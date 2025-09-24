在此背景下，央行的政策訊號顯示未來的路徑將更加狹窄。儘管通膨仍高於目標、金融環境仍寬鬆（受到股市上揚與信貸利差縮小的支撐），聯準會仍在9月的FOMC會議上進行了今年首次降息。

聯準會最新的利率點陣圖釋出溫和的鴿派訊號，顯示今年預期將有三次降息，儘管幅度不大。

與關稅相關的價格壓力預計將在短期內推升通膨，但這些壓力看起來更像是暫時性的，而非持續趨勢的開始。

投資展望

我們認為，未來幾週或幾個月的波動，更可能為投資人提供具選擇性的進場機會，而非代表景氣循環的轉折點。

市場在面對四月「關稅風暴」後顯得更加冷靜，我們認為這是合理的，主要是因為目前的宏觀環境看起來更具支撐性。

更重要的是，全面貿易戰的風險似乎不高。面臨最高關稅的國家，如印度和巴西，只占美國進口的一小部分。

固定收益

殖利率曲線可能會持續趨於陡峭，因為聯準會的逐步降息將壓低短端利率，但對美國預算赤字和聯準會治理的擔憂可能使長端利率維持在一定區間內。

短期資產仍具相對收益優勢，而長期收益率相較於歷史水準仍偏低。

在信用市場方面，投資等級與高收益債的利差仍處於歷史低點。儘管基本面穩健、企業盈餘具韌性，但目前的環境仍需採取選擇性策略。

不過，信用需求依然強勁，為市場提供有力支撐，這可能反映出整體收益在實質與名目層面仍具吸引力，特別是對尋求收益的投資人而言。

我們偏好企業投資等級債券，其風險報酬特性與政府債券相近；而企業高收益債的利差則進一步縮小。在投資等級債中，我們相對看好英國與新興市場，因為其整體收益更具吸引力，相較之下對美國與歐盟持中立立場。

股票市場

美國股市評價偏高，但科技類股的盈餘成長仍具韌性。隨著降息預期升溫，景氣循環股可能持續表現優異。隨著收益率曲線走峭及利潤率有望改善，銀行股可能因此受惠。

今年歐洲股市表現優於美國，但主要是由評價倍數的重估所推動。若要延續漲勢，可能需要企業盈餘回升，這或許可受惠於即將推出大型基礎建設與國防支出等財政刺激政策的支持。

英國股市也具備評價吸引力，其產業結構結合了高收益的防禦型類股與對經濟敏感的景氣循環股。

香港與中國股市近期表現亮眼。中國低利率環境促使當地投資人買進股票，尤其是那些在香港上市的企業。相較於全球同業，香港與中國股市的評價仍具吸引力，而「反內卷」政策有望透過抑制過度競爭，進一步支撐企業的利潤率與盈餘成長。

整體而言，目前的市場環境支持採取多元化配置策略，同時可適度承擔市場風險，以迎接明年全球潛在的成長復甦。