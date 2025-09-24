聯準會重啟寬鬆政策及對市場的影響

亞太區 第四季投資展望
隨著美國聯準會降息，以及近期美國經濟數據仍穩健，市場環境可能有利於年底的反彈行情。
正如市場普遍預期，聯準會宣佈降息1 碼，將政策利率下調至4.00% – 4.25%間1，並暗示未來可能進一步寬鬆。
值得注意的是，其中一位委員持不同意見，投票支持應更積極地降息2碼。然而，主席鮑爾的措辭略顯鷹派，他並未明確承諾已達到「中性利率」，而是表示當前立場「更接近中性」，並指出政策正朝著「中性方向」邁進。
會後記者會上，聯準會指出就業成長放緩、失業率上升及通膨居高不下，同時也強調勞動力市場面臨的下檔風險正在增加。
儘管如此，聯準會最新的利率點陣圖釋出溫和鴿派訊號，顯示今年預期將降息三次至3.625% 1 ，但這項預期僅以10票對9票的些微差距通過。
2026年點陣圖已下調至3.375%，暗示明年僅會再進行一次1碼的降息，明顯高於2.911%的市場隱含利率1 。
我們預期，年底前聯準會還會再降息兩次各1碼，明年年初還會再降息一次。
降息消息公佈後，美股指數期貨於亞洲早盤交易中走揚，但美國公債下跌，說明押注聯準會立場會更趨鴿派且此後會實施一系列大幅降息的市場投資人對此感到失望。
美股在寬鬆週期中的表現，往往取決於當時的經濟狀況。從歷史經驗看，若在寬鬆週期啟動後的12個至18個月內經濟未陷入衰退，美股通常表現亮眼。
我們認為本輪降息週期中，美股已消化大部分的降息預期。
在這一波聯準會的新一輪降息週期中，我們認為投資人可以維持良好的資產多元配置，同時有選擇性地增加對新興市場股票及新興市場當地貨幣債券的部位。
此外，我們認為在利率下降的環境下，房地產有望表現優異。
聯準會在今年剩餘時間內的降息行動，可能會削弱美元，同時也為亞洲各國央行進一步降息打開空間。
美元走弱、亞太地區貨幣政策寬鬆及油價回落，歷來都有助於新興市場表現領先已開發市場。
目前新興市場股票的評價僅為已開發市場的三分之一，我們認為其中蘊含良好的投資價值。
鮑爾表示，由於出現新的風險，聯準會正逐步轉向更具寬鬆性的政策立場。我們預期聯準會很大機會將在9月降息，並在年底前至少再降息一次。隨著聯準會更加貼近市場對寬鬆政策的預期，這對風險資產來說是一個正面的發展。
美國7月的通膨數據符合市場預期，緩解了市場對關稅推升物價的擔憂。儘管服務價格上漲，整體數據支持聯準會採取貨幣寬鬆立場，市場將關注鮑爾在傑克森霍爾的演講以判斷未來政策走向。
