FOMC決策與美國股市展望

儘管關稅水準相似，但今日的美國經濟與1920年代已大不相同。如今，美國經濟對公共支出和服務支出的依賴程度大幅提升，這意味著其受關稅影響的程度要低得多。與大蕭條時期相比，農業更穩定，佔GDP的比重也更小。

不同於以往的針鋒相對、陷入惡性循環的貿易戰，多數貿易協議正在達成中。財政刺激與內需預計將持續支撐全球經濟成長。

最後但同樣重要的是，第二季企業財報表現遠優於預期，而AI與科技革命也有望持續推動市場對尖端科技股的強勁需求。

聯準會決策：維持利率不變，但成長疑慮浮現

如市場普遍預期，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在7月會議中維持政策利率不變。然而，這項決定並非獲得一致通過 – 理事Bowman與Waller持不同意見，支持降息25個基本點。1

儘管聯準會仍認為勞動市場「穩健」、通膨「略高」，但語氣上出現微妙變化：聯準會現在形容2025年上半年的經濟成長為「趨緩」。

我們認為這反映出對消費者主導型經濟放緩的擔憂正在升高，在下文中將進一步探討。

儘管就業數據（特別是私部門）顯示出放緩跡象，主席鮑威爾重申，聯準會的雙重使命是實現最大就業與物價穩定，而非單純追求經濟成長。

值得注意的是，儘管就業創造速度放緩，勞動供給也在同步減緩，這有助於維持失業率的穩定。在通膨方面，核心個人消費支出上漲2.7%2，服務類通膨持續下降，但部分商品類別已開始出現與關稅相關的價格壓力。

GDP：表面強勁，實則隱藏疲弱

第二季GDP預估值顯示，年化季成長率強勁成長3%，較第一季-0.5%的萎縮大幅反彈。3

然而，這更可能是由於貿易赤字縮小所帶來的機械性反彈，而非真正的潛在經濟動能。例如，第一季進口因預先囤貨而激增37.9%，第二季則大幅下滑30.3%，這可能扭曲了整體GDP數據的表現。4