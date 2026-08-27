基金基本資料

資料來源：景順，截至2026年7月31日。

中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險及歸屬於此風險報酬等級之原因請詳閱基金公開說明書。