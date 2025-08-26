傑克森霍爾會議之後：美國聯準會下一步是什麼？

亞太區 美國7月CPI與投資啟示
美國7月的通膨數據符合市場預期，緩解了市場對關稅推升物價的擔憂。儘管服務價格上漲，整體數據支持聯準會採取貨幣寬鬆立場，市場將關注鮑爾在傑克森霍爾的演講以判斷未來政策走向。
“在政策處於限制性區間的情況下，若基本情境的展望或風險平衡出現變化，可能會使我們有必要調整政策立場。” ——聯準會主席 鮑爾
這是鮑爾在傑克森霍爾政策演講中最重要的一句話，也是最重要的訊號，我對此表示贊同。
鮑爾表示，由於出現新的風險，聯準會正逐步轉向更具寬鬆性的政策立場。
我也認同這樣的看法，因為很明顯的一點是，勞動力市場或至少勞動力需求已明顯放緩，而聯準會仍一直採取限制性政策立場。
我認為，聯準會現在更加擔憂就業數據逐漸疲弱-7月非農業就業人數僅增加了7.3萬人，低於預期的11萬人 1。
就業數據的放緩程度「遠超一個月前的評估……若這些風險成為現實，它們可能很快會以裁員人數大幅增加和失業率上升的形式顯現出來。」
因此，雖然鮑爾沒有明確表示聯準會將在9月降息，但他為降息設下了較低的門檻。
我知道大家對關稅相關的通膨問題仍有持續的擔憂，也關心未來幾個月的走向，但事實是，目前因關稅導致的價格壓力被視為短期現象，而通膨預期則相當穩定。
例如，美國公債市場反映出市場信心，1年期、3年期與5年期的損益平衡通膨率（inflation breakeven）都維持在穩定水準。對我來說，這是一個積極的訊號，這些穩定的通膨
預期顯示，聯準會可能會採取行動來抵消美國經濟可能出現的疲弱跡象。
我完全同意鮑爾在傑克森霍爾會議上所表達的觀點，預期聯準會很大機會將在9月降息，並在年底前至少再降息一次。
隨著聯準會更加貼近市場對寬鬆政策的預期，這對風險資產來說是一個正面的發展。
在這樣的環境下，與聯準會唱反調恐非明智之舉。
觀點來自Brian Levitt
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0388
美國7月的通膨數據符合市場預期，緩解了市場對關稅推升物價的擔憂。儘管服務價格上漲，整體數據支持聯準會採取貨幣寬鬆立場，市場將關注鮑爾在傑克森霍爾的演講以判斷未來政策走向。
美國股市接近歷史高點，其他地區的市場也展現出韌性。現在的關鍵問題是：這波漲勢是否能持續，還是會因為通膨、經濟放緩或關稅帶來的不確定性而中止？
在川普總統與英國首相斯塔默通話後，英國成為川普總統推出「解放日」對等關稅以來，首個與美國達成協議的國家。 這並非一項非常全面的協議，僅是英國為降低近期的關稅措施而做出的一系列有限承諾。
您將透過此連結至非景順投信之網站，其他業者經營之網站均由各該業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項)，本公司對該網站之資訊內容無權管理亦不負擔任何責任。