資產配置真的重要嗎？
- 資產配置常被譽為長期投資的基礎，其重點在於將投資組合分散於不同資產類別，例如股票、債券及現金。決定投資組合中要持有哪些資產，完全取決於個人傾向。
- 甚至有一項廣為流傳的統計指出，資產配置決定了你90%的投資報酬率，但這是真的嗎？還是只是個迷思？「60/40股債組合」是否仍是致勝公式？事實是，並沒有一套放諸四海皆準的公式。
資產類別的作用
- 資產類別是投資組合的基礎組成部分。
- 有利於某一資產類別的市場條件，可能不利於另一類資產。透過投資於多種資產類別，你有可能降低風險，並更有效地達成長期財務目標。
- 在進行資產配置之前，我們需要先了解每種資產類別的特性。
不同類型的資產類別
- 股票（或稱股權）代表對公司的所有權，通常用於追求長期資本成長。它們就像是球隊中的明星前鋒 – 充滿動能且具有高潛力，但也可能波動劇烈。相較之下，債券雖然報酬率相對較低，卻能提供流動性及潛在資本保值功能– 就像穩健的後衛球員。
- 現金或現金等值資產是流動性最高的資產類別，在通膨期間幾乎沒有報酬。但它們的重要性在於具有極高的流動性，能快速因應市場修正，也能在緊急情況下作為應急緩衝。
- 此外，還有其他類型的資產類別，包括商品、貴金屬，甚至是另類資產類別，如房地產、私募股權、加密貨幣和衍生性金融商品。
- 由於每種資產類別特性各有不同，由於每種資產類別具有獨特特性，不同時間點的股票、債券與另類投資的組合，會呈現出不同程度的分散風險與報酬特性。
- 例如，我們可參考以下指數所代表資產類別的歷史表現。
|
資產類別
|
代表指數
|
美國股票
|
標準普爾500指數
|
美國投資等級債券
|
彭博美國綜合債券指數
|
貴金屬
|
彭博所有貴金屬總報酬指數
|
加密貨幣
|
彭博比特幣與以太坊等權重指數
|資產類別
|
歷史波動度
（數值越高 = 波動性越大）
|
美國股票
|
17.8
|
美國投資等級債券
|
5.2
|
貴金屬
|
18.5
|
加密貨幣
|
58.4
資料來源：Bloomberg，截至2025年7月。已獲 Bloomberg Finance L.P. 授權使用。僅供示意用途，並不代表對任何資產的買入／持有／賣出建議。不得視為投資建議。不能直接投資於指數。過去績效不代表未來績效之保證。
1：Bloomberg 美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Index）是衡量投資等級、以美元計價、固定利率應稅債券市場的旗艦基準指數。該指數涵蓋美國國債、政府相關及公司債券、MBS（代理機構固定利率轉付證券）、ABS 和 CMBS（機構及非機構）。
2：彭博比特幣與以太幣等權重指數以等權重方式，追蹤比特幣與以太幣這兩大數位資產的表現。
3：彭博所有貴金屬指數（總報酬）旨在追蹤持有貴金屬期貨合約的多頭部位的表現；組合包括黃金(66.7%)、白銀(11.1%)、鈀金(11.1%)及鉑金(11.1%)以及投資於13週（3個月期）美國國債的現金抵押品。
*：歷史波動度採用經典波幅(CLV)模型，以365天期間計算。
資產配置需要考慮的因素
投資期
投資目標
- 對於投資期間較長的投資人來說，可能會更願意承擔較高風險或波動性較大的投資，因為他們有耐心等待經濟周期緩慢復甦，渡過市場的起伏波動。
- 積極型投資人通常具有較高的風險承受度。他們更可能願意承擔虧損的風險，以追求更高的長期報酬。而保守型投資人，或風險承受度較低者，則可能偏好能夠保住原有本金的投資。
- 舉例而言，年輕投資人若為了30年後的退休生活作準備，可能會偏好股票比重較高的投資組合，因為他們相信股票具備更顯著的長期成長潛力。
- 但隨著退休時間接近並開始依賴投資收益生活時，一旦股價下跌，投資人可能無法及時彌補損失。因此，投資人可能會選擇將投資組合中更高比例配置於債券與現金。
投資人如何構建投資組合
- 有些投資人偏好自行操作，透過券商平台挑選個別股票、債券或 ETF。他們可以完全掌控資產選擇與配置，若管理得當，也可能享有較低的費用。不過，這需要投入時間與具備專業知識。
- 亦有投資者選擇便利的多元資產基金。這類由專業團隊管理的基金，將不同資產類別整合成一個投資產品，兼具專業管理、分散投資及定期調整配置的優勢。若投資者希望免於親身管理，此乃理想之選。
舉例說明：依風險偏好進行資產配置^
積極型投資組合範例
股票 （成長型及新興市場） 50%
創業投資 25%
加密貨幣 15%
大宗商品 10%
平衡型投資組合範例
股票 （全球多元化） 40%
債券 （企業及政府債券） 30%
私募股權 20%
現金 10%
保守型投資組合範例
黃金 40%
債券 （投資等級債券） 40%
現金及貨幣市場 10%
股票 （防禦型） 10%
^ 僅供說明使用。無法保證目標能夠達成。
定期檢視投資組合
- 當你的投資組合開始運作後，定期檢視是非常重要的。這能幫助你清楚了解投資組合是否仍符合你的風險偏好與最終財務目標，並讓你能夠根據需要調整投資內容。
- 這也包括考量你的生活與財務需求是否有所改變，以及是否需要調整資產的配置比例。例如，如果一個中度積極型的投資組合近期因股票獲利豐厚，你可能會將部分獲利轉移至較安全的貨幣市場投資。
投資風險
