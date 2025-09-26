舉例說明：債券於2008年金融危機期間表現相對出色

資料來源：彭博，截至2025年6月。僅供說明之用。不能對指數進行投資。過去績效不代表未來績效之保證。

彭博美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Index）是一個廣泛的旗艦基準指數，用來衡量投資等級、以美元計價、固定利率且需課稅的債券市場。該指數涵蓋了美國國債、政府相關債券、公司債、MBS（機構固定利率轉付證券）、ABS（資產擔保證券）以及 CMBS（商業不動產抵押擔保證券，包含機構與非機構發行）。