美國大選結果及其對亞洲的影響

趙耀庭

我認為市場的本能反應是，「川普2.0」時代的白宮及潛在的共和黨大獲全勝將有利於美國經濟及市場，但由於新政府提出的稅收及貿易政策，對世界其他地區而言就不那麼有利。