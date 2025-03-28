美元展望：我們為何預期美元將會進一步走弱

亞太區 日本選舉結果：自民黨大獲全勝
日本自民黨在眾議院取得歷史性的 68% 超級多數席位，強化了高市首相的施政授權，並提升了日本股市、改革與財政政策的前景。
我們預期美元將持續走弱，原因是美國經濟正經歷結構性轉變：白宮新任政府的長期策略是將美國經濟從服務業及消費轉型為製造業及投資。為此需要採取的措施可能會將「美元微笑」(Dollar Smile)變成「美元皺眉」(Dollar Frown)。因此，未來美元走弱可能意味著歐洲及新興市場／亞洲資產的表現將持續優於其他市場。
2025年初，受宣誓就職前「川普交易」(Trump Trade)走勢的推動，美元指數(DXY)全面上漲。
起初，由於川普的關稅政策甚至指向美國最親密的西方盟友，歐元、英鎊及加幣等主要貨幣對美元走弱。 但在第二個月，由於川普的破壞性政策（例如，削減聯邦預算、裁員及快速調整關稅）影響企業及消費者信心，美元對所有主要貨幣都走弱。雖然關稅政策可能引發通膨上升，但投資者似乎更加擔憂這些政策對經濟成長的影響。
上圖反映的是「美元微笑」理論，即認為美元在市場貪婪（例如，在美國經濟成長強勁及聯準會緊縮貨幣政策時）及恐懼（例如，即使聯準會採取寬鬆政策，但美元及美國國庫券等安全資產整體的市場需求仍高）情況下均上漲。從這個角度來看，當前環境導致美元走弱不無道理。
由於美國對北約盟國提供無條件軍事支持的承諾出現動搖，歐元區各國政府紛紛宣佈大規模財政支持，以抵銷美國出口需求減少的影響及增加國防支持。這將導致多國貨幣走強，尤其是歐元、英鎊及瑞典克朗。
這一切是否都在白宮新任政府掌握之中？川普一直主張美元走弱、聯準會降息以及北約成員國大幅增加國防支出。認為川普可能積極利用不確定性以削弱美元，並誘發輕微經濟衰退以促使聯準會放寬貨幣政策的推測可能並不牽強。
這讓我想到下一個觀點，即「美元微笑」可能將轉向「美元皺眉」。
美元皺眉指美元於經濟放緩及上漲期間貶值。這種轉變可能有助於美國經濟活動重新平衡，從消費及服務業轉向製造業及投資。事實上，隨著歐元區及中國金融環境趨向寬鬆，美元、股票及債券均在下跌。
要怎麼樣才能讓「美元皺眉」從結構上取代「美元微笑」呢？
白宮最近宣布的許多政策都有助於美國向「美元皺眉」的轉變，這並非巧合。
我們認為，白宮正在推動美元走貶，並在一定程度上降低美元的全球地位，以幫助美國實現從服務業及消費轉向製造業及投資的再平衡，並縮小貿易赤字。
我們預期這些挑戰將持續推動歐洲及亞洲的表現超越於美國。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
