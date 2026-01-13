美國聯準會最新發展及投資影響

近期報導指出，川普政府的司法部已對聯準會展開調查，並可能對主席鮑威爾（Jerome Powell）就聯準會大樓翻修成本超支問題的證詞提出刑事起訴。1鮑威爾已公開反駁此指控。

近幾個月來，政府對聯準會的公開施壓不斷加劇。

中央銀行的獨立性是金融市場穩定的基石。任何可能削弱，甚至僅僅是削弱的印象，都可能動搖市場對貨幣政策及整體金融體系的信心。

我們認為，這一最新發展在短期內為風險資產帶來新的重大挑戰，直到局勢如何演變有更明確的訊號為止。

投資影響

最直接的影響可能是利率上升的壓力，主要由通膨預期升高所推動。

利率上升反過來可能壓低美國股票評價，尤其是對折現率變化最敏感的產業與投資類型。

美元也可能面臨壓力。美國經濟政策的制度框架信心長期以來是美元強勢的支柱，任何信心的削弱都可能成為支撐黃金及其他被視為避險的資產的力量。

比特幣也可能受益，因部分投資人愈來愈將其視為對抗制度不穩定及政治干預貨幣政策的避險工具。

我們同時認為，因為評價較低以及美國外交政策愈加難以預測，非美資產如歐洲及亞洲股票可能更具吸引力。

重要的是，適當的應對策略應該是謹慎，而非恐慌。我們偏好在適當情況下對投資組合進行避險，並密切關注新聞動態。

同時，過度反應將是錯誤的。政府仍可能撤回目前的做法，尤其當市場反應變得具有破壞性或政治代價過高時。

歷史上，市場一直是有效的制衡力量。就像去年四月解放日後的反應，若市場出現重大負面反應，可能迫使政府重新調整策略。

本文由 Brian Levitt 參與撰寫。