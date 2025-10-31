亞太區 第四季投資展望
隨著美國聯準會降息，以及近期美國經濟數據仍穩健，市場環境可能有利於年底的反彈行情。
在聯準會10月的會議中，聯邦公開市場委員會（FOMC）決定將政策利率目標區間調降25個基本點至3.75%-4.00%。雖然金融市場普遍預期會降息，但這項決定並非一致通過。
FOMC內部的分歧可能導致主席鮑爾在記者會上對市場的12月降息預期採取較為鷹派的立場，他表示：「這並非確定的結論，甚至還差得遠。」
未來的降息將更加依賴數據，尤其考量到美國政府長期停擺導致能取得的數據有限。
儘管如此，我們仍預期12月將再次降息，因為美國經濟放緩、失業率在第四季上升。我們認為市場對連續降息的預期可能過於激進。
我們預期聯準會將維持漸進式寬鬆，政策利率可能在2026年底降至3.00%-3.25%。降息的具體時間點雖重要，但更重要的是整體趨勢方向。
此外，聯準會也宣布將於2025年12月1日終止量化緊縮計畫，這雖不代表直接寬鬆，但確實移除了部分緊縮力量。
金融市場初期出現負面反應，S&P 500指數一度下跌0.5%，但隨後大致回穩。1
美債殖利率全面上升，因市場降低了對12月降息的預期。
聯邦基金期貨顯示12月降息的機率從92%降至約70%，而市場對2026年底政策利率的預期也從2.95%上調至3.05%。
我們一直認為，美國10年期公債殖利率不可能一直低於4.0%，因此未來幾個月甚至幾季，長期利率可能仍面臨上揚的壓力。
此外，聯準會可能會比其他主要央行採取更積極的寬鬆政策，這可能支撐美股表現，同時導致美元進一步貶值。
美元走弱加上美國以外地區的經濟成長改善，可能有利於新興市場股票與債券的表現，因為這些資產目前的評價仍比美國資產更具吸引力。
儘管我們對黃金仍持正面看法，主要是因為央行與散戶持續買進，但由於地緣政治風險下降以及通膨展望更穩定，我們認為未來一年的漲幅可能會較為有限。
由 Paul Jackson 和 Thomas Wu 撰寫
