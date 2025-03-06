全球地緣經濟及地緣政治展望

川普總統及澤倫斯基總統在白宮談判破裂的直播證實了兩國關係迅速惡化。

觀察人士目前猜測，川普是否會進一步對澤倫斯基施壓，要求他在與俄羅斯的和平協議中做出讓步。

這一壓力確實在星期一（3月3日）升級，美國暫停了對烏克蘭的軍事援助。

在撰寫本文時，美烏仍有望達成礦產協議，但美國以提供安全保障作為回報的承諾似乎難以捉摸。為正在進行的烏克蘭戰爭提供資金目前成為一個問題。

基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)估計，美國已承諾向烏克蘭提供1,190億美元的援助，而整個歐洲的援助估計約為1,390億美元 。

然而，直接的美元資助金額低估了美國在提供直接軍事裝備方面發揮的巨大作用。

川普政府的利益與上屆政府相比已經迅速發生了變化。

美國不願意向烏克蘭提供支持

很明顯，美國愈來愈不願意向烏克蘭提供財政和軍事支持，他們認為這可能會導致與擁有核武器的俄羅斯之間的地緣政治風險加劇。

隨著美國的外交政策利益日益傾向亞洲，與歐洲保持穩固關係的重要性可能已退居其次。

最後，儘管近期取得部分進展，但與烏克蘭衝突相關的主要問題比以往任何時候都更加緊迫：這場戰爭能否在今年找到解決方案、俄羅斯能否重新融入全球世界秩序、歐

盟能否擔負得起新的防禦政策。

歐盟是這場衝突的關鍵角色，但處於非常弱勢的地位。

雖然英國和法國正在採取一些外交措施，同意並提出一項和平協議，但兩國都承認，沒有美國的支持，任何協議都是不完整的。

歐洲進一步一體化的緊迫性顯而易見

目前的情況凸顯出，進一步整合成為一個更加團結的政治和財政聯盟將給歐洲帶來巨大的好處。

這將允許各國增加國防支出及採取更加協調的安全方法，儘管目前的互通性及規模問題仍有待解決。

現行的歐盟框架足以維持該聯盟的大致協調，但仍然太弱，無法形成統一陣線。

隨著印度、日本、南韓及澳洲等亞洲「中等強國」對美國地緣政治戰略的重要性與日俱增，而歐洲對美國利益的重要性愈來愈低，歐洲進一步一體化的緊迫性變得顯而易見。

儘管歐洲進一步的政治一體化能帶來明顯的好處，但在可預見的將來，這都不太可能取得任何實質性的進展，這意味著貿易和投資壁壘將居高不下，短期內甚至可能會增加。

投資啟示

由於地緣經濟及地緣政治問題仍然是首要核心問題，投資人可以預見地緣政治風險溢酬會過高。在當前環境下，美元和美國國庫券的表現應該會優於其他資產。

美國長天期債券最近反彈，但這種「避險」情緒亦是受到有關美國經濟普遍放緩的擔憂及影響聯準會利率路徑的持續通膨風險的影響。

歐盟的國防支出亦可能顯著增加，這可能會限制歐洲主要央行的行動，意味著債券殖利率將會上升，貨幣會有所貶值。