傑克森霍爾會議之後：美國聯準會下一步是什麼？

“在政策處於限制性區間的情況下，若基本情境的展望或風險平衡出現變化，可能會使我們有必要調整政策立場。” ——聯準會主席 鮑爾

這是鮑爾在傑克森霍爾政策演講中最重要的一句話，也是最重要的訊號，我對此表示贊同。

鮑爾表示，由於出現新的風險，聯準會正逐步轉向更具寬鬆性的政策立場。

我也認同這樣的看法，因為很明顯的一點是，勞動力市場或至少勞動力需求已明顯放緩，而聯準會仍一直採取限制性政策立場。

我認為，聯準會現在更加擔憂就業數據逐漸疲弱-7月非農業就業人數僅增加了7.3萬人，低於預期的11萬人 1。

就業數據的放緩程度「遠超一個月前的評估……若這些風險成為現實，它們可能很快會以裁員人數大幅增加和失業率上升的形式顯現出來。」

因此，雖然鮑爾沒有明確表示聯準會將在9月降息，但他為降息設下了較低的門檻。

近期因關稅引發的價格壓力被視為是暫時性的

我知道大家對關稅相關的通膨問題仍有持續的擔憂，也關心未來幾個月的走向，但事實是，目前因關稅導致的價格壓力被視為短期現象，而通膨預期則相當穩定。

例如，美國公債市場反映出市場信心，1年期、3年期與5年期的損益平衡通膨率（inflation breakeven）都維持在穩定水準。對我來說，這是一個積極的訊號，這些穩定的通膨

預期顯示，聯準會可能會採取行動來抵消美國經濟可能出現的疲弱跡象。

投資啟示

我完全同意鮑爾在傑克森霍爾會議上所表達的觀點，預期聯準會很大機會將在9月降息，並在年底前至少再降息一次。

隨著聯準會更加貼近市場對寬鬆政策的預期，這對風險資產來說是一個正面的發展。

在這樣的環境下，與聯準會唱反調恐非明智之舉。

觀點來自Brian Levitt