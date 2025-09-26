經濟週期及實質GDP
- 美國實質GDP的歷年成長圖顯示了經濟的週期性特徵，呈現出擴張與收縮交替出現的模式。這些波動構成了經濟週期的基礎。
- 了解 GDP 成長與各類資產表現之間的關係，有助於投資人根據當前經濟環境調整投資組合，在不同的市場週期中提升投資組合的韌性與報酬潛力。
- 具體來說，投資組合經理人可能會選擇在特定經濟週期階段中，歷史上表現較佳的產業進行投資，並避開在該階段表現不佳的產業。
舉例說明：2000年至2024年期間美國實質GDP成長
不同經濟週期的債券投資
- 債券基金表現與利率變動密切相關，而利率變動則受經濟週期影響。
- 在經濟復甦期間，央行通常會升息以抑制通膨，這會對長天期債券造成壓力，此時，短天期或浮動利率的基金更具吸引力，因為它們對利率上升的敏感度較低。與此同時，投資人也可能開始謹慎轉向收益較高的債券類別，例如新興市場債或高收益債，以提升報酬。
- 當經濟處於收縮週期時，央行一般會降息，投資人則通常會尋求高品質債券作為避險，例如投資等級的公司債或政府債券。
- 2007年1月至2009年1月期間，美國經濟陷入嚴重衰退，2009年實質GDP萎縮了2.6%，為二次世界大戰以來的最大降幅。
- 股市也反映了此一衰退，標準普爾500 指數下跌近49%。相對地，隨著市場風險趨避情緒升高，高品質的固定收益資產成為避風港：以彭博全球綜合債券指數為代表，全球投資等級債券在同一期間上漲了8%。
- 這種表現差異凸顯了投資等級債券在經濟收縮期間的防禦性作用。
舉例說明：債券於2008年金融危機期間表現相對出色
不同經濟週期的股票投資
- 在經濟復甦與擴張期間，企業盈餘通常會回升，投資人信心改善，貨幣政策也往往較為寬鬆。
- 這些條件為股票市場的優異表現創造了有利環境，特別是成長型與景氣循環型股票表現尤為突出。
獲利動能更強的行業通常會在有利的經濟條件下表現優異 :
非必需消費品
工業
- 2020年10月至2021年12月，美國經濟從疫情引發的衰退中強勢反彈。實質GDP在2020年大幅萎縮2.2%之後，在2021年飆升6.1%，為十年來最高成長率之一。
- 股市反應熱烈，標準普爾500指數上漲65%，而彭博全球綜合債券指數表現持平。
- 這段期間說明了股票在經濟復甦與擴張階段通常表現優於其他資產，特別是在寬鬆貨幣政策、企業盈餘強勁成長與投資人樂觀情緒的支持下。
舉例說明：股票於新冠疫情後復甦期間表現相對出色
結語
- 透過認識每個經濟週期階段的特徵並相應調整投資策略，您可以更有效地管理風險、把握機會，並建立一個能夠在各種經濟環境中保持彈性的投資組合。
- 了解自身的風險承受能力，並參考歷史市場趨勢的投資人，通常能更有條理地制定長期投資策略，做出更周全的決策。
