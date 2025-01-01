Macro
    20250314
    近期拋售過後的美國股市展望

    趙耀庭

    美國股市近期大幅下跌，因為投資者擔心經濟成長放緩以及可能爆發嚴重的關稅戰，我們的景順2025年投資展望偏好已開發市場的非美國股票，如歐洲和日本股票。

    2025年3月14日
    20250306
    全球地緣經濟及地緣政治展望

    趙耀庭 , Arnab Das, Thomas Wu

    川普總統及澤倫斯基總統在白宮談判破裂的直播證實了兩國關係迅速惡化。

    2025年3月6日
    20250114
    近期全球債券市場波動評論

    趙耀庭

    2025年一開始，全球債券殖利率顯著走高，其中美國公債及英國國債領漲。觀看文章了解更多資訊。

    2025年1月14日
    20241220
    聯準會12月會議決議 – 鷹派降息

    趙耀庭 , Thomas Wu

    正如預期，聯準會在 12 月會議上降息 25 個基本點。

    2024年12月20日
    20241211
    印度股市展望 – 近期回檔是逢低布局的良機

    趙耀庭

    我們認為，最近的回檔可能是逢低買進和搶購一些印度股票的機會。

    2024年12月11日
    20241108
    美國大選結果及其對亞洲的影響

    趙耀庭

    我認為市場的本能反應是，「川普2.0」時代的白宮及潛在的共和黨大獲全勝將有利於美國經濟及市場，但由於新政府提出的稅收及貿易政策，對世界其他地區而言就不那麼有利。

    2024年11月8日
    20240912
    聯準會首次降息前，投資人應該如何布局？(二)

    趙耀庭

    在第二部分中，透過觀察先前的降息週期，我研究在聯準會降息週期中可能表現良好的其他資產。也就是說，在股票方面，我認為與過去的降息週期類似，價值股以及健康護理、消費必需品等防禦股可能表現良好。

    2024年9月12日
    20240905
    聯準會首次降息前，投資人應該如何布局？(一)

    趙耀庭

    聯準會主席鮑爾(Powell)於傑克森霍爾年會上發表經濟政策講話，表示「政策調整的時機已到」，美國股市因應於近期上漲，這可能反映出投資人有關利率下降股市便會上漲的看法。

    2024年9月5日
    20240805
    日本央行決議

    趙耀庭 , Tomo Kinoshita , Thomas Wu

    為加速貨幣政策正常化腳步，日本央行於7月份的會議上作出了兩項相當重要的決策。

    2024年8月5日
    20240718
    人工智慧系列 ‒ 人工智慧如何繼續主導投資主題

    趙耀庭

    一家全球規模最大的人工智慧晶片製造商引發了市場波動，讓市場開始懷疑人工智慧的投資熱潮是否已經結束。

    2024年7月18日