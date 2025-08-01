投資觀點

FOMC決策與美國股市展望

2025年8月1日
趙耀庭
亞太區環球市場策略師
Arnab Das
Arnab Das
Global Market Strategist, EMEA
20250801

美國股市接近歷史高點，其他地區的市場也展現出韌性。現在的關鍵問題是：這波漲勢是否能持續，還是會因為通膨、經濟放緩或關稅帶來的不確定性而中止？

我們傾向與市場站在同一陣線，但也承認存在風險，而主要風險來自關稅所帶來的經濟影響尚未完全顯現。耶魯大學預算實驗室指出，若根據消費支出模式調整後，目前美國的實際關稅水準已達到大蕭條時期的水準。

202508001

資料來源：美國歷史統計資料（Ea424-434）、每月財政報表、美國經濟分析局（BEA）、耶魯大學預算實驗室、景順，截至2025年7月25日的年度數據。

儘管關稅水準相似，但今日的美國經濟與1920年代已大不相同。如今，美國經濟對公共支出和服務支出的依賴程度大幅提升，這意味著其受關稅影響的程度要低得多。與大蕭條時期相比，農業更穩定，佔GDP的比重也更小。

不同於以往的針鋒相對、陷入惡性循環的貿易戰，多數貿易協議正在達成中。財政刺激與內需預計將持續支撐全球經濟成長。

最後但同樣重要的是，第二季企業財報表現遠優於預期，而AI與科技革命也有望持續推動市場對尖端科技股的強勁需求。

聯準會決策：維持利率不變，但成長疑慮浮現

如市場普遍預期，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在7月會議中維持政策利率不變。然而，這項決定並非獲得一致通過 – 理事Bowman與Waller持不同意見，支持降息25個基本點。1

儘管聯準會仍認為勞動市場「穩健」、通膨「略高」，但語氣上出現微妙變化：聯準會現在形容2025年上半年的經濟成長為「趨緩」。

我們認為這反映出對消費者主導型經濟放緩的擔憂正在升高，在下文中將進一步探討。

儘管就業數據（特別是私部門）顯示出放緩跡象，主席鮑威爾重申，聯準會的雙重使命是實現最大就業與物價穩定，而非單純追求經濟成長。

值得注意的是，儘管就業創造速度放緩，勞動供給也在同步減緩，這有助於維持失業率的穩定。在通膨方面，核心個人消費支出上漲2.7%2，服務類通膨持續下降，但部分商品類別已開始出現與關稅相關的價格壓力。

GDP：表面強勁，實則隱藏疲弱

第二季GDP預估值顯示，年化季成長率強勁成長3%，較第一季-0.5%的萎縮大幅反彈。3

然而，這更可能是由於貿易赤字縮小所帶來的機械性反彈，而非真正的潛在經濟動能。例如，第一季進口因預先囤貨而激增37.9%，第二季則大幅下滑30.3%，這可能扭曲了整體GDP數據的表現。4

 

 

20250801

資料來源：彭博根據美國經濟分析局（BEA）數據計算，截至2025年7月31日的年度資料。

當排除掉貿易、庫存與政府支出等波動性較大的項目後，美國經濟的潛在動能顯得更加疲弱。關鍵指標顯示出放緩跡象：國內最終銷售成長率從1.5%降至1.1%，而私人部門最終銷售（不含政府活動）則從1.9%降至1.2%。5

第二季消費支出雖有溫和回升，但上半年成長率僅為1%，遠低於2024年平均的3.1%6，顯示出明顯放緩。企業投資也出現降溫跡象。

20250801

資料來源：美國經濟分析局（BEA），按季成長率（SAAR）計算，截至2025年7月31日。

20250801

資料來源：美國經濟分析局（BEA），按季成長率（SAAR）計算，截至2025年7月31日。

9月會議：降息門檻仍高

展望未來，我們認為聯準會將維持謹慎態度。儘管關稅的轉嫁效應已開始顯現，但其全面影響仍存在不確定性。聯準會可能會持續觀察長期通膨預期是否仍穩定。

在勞動市場方面，若就業成長出現更明顯的放緩，足以推高失業率，才可能為9月降息提供正當理由。

整體而言，儘管聯準會的語氣略偏鴿派，9月降息的門檻仍然相對較高。

貿易：透明度有限

近期的貿易協議雖有助於緩解市場對貿易不確定性的擔憂，但也反映出一種趨勢：雄心勃勃但定義模糊的承諾。例如，歐盟提出的2,500億美元能源採購目標7正面臨可行性的質疑，特別是在當前供需情勢下。另一方面，日本承諾的5,500億美元也引發質疑8，因為其中大部分似乎是以貸款形式而非直接投資。

這些發展顯示，儘管協議簽署速度加快，但缺乏細節與執行力仍值得密切關注。

美國股市

在股市方面，出現了一些正面催化跡象。獲利預期趨勢似乎已觸底，盈餘修正的廣度也持續改善。短期內可能支撐股市的利多因素包括：AI應用加速、美元走弱及「大而美法案」帶來的現金稅收減免。若聯準會真的降息，將進一步提振市場情緒。

20250801

資料來源：彭博（Bloomberg L.P.），截至2025年7月25日的每月數據。

註：盈餘修正比率的計算方式為：基於標準普爾 500 指數滾動 4 週的數據，將下一會計年度每股盈餘預測的上調和下調總和除以修正總次數。

唐湯瑪士（Thomas Tang）參與撰寫

