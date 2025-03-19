長期和結構性趨勢日益顯現，歐洲股票值得更多關注

川普對盟友的激烈行動被全球視為一個警訊，尤其是在歐洲，這被視作一個號召大家行動的信號。

盟友們感到再也不能繼續依賴美國。德國政策制定者公佈總計1兆歐元1的最新財政及國防支出計劃，推動歐元區債券殖利率上升30個基本點2，歐洲股票、歐元及英鎊亦紛紛大幅上漲。

市場顯然將此視為一個轉捩點。然而，這會是另一個「虛假的曙光」嗎？例如，德國總理蕭茲 (Scholz) 在俄羅斯2022年入侵烏克蘭數天後發表的「Zeitenwende」演講亦聲稱世界已經改變，但歐洲卻沒有多大改變。此後，相較於美國，歐元區、德國及英國的成長均出現停滯。

歐洲國防支出是重點

川普政府一直堅持要求其歐洲的北約盟友更公平地分擔國防成本，儘管現在美國的承諾受到質疑，但歐洲仍需要來自東方的威懾力量。歐盟和英國已經制定計劃，於未來數年增加超過1兆美元的國防和基礎建設支出。

增加國防支出可能是必要的，但我們認為歐洲亦要整合規劃、採購、營運和情報，並提高生產力。由於俄羅斯在人力、物資、軍火、能源方面的成本低於歐洲，因此較歐洲四分五裂的民主國家更容易進行戰爭動員。

投資策略

最近國防支出增加帶來的新一輪經濟成長，預期將進一步提振歐洲市場。好消息是，歐洲市場仍相對具有吸引力（按週期調整後本益比計算）。

在我們的2025年《景順投資展望》中，我們加碼了歐洲股票，因為它們相對美國股票評價便宜，而且我們相信歐洲市場比美國市場更具週期性，如果經濟好轉，可望帶來豐厚報酬。