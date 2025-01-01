|基金名稱
|相關公告
|景順全球優選短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
|景順全球優選短期非投資等級債券基金達清算標準公告
|景順三至六年機動到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|景順三至六年機動到期優選新興債券基金修約公告
|景順六年階梯到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|景順六年階梯到期精選新興債券基金修約公告
|景順十年到期特選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順十年到期特選新興債券基金修約公告
|景順2029到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2029到期精選新興債券基金修約公告
|景順2028到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2028到期精選新興債券基金修約公告
|景順六年到期特選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|景順六年到期特選新興債券基金到期相關事宜第一次公告
景順六年到期特選新興債券基金實施側袋機制公告
景順六年到期特選新興債券基金修約公告
|景順六年到期特選全球債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順六年到期特選全球債券基金到期相關事宜第一次公告
景順六年到期特選全球債券基金實施側袋機制公告
景順六年到期特選全球債券基金修約公告
|景順2025到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
|景順2025到期精選新興債券基金終止金官會同意備查公告
景順2025到期精選新興債券基金到期結算分配公告
景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第三次公告
景順2025到期精選新興債券基金側袋實施日生效公告
景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第二次公告
景順2025到期精選新興債券基金到期相關事宜第一次公告
景順2025到期精選新興債券基金實施側袋機制公告
景順2025到期精選新興債券基金修約公告
|景順2025階梯到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2025階梯到期優選新興債券基金終止金管會同意備查公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金到期結算分配公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金到期相關事宜第三次公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金側袋實施日生效公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金到期相關事宜第二次公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金實施側袋機制公告
景順2025階梯到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第1次公告)
景順2025階梯到期優選新興債券基金修約公告
|景順2025到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2025到期優選新興債券基金到期結算分配公告-更正總淨資產餘額幣別
景順2025到期優選新興債券基金終止金管會同意備查公告
景順2025到期優選新興債券基金到期結算分配公告
景順2025到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第3次公告)
景順2025到期優選新興債券基金實施側袋機制公告
景順2025到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第2次公告)
景順2025到期優選新興債券基金修約公告
景順2025到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第1次公告)
|景順2024到期精選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|景順2024到期精選新興債券基金終止金管會同意備查公告
景順2024到期精選新興債券基金到期結算分配改期公告
景順2024到期精選新興債券基金到期結算分配公告
景順2024到期精選新興債券基金到期相關事宜公告(第3次公告)
景順2024到期精選新興債券基金到期相關事宜公告
景順2024到期精選新興債券基金到期相關事宜公告(第2次公告)
景順2024到期精選新興債券基金修約公告
景順2024到期精選新興債券基金到期相關事宜公告(第1次公告)
|景順2024到期優選新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2024到期優選新興債券基金終止金管會同意備查公告
景順2024到期優選新興債券基金到期結算分配公告
景順2024到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第3次公告)
景順2024到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第2次公告)
景順2024到期優選新興債券基金到期相關事宜公告(第1次公告)
|景順2024到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
景順2024到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|景順2024到期債券傘型基金終止金管會同意備查公告
景順2024到期債券傘型基金到期結算分配公告
景順2024到期債券傘型基金到期相關事宜公告(第3次公告)
景順2024到期債券傘型基金到期相關事宜公告(第2次公告)
景順相關目標到期債券基金長期無法交割之情事公告
景順2024到期債券傘型基金到期相關事宜公告(第1次公告)
|景順全天候智慧組合基金 (基金之配息來源可能為本金)
|景順全天候智慧組合基金清算完成公告
景順全天候智慧組合基金清算分配公告
景順全天候智慧組合基金核准清算公告
景順全天候智慧組合基金達清算標準公告
|景順2023目標到期新興主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
|景順2023目標到期新興主權債券基金終止金管會同意備查公告
景順2023目標到期新興主權債券基金到期結算分配公告
景順2023目標到期新興主權債券基金到期終止公告(第3次公告)
景順2023目標到期新興主權債券基金到期終止公告(第2次公告)
景順2023目標到期新興主權債券基金到期終止公告(第1次公告)
|景順2023到期優質新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|景順2023到期優質新興債券基金終止金管會同意備查公告
景順2023到期優質新興債券基金到期結算分配公告
景順2023到期優質新興債券基金公告(到期終止公告-第3次公告)
景順2023到期優質新興債券基金公告(到期公告-第2次公告)
景順2023到期優質新興債券基金到期相關事宜公告
