FOMC決策與美國股市展望

美國7月CPI與投資啟示
美國7月的通膨數據符合市場預期，緩解了市場對關稅推升物價的擔憂。儘管服務價格上漲，整體數據支持聯準會採取貨幣寬鬆立場，市場將關注鮑爾在傑克森霍爾的演講以判斷未來政策走向。
美國股市接近歷史高點，其他地區的市場也展現出韌性。現在的關鍵問題是：這波漲勢是否能持續，還是會因為通膨、經濟放緩或關稅帶來的不確定性而中止？
我們傾向與市場站在同一陣線，但也承認存在風險，而主要風險來自關稅所帶來的經濟影響尚未完全顯現。耶魯大學預算實驗室指出，若根據消費支出模式調整後，目前美國的實際關稅水準已達到大蕭條時期的水準。
儘管關稅水準相似，但今日的美國經濟與1920年代已大不相同。如今，美國經濟對公共支出和服務支出的依賴程度大幅提升，這意味著其受關稅影響的程度要低得多。與大蕭條時期相比，農業更穩定，佔GDP的比重也更小。
不同於以往的針鋒相對、陷入惡性循環的貿易戰，多數貿易協議正在達成中。財政刺激與內需預計將持續支撐全球經濟成長。
最後但同樣重要的是，第二季企業財報表現遠優於預期，而AI與科技革命也有望持續推動市場對尖端科技股的強勁需求。
如市場普遍預期，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在7月會議中維持政策利率不變。然而，這項決定並非獲得一致通過 – 理事Bowman與Waller持不同意見，支持降息25個基本點。1
儘管聯準會仍認為勞動市場「穩健」、通膨「略高」，但語氣上出現微妙變化：聯準會現在形容2025年上半年的經濟成長為「趨緩」。
我們認為這反映出對消費者主導型經濟放緩的擔憂正在升高，在下文中將進一步探討。
儘管就業數據（特別是私部門）顯示出放緩跡象，主席鮑威爾重申，聯準會的雙重使命是實現最大就業與物價穩定，而非單純追求經濟成長。
值得注意的是，儘管就業創造速度放緩，勞動供給也在同步減緩，這有助於維持失業率的穩定。在通膨方面，核心個人消費支出上漲2.7%2，服務類通膨持續下降，但部分商品類別已開始出現與關稅相關的價格壓力。
第二季GDP預估值顯示，年化季成長率強勁成長3%，較第一季-0.5%的萎縮大幅反彈。3
然而，這更可能是由於貿易赤字縮小所帶來的機械性反彈，而非真正的潛在經濟動能。例如，第一季進口因預先囤貨而激增37.9%，第二季則大幅下滑30.3%，這可能扭曲了整體GDP數據的表現。4
展望未來，我們認為聯準會將維持謹慎態度。儘管關稅的轉嫁效應已開始顯現，但其全面影響仍存在不確定性。聯準會可能會持續觀察長期通膨預期是否仍穩定。
在勞動市場方面，若就業成長出現更明顯的放緩，足以推高失業率，才可能為9月降息提供正當理由。
整體而言，儘管聯準會的語氣略偏鴿派，9月降息的門檻仍然相對較高。
近期的貿易協議雖有助於緩解市場對貿易不確定性的擔憂，但也反映出一種趨勢：雄心勃勃但定義模糊的承諾。例如，歐盟提出的2,500億美元能源採購目標7正面臨可行性的質疑，特別是在當前供需情勢下。另一方面，日本承諾的5,500億美元也引發質疑8，因為其中大部分似乎是以貸款形式而非直接投資。
這些發展顯示，儘管協議簽署速度加快，但缺乏細節與執行力仍值得密切關注。
在股市方面，出現了一些正面催化跡象。獲利預期趨勢似乎已觸底，盈餘修正的廣度也持續改善。短期內可能支撐股市的利多因素包括：AI應用加速、美元走弱及「大而美法案」帶來的現金稅收減免。若聯準會真的降息，將進一步提振市場情緒。
唐湯瑪士（Thomas Tang）參與撰寫
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
