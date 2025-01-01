基金名稱 相關公告

景順全球優選短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 景順全球優選短期非投資等級債券基金達清算標準公告

景順三至六年機動到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順三至六年機動到期優選新興債券基金修約公告

景順六年階梯到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順六年階梯到期精選新興債券基金修約公告

景順十年到期特選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順十年到期特選新興債券基金修約公告

景順2029到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順2029到期精選新興債券基金修約公告

景順2028到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順2028到期精選新興債券基金修約公告

景順六年到期特選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順六年到期特選新興債券基金到期相關事宜第一次公告

景順六年到期特選新興債券基金實施側袋機制公告

景順六年到期特選新興債券基金修約公告

景順六年到期特選全球債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順六年到期特選全球債券基金到期相關事宜第一次公告

景順六年到期特選全球債券基金實施側袋機制公告

景順六年到期特選全球債券基金修約公告

景順2025到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 景順2025到期精選新興債券基金終止金官會同意備查公告

景順2025到期精選新興債券基金到期結算分配公告

景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第三次公告

景順2025到期精選新興債券基金側袋實施日生效公告

景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第二次公告

景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第一次公告

景順2025到期精選新興債券基金實施側袋機制公告

景順2025到期精選新興債券基金修約公告