投資觀點

美國7月CPI與投資啟示

2025年8月15日
David Chao, Invesco’s Global Market Strategist for Asia Pacific, shares his outlook for 2020 for the region.
趙耀庭
亞太區環球市場策略師
20250815

美國7月的通膨數據符合市場預期，整體消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，核心CPI（不含食品與能源）年增率為3.1%。1

這份不過熱的CPI報告緩解了投資人對川普總統關稅可能推升通膨的擔憂。

核心商品價格僅月增0.2%，與上一個月持平1，幾乎感受不到通膨的影響，顯示投資人先前的擔憂可能是多慮了。

7月商品通膨的疲弱與服務價格的上漲形成對比，服務類價格月增0.4%，其中機票價格月增高達4.0%1

20250815

資料來源 : 美國勞工統計局，截至2025年8月12日。

儘管聯準會主席鮑爾在7月FOMC記者會上表示將採取觀望態度，理由是勞動市場仍具韌性且通膨仍有上升風險，但這份溫和的通膨報告，加上上月疲弱的就業數據，現在反而支持貨幣寬鬆的立場。

市場將密切關注鮑爾下週在傑克森霍爾研討會上的主題演講，該研討會傳統上被視為聯準會未來幾個月政策走向的風向球。

我們的基本預期仍是FOMC在今年底前將實施兩次25個基本點的降息，因為美國經濟放緩，而關稅對美國通膨的長期走勢僅造成短暫影響。寬鬆週期的深度與可信度將比時機更重要。

投資啟示

市場對政策利率下調的預期理應導致長期美債殖利率下降，但實際情況並非如此。自CPI公布以來，美國殖利率曲線反而變得更陡峭。

這種「扭曲式陡峭化」（短期殖利率下降、長期殖利率上升）在很大程度上可歸因於川普在社群媒體上的評論，以及他對鮑爾職位的威脅。

我們在7月也曾見過類似的情況，當時媒體首次報導川普建議撤換鮑爾。

儘管如此，鮑爾仍有可能完成任期至2026年5月。不過，市場對川普批評聯準會主席的反應顯示，若鮑爾真的遭撤換，市場風險恐將升高，尤其是當白宮進一步干預貨幣政策時，情勢可能更加緊張。

同時，川普任命E.J. Antoni接替突然被解職的Erika McEntarfer領導勞工統計局（BLS），也進一步動搖市場信心，因為這可能影響聯準會的獨立性。

美國勞工統計局在貨幣政策制定中扮演關鍵角色，負責公布如就業與通膨等重要數據。由於CPI數據直接影響像TIPS這類固定收益產品的支付，即使只是政治干預的「印象」，也可能削弱市場對長期美債的信心。

更廣泛來看，即使FOMC今年稍晚恢復降息，長期殖利率仍可能上升，特別是若降息幅度低於目前貨幣市場所反映的約125個基本點。

類似的情況去年也曾發生：聯準會僅降息100個基本點，而市場原本預期近200個基本點，結果10年期美債殖利率從9月的約3.7%升至年底的約4.6%2

雖然重演如此大幅度走勢的可能性不高，但我認為目前並無有力的理由在美債殖利率曲線的長期端持有過多部位。美債殖利率目前處於低點，並且可能會繼續維持在低點。

  • 1

    資料來源: 美國勞工統計局，截至2025年8月12日
  • 2

    資料來源: Bloomberg，截至2025年8月12日

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0371

相關文章