美元展望：我們為何預期美元將會進一步走弱

概述：

我們預期美元將持續走弱，原因是美國經濟正經歷結構性轉變：白宮新任政府的長期策略是將美國經濟從服務業及消費轉型為製造業及投資。為此需要採取的措施可能會將「美元微笑」(Dollar Smile)變成「美元皺眉」(Dollar Frown)。因此，未來美元走弱可能意味著歐洲及新興市場／亞洲資產的表現將持續優於其他市場。

2025年初，受宣誓就職前「川普交易」(Trump Trade)走勢的推動，美元指數(DXY)全面上漲。

起初，由於川普的關稅政策甚至指向美國最親密的西方盟友，歐元、英鎊及加幣等主要貨幣對美元走弱。 但在第二個月，由於川普的破壞性政策（例如，削減聯邦預算、裁員及快速調整關稅）影響企業及消費者信心，美元對所有主要貨幣都走弱。雖然關稅政策可能引發通膨上升，但投資者似乎更加擔憂這些政策對經濟成長的影響。