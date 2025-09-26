投資人教育

第7集 - 於不同經濟週期配置債券及股票基金

甚麼是經濟週期

  • 金融市場就像整體經濟一樣，會隨著週期波動。這些週期受到經濟活動、利率、通膨、企業盈餘以及投資人情緒的變化所影響。
  • 雖然每個週期的時間與長短可能不同，但了解典型的經濟週期階段，以及如何根據這些階段調整投資策略，有助於投資人在面對不確定性時做出更加明智和穩健的決策。
  • 在經濟學中，經濟週期是指經濟在擴張和放緩之間反覆循環，並隨時間的推移影響資產價格的模式。
  • 這些週期的長度與強度雖然難以預測，但一般會分為四個主要階段：復甦、擴張、放緩和收縮

經濟週期及實質GDP

  • 美國實質GDP的歷年成長圖顯示了經濟的週期性特徵，呈現出擴張與收縮交替出現的模式。這些波動構成了經濟週期的基礎。
  • 了解 GDP 成長與各類資產表現之間的關係，有助於投資人根據當前經濟環境調整投資組合，在不同的市場週期中提升投資組合的韌性與報酬潛力。
  • 具體來說，投資組合經理人可能會選擇在特定經濟週期階段中，歷史上表現較佳的產業進行投資，並避開在該階段表現不佳的產業。
舉例說明：2000年至2024年期間美國實質GDP成長

不同經濟週期的債券投資

  • 債券基金表現與利率變動密切相關，而利率變動則受經濟週期影響。
  • 在經濟復甦期間，央行通常會升息以抑制通膨，這會對長天期債券造成壓力，此時，短天期或浮動利率的基金更具吸引力，因為它們對利率上升的敏感度較低。與此同時，投資人也可能開始謹慎轉向收益較高的債券類別，例如新興市場債或高收益債，以提升報酬。
  • 當經濟處於收縮週期時，央行一般會降息，投資人則通常會尋求高品質債券作為避險，例如投資等級的公司債或政府債券。
  • 2007年1月至2009年1月期間，美國經濟陷入嚴重衰退，2009年實質GDP萎縮了2.6%，為二次世界大戰以來的最大降幅。
  • 股市也反映了此一衰退，標準普爾500 指數下跌近49%。相對地，隨著市場風險趨避情緒升高，高品質的固定收益資產成為避風港：以彭博全球綜合債券指數為代表，全球投資等級債券在同一期間上漲了8%。
  • 這種表現差異凸顯了投資等級債券在經濟收縮期間的防禦性作用。
舉例說明：債券於2008年金融危機期間表現相對出色

資料來源：彭博，截至2025年6月。僅供說明之用。不能對指數進行投資。過去績效不代表未來績效之保證。

彭博美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Index）是一個廣泛的旗艦基準指數，用來衡量投資等級、以美元計價、固定利率且需課稅的債券市場。該指數涵蓋了美國國債、政府相關債券、公司債、MBS（機構固定利率轉付證券）、ABS（資產擔保證券）以及 CMBS（商業不動產抵押擔保證券，包含機構與非機構發行）。

不同經濟週期的股票投資

  • 在經濟復甦與擴張期間，企業盈餘通常會回升，投資人信心改善，貨幣政策也往往較為寬鬆。
  • 這些條件為股票市場的優異表現創造了有利環境，特別是成長型與景氣循環型股票表現尤為突出。

獲利動能更強的行業通常會在有利的經濟條件下表現優異 :

  • 2020年10月至2021年12月，美國經濟從疫情引發的衰退中強勢反彈。實質GDP在2020年大幅萎縮2.2%之後，在2021年飆升6.1%，為十年來最高成長率之一。
  • 股市反應熱烈，標準普爾500指數上漲65%，而彭博全球綜合債券指數表現持平。
  • 這段期間說明了股票在經濟復甦與擴張階段通常表現優於其他資產，特別是在寬鬆貨幣政策、企業盈餘強勁成長與投資人樂觀情緒的支持下。
舉例說明：股票於新冠疫情後復甦期間表現相對出色

資料來源：彭博，截至2025年6月。不能對指數進行投資。過去績效不代表未來績效之保證。 

結語

  • 透過認識每個經濟週期階段的特徵並相應調整投資策略，您可以更有效地管理風險、把握機會，並建立一個能夠在各種經濟環境中保持彈性的投資組合。
  • 了解自身的風險承受能力，並參考歷史市場趨勢的投資人，通常能更有條理地制定長期投資策略，做出更周全的決策。

投資風險

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv25-0439