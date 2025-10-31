資料來源：Bloomberg，截至2025年7月。已獲 Bloomberg Finance L.P. 授權使用。僅供示意用途，並不代表對任何資產的買入／持有／賣出建議。不得視為投資建議。不能直接投資於指數。過去績效不代表未來績效之保證。

1：Bloomberg 美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Index）是衡量投資等級、以美元計價、固定利率應稅債券市場的旗艦基準指數。該指數涵蓋美國國債、政府相關及公司債券、MBS（代理機構固定利率轉付證券）、ABS 和 CMBS（機構及非機構）。

2：彭博比特幣與以太幣等權重指數以等權重方式，追蹤比特幣與以太幣這兩大數位資產的表現。

3：彭博所有貴金屬指數（總報酬）旨在追蹤持有貴金屬期貨合約的多頭部位的表現；組合包括黃金(66.7%)、白銀(11.1%)、鈀金(11.1%)及鉑金(11.1%)以及投資於13週（3個月期）美國國債的現金抵押品。

*：歷史波動度採用經典波幅(CLV)模型，以365天期間計算。