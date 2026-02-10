日本選舉結果：自民黨大獲全勝

亞太區 日債殖利率急升與投資啟示
近期日本首相高市早苗提出大幅擴張政府支出，同時提議減稅，引發債券投資人不安。整體而言，高市擬於 2026 年推動經濟再通膨的政策，對日本股市與日圓屬正面訊號，但不利日本公債。
日本自民黨（LDP）在眾議院選舉中贏得決定性的三分之二超級多數席次，這一史無前例的結果甚至超越過往的壓倒性勝利1 – 包括 2012 年安倍前首相時期的 62% 多數，以及 2005 年小泉首相時期的 61%。
在這兩次選舉之後，日本股市反應強勁，TOPIX 指數在隨後 60 天內分別上漲 31% 與 23%。2
首相高市早苗決定提前舉行國會眾議院大選，結果證明此舉相當成功，並取得完整的四年執政權。此次勝選規模賦予政府高度的立法權力，包括重新通過先前遭參議院否決的法案，並推動憲法相關倡議。若納入與日本維新會結盟所贏得的席次，執政陣營在465個競選席次中已囊括超過四分之三，顯示國會掌控度明顯提高，並大幅降低在野勢力干擾政策推動的風險。
從市場角度觀察，選舉結果對日本股市形成明顯支撐，特別有利於國防與經濟安全相關產業。高市目前擁有更大的政策操作空間，可推動其促進經濟成長的施政主軸並加速結構性改革。同時，隨著政府更積極的財政支出以推動經濟再通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險亦隨之升高。
整體而言，政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現。
就日圓而言，短期內匯市可能出現波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重新取得民意強勢支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。此舉雖然將加重日本的財政負擔，但同時也會推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。在美國聯準會暫時不調整利率、而日本央行預期最快於今年第二季才會升息的情況下，美元兌日圓可能再度回到接近160的水準。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
近幾個月來，我們持續關注政府對聯準會施加的公開壓力，我們建議在適當情況下對投資組合風險進行避險，並密切關注新聞動態。
在聯準會10月的會議中，聯邦公開市場委員會(FOMC)決定將政策利率目標區間調降25個基本點至3.75%-4.00%。雖然金融市場普遍預期會降息，但這項決定並非一致通過。
