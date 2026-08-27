基金三大投資主軸
跨關鍵領域
全球佈局
科技霸權
科技霸權的特徵:
- 贏者全拿
- 生態圈系統
- 不斷迭代創新
布局 NVIDIA、Apple、Microsoft、Google 等贏者全拿的科技帝國，掌握科技霸權企業持續創新與生態圈優勢所帶來的長期成長機會。
跨關鍵領域
橫跨科技6A領域:
AI 整合人工智慧
AR/VR Metaverse 工業元宇宙
Automation 自動化機器人
Autonomous Vehicle 自動駕駛
Alternative Clean Tech 氣候科技
Aerospace and Defense 國防軍工
全球佈局
- 全球專業分工並跨足半導體製造、光刻機、軟體設計、車用半導體及記憶體等關鍵領域，掌握全球科技供應鏈機會。
- 美 78% + 台 5% + 韓 4% + 荷 3% ，跨區域分散風險
資料來源：景順投信、投信投顧公會，截至2026年7月31日。
用一檔基金掌握 AI 革命！從晶片到應用，一次參與全球科技核心
為什麼現在是全球科技的投資時機？
全球科技浪潮大勢
從大型電腦、個人電腦、網際網路到智慧型手機，每一次科技創新都推動產業升級與市場成長，而人工智慧正開啟下一波科技革命，持續帶來新的投資機會。
MSCI 全球科技指數走勢
隨著 AI 發展帶動平行運算、雲端運算及資料處理能力提升，全球科技產業持續創新演進，科技指數亦反映長期產業發展趨勢。
AI帶來更多可能
從 Agentic AI 到 Physical AI，人工智慧正從數位世界延伸至真實世界，創造更多應用場景與成長機會。
基金小檔案
基金基本資料
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基金型態
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全球股票型基金
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成立日期
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1996年11月18日
|經理人
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蕭若梅 Ariel Hsiao
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風險等級
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RR4
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管理費
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1.75%
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保管費/保銀
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每年0.25% / 中國信託商業銀行
資料來源：景順，截至2026年7月31日。
中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險及歸屬於此風險報酬等級之原因請詳閱基金公開說明書。