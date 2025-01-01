亞太區 美國7月CPI與投資啟示
美國7月的通膨數據符合市場預期，緩解了市場對關稅推升物價的擔憂。儘管服務價格上漲，整體數據支持聯準會採取貨幣寬鬆立場，市場將關注鮑爾在傑克森霍爾的演講以判斷未來政策走向。
美國股市接近歷史高點，其他地區的市場也展現出韌性。現在的關鍵問題是：這波漲勢是否能持續，還是會因為通膨、經濟放緩或關稅帶來的不確定性而中止？
在川普總統與英國首相斯塔默通話後，英國成為川普總統推出「解放日」對等關稅以來，首個與美國達成協議的國家。 這並非一項非常全面的協議，僅是英國為降低近期的關稅措施而做出的一系列有限承諾。
亞洲股市週一全面大幅下跌，部分市場觸發了熔斷機制，沒有任何地區能給投資者帶來更多的喘息空間。
我們預期美元將持續走弱，原因是白宮新任政府的長期策略是將美國經濟從服務業及消費轉型為製造業及投資。因此，未來美元走弱可能意味著歐洲及新興市場／亞洲資產的表現將持續優於其他市場。
儘管去年漲幅不大，但今年年初至今，歐洲股票指數已出現強勁的相對報酬。成長前景改善有機會在未來幾年推動歐洲股票上漲，並推高歐洲主權債券殖利率，同時為歐元兌美元匯率提供支撐。
近期拋售過後的美國股市展望
美國股市近期大幅下跌，因為投資者擔心經濟成長放緩以及可能爆發嚴重的關稅戰，我們的景順2025年投資展望偏好已開發市場的非美國股票，如歐洲和日本股票。
全球地緣經濟及地緣政治展望
川普總統及澤倫斯基總統在白宮談判破裂的直播證實了兩國關係迅速惡化。
近期全球債券市場波動評論
2025年一開始，全球債券殖利率顯著走高，其中美國公債及英國國債領漲。觀看文章了解更多資訊。
聯準會12月會議決議 – 鷹派降息
正如預期，聯準會在 12 月會議上降息 25 個基本點。
印度股市展望 – 近期回檔是逢低布局的良機
我們認為，最近的回檔可能是逢低買進和搶購一些印度股票的機會。
美國大選結果及其對亞洲的影響
我認為市場的本能反應是，「川普2.0」時代的白宮及潛在的共和黨大獲全勝將有利於美國經濟及市場，但由於新政府提出的稅收及貿易政策，對世界其他地區而言就不那麼有利。
聯準會首次降息前，投資人應該如何布局？(二)
在第二部分中，透過觀察先前的降息週期，我研究在聯準會降息週期中可能表現良好的其他資產。也就是說，在股票方面，我認為與過去的降息週期類似，價值股以及健康護理、消費必需品等防禦股可能表現良好。
聯準會首次降息前，投資人應該如何布局？(一)
聯準會主席鮑爾(Powell)於傑克森霍爾年會上發表經濟政策講話，表示「政策調整的時機已到」，美國股市因應於近期上漲，這可能反映出投資人有關利率下降股市便會上漲的看法。
日本央行決議
為加速貨幣政策正常化腳步，日本央行於7月份的會議上作出了兩項相當重要的決策。
人工智慧系列 ‒ 人工智慧如何繼續主導投資主題
一家全球規模最大的人工智慧晶片製造商引發了市場波動，讓市場開始懷疑人工智慧的投資熱潮是否已經結束。
