影響，並可能受到投資者情緒和宏觀經濟事件的重大影響。
公開市場的主要特徵：
流動性較高
公開透明
波動性較高
更多元化
私募市場 – 公開市場以外的投資機會
- 私募資本市場是指對非上市公司進行的債權與股權投資，相對於在公開市場上交易的資產。這類資產通常流動性較低，也就是說買賣比較不容易，而且通常需要較長的投資時間。此外，它們的價格更新頻率較低，公開資訊也較少。
- 舉例來說，包括私募股權（Private Equity）與創投（Venture Capital）、私募不動產基金、基礎建設項目，以及私募債券等。
- 由於這些投資涉及複雜的盡職調查流程，私募市場通常只對高淨資產人士、專業投資人、機構投資人或合格投資人開放。
- 其中，資金閉鎖期是指在一定期間內資金不得贖回，這與該資產類別的長期價值創造策略相符。例如，一檔主要投資於流動性股票的多空基金，其閉鎖期可能只有一個月，以便在贖回發生時，基金經理有時間依序平倉或調整部位。而傳統的私募封閉式基金，其閉鎖期通常是8到12年，以便基金經理執行長期策略，例如企業轉型、資產開發或透過退出實現價值。
- 然而，私募市場也提供潛在優勢，例如較高的報酬率，這通常被稱為流動性溢酬，因為這些資產與傳統上市股票及債券的相關性較低。
- 因此，私募市場也有助於提升投資組合的多元化^，在市場受到壓力期間，有助於降低報酬及整體組合的波動性。
^ 多元化不保證會實現溢酬或排除損失風險。
私募市場的主要特徵：
多元化
較複雜
監管較少
成長潛力較高
|
公開市場
|
私募市場
|
投資人類型
|
|
|
投資期
|
|
|
表現
|
|
構建均衡的投資組合
- 我們認為，一個多元化的投資組合通常包括公開資產與私募資產，這兩類資產在實現長期財務目標中各自扮演著不同的角色。適當的配置比例取決於多項因素，包括您的投資目標、風險承受度、投資期間長短，以及資金獲取管道。
- 公開資產具有流動性與透明度，適合需要靈活調度資金的投資人。這類資產也能提供廣泛的市場部位，並且較容易隨時間進行監控與調整。
- 相對地，私募資產通常更適合能長期投入資金的投資人。儘管這類資產的進入門檻較高、價格更新頻率較低，但它們具有提高潛在更高報酬與分散風險^的好處，特別是在公開市場波動劇烈的時期。
- 近年來，投資人對私募資產的興趣日益增加。這一趨勢的主要推動力之一是2008至2009年全球金融危機。當時，傳統銀行緊縮貸款業務，企業開始尋求替代性的融資來源。許多企業發現，私募市場既可提供所需資金，且無需承擔上市帶來的成本及監管負擔。
^ 多元化不保證會實現溢酬或排除損失風險。
舉例説明：預計私募資本將在未來十年持續快速成長。
- 以往，機構投資人主要專注於公開交易的股票與債券。然而，如今許多機構已將投資範圍擴展至私募市場，例如，部分機構投資人投資組合中的私募資產配置比例已達到20%。
- 透過結合這兩種資產類型，投資人可以打造一個更具韌性與多元化的投資組合。這種混合策略有助於在不同市場週期中平滑表現，並可降低整體投資組合風險，同時提升潛在報酬。
- 以下範例展示了不同資產類別如何各自發揮優勢、實現互補：
上市股票及債券可提供流動性及市場部位配置。
私募股權或房地產可成長潛力與分散風險。
私募信貸與公開市場的相關性較低，可增加收益穩定性。
表現比較
根據彭博的數據，自2013年以來，全球私募信貸（一種私募資產類型）的表現持續優於美國投資等級債券及美國高收益企業債券。然而，有別於公開指數（如S&P 500指數），私募資產指數往往依賴於基金經理自行報告的數據。此類指數可能剔除了表現不佳或規模較小的基金，進而導致所謂的倖存者偏誤（即績效可能被高估） 。
投資風險
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv25-0309