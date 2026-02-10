日本選舉結果：自民黨大獲全勝

日本自民黨（LDP）在眾議院選舉中贏得決定性的三分之二超級多數席次，這一史無前例的結果甚至超越過往的壓倒性勝利1 – 包括 2012 年安倍前首相時期的 62% 多數，以及 2005 年小泉首相時期的 61%。

在這兩次選舉之後，日本股市反應強勁，TOPIX 指數在隨後 60 天內分別上漲 31% 與 23%。2

首相高市早苗決定提前舉行國會眾議院大選，結果證明此舉相當成功，並取得完整的四年執政權。此次勝選規模賦予政府高度的立法權力，包括重新通過先前遭參議院否決的法案，並推動憲法相關倡議。若納入與日本維新會結盟所贏得的席次，執政陣營在465個競選席次中已囊括超過四分之三，顯示國會掌控度明顯提高，並大幅降低在野勢力干擾政策推動的風險。

投資啟示

從市場角度觀察，選舉結果對日本股市形成明顯支撐，特別有利於國防與經濟安全相關產業。高市目前擁有更大的政策操作空間，可推動其促進經濟成長的施政主軸並加速結構性改革。同時，隨著政府更積極的財政支出以推動經濟再通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險亦隨之升高。

整體而言，政治穩定、政策可望延續，加上改革空間具有彈性，將獲市場正面解讀，並進一步強化日本風險性資產的後市表現。

就日圓而言，短期內匯市可能出現波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重新取得民意強勢支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。此舉雖然將加重日本的財政負擔，但同時也會推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。在美國聯準會暫時不調整利率、而日本央行預期最快於今年第二季才會升息的情況下，美元兌日圓可能再度回到接近160的水準。