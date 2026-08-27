焦點基金

景順全球科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)

投資科技霸權，全球 AI 一起伴飛!

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  • 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html )查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。Inv26-0234
掌握6A科技創新商機，搶先布局未來機遇

基金三大投資主軸

科技霸權

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跨關鍵領域

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全球佈局

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科技霸權

科技霸權的特徵:

  • 贏者全拿
  • 生態圈系統
  • 不斷迭代創新

布局 NVIDIA、Apple、Microsoft、Google 等贏者全拿的科技帝國，掌握科技霸權企業持續創新與生態圈優勢所帶來的長期成長機會。

跨關鍵領域

橫跨科技6A領域:

AI 整合人工智慧
AR/VR Metaverse 工業元宇宙
Automation 自動化機器人
Autonomous Vehicle  自動駕駛
Alternative Clean Tech  氣候科技
Aerospace and Defense  國防軍工

全球佈局

  • 全球專業分工並跨足半導體製造、光刻機、軟體設計、車用半導體及記憶體等關鍵領域，掌握全球科技供應鏈機會。
  • 美 78% + 台 5% + 韓 4% + 荷 3% ，跨區域分散風險

資料來源：景順投信、投信投顧公會，截至2026年7月31日。

用一檔基金掌握 AI 革命！從晶片到應用，一次參與全球科技核心

為什麼現在是全球科技的投資時機？

全球科技浪潮大勢

從大型電腦、個人電腦、網際網路到智慧型手機，每一次科技創新都推動產業升級與市場成長，而人工智慧正開啟下一波科技革命，持續帶來新的投資機會。

*平行運算(Parallel Computing)是指許多指令得以同時進行的計算模式。在同時進行的前提下，可以將計算的過程分解成小部份，之後以並行方式來加以解決。

資料來源：摩根士丹利研究報告

MSCI 全球科技指數走勢

隨著 AI 發展帶動平行運算、雲端運算及資料處理能力提升，全球科技產業持續創新演進，科技指數亦反映長期產業發展趨勢。

資料來源：Bloomberg，2019年12月31日至2026年2月28日。

AI帶來更多可能

從 Agentic AI 到 Physical AI，人工智慧正從數位世界延伸至真實世界，創造更多應用場景與成長機會。

基金小檔案

基金基本資料

   

基金型態

      

全球股票型基金
   

成立日期

      

1996年11月18日
    經理人      

蕭若梅 Ariel Hsiao

  • 於2022年加入本公司
  • 自2022年2月8日起擔任基金經理人管理本基金
  • 曾任職於匯豐中華投信、富蘭克林華美投信、新光投信擔任基金經理人、代操經理人、計量投資小組召集人
  • 有超過15年股票研究、投資組合管理經驗，專注全球股票投資
  • 美國伊利諾大學芝加哥分校企業管理碩士，國立成功大學統計學學士
   

風險等級

      

RR4
   

管理費

      

1.75%
   

保管費/保銀

      

每年0.25% / 中國信託商業銀行

資料來源：景順，截至2026年7月31日。

中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險及歸屬於此風險報酬等級之原因請詳閱基金公開說明書。

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