聯準會重啟寬鬆政策及對市場的影響

正如市場普遍預期，聯準會宣佈降息1 碼，將政策利率下調至4.00% – 4.25%間1，並暗示未來可能進一步寬鬆。

值得注意的是，其中一位委員持不同意見，投票支持應更積極地降息2碼。然而，主席鮑爾的措辭略顯鷹派，他並未明確承諾已達到「中性利率」，而是表示當前立場「更接近中性」，並指出政策正朝著「中性方向」邁進。

會後記者會上，聯準會指出就業成長放緩、失業率上升及通膨居高不下，同時也強調勞動力市場面臨的下檔風險正在增加。

儘管如此，聯準會最新的利率點陣圖釋出溫和鴿派訊號，顯示今年預期將降息三次至3.625% 1 ，但這項預期僅以10票對9票的些微差距通過。

2026年點陣圖已下調至3.375%，暗示明年僅會再進行一次1碼的降息，明顯高於2.911%的市場隱含利率1 。

我們預期，年底前聯準會還會再降息兩次各1碼，明年年初還會再降息一次。

投資啟示

降息消息公佈後，美股指數期貨於亞洲早盤交易中走揚，但美國公債下跌，說明押注聯準會立場會更趨鴿派且此後會實施一系列大幅降息的市場投資人對此感到失望。

美股在寬鬆週期中的表現，往往取決於當時的經濟狀況。從歷史經驗看，若在寬鬆週期啟動後的12個至18個月內經濟未陷入衰退，美股通常表現亮眼。

我們認為本輪降息週期中，美股已消化大部分的降息預期。