AI只是重整，故事尚未結束

投資人過去已習慣由半導體及人工智慧（AI）相關股票領漲市場。然而昨天，這些股票卻成為拖累市場下跌的主力。

這波賣壓相當猛烈。截至上午接近中午時段，那斯達克指數下跌約 5%1，費城半導體指數更重挫近 11%。2 輝達（Nvidia）、AMD、美光（Micron）及其他與 AI 基礎建設高度相關的企業，均名列跌幅較大的股票。3

對此，我們並不感到太過意外。更重要的是，我們也沒有過度擔憂。

AI 建設本就需要一次調整

市場對 AI 投資熱潮的疑慮，並非始於本週的選舉。隨著今年大部分時間利率走高，投資人對於投入 AI 基礎建設的龐大資本支出，已日益抱持疑問。4

這兩項因素的結合相當重要。興建資料中心需要投入大量資金、電力，以及價格日益攀升的設備。借貸成本上升，自然提高新建專案所需跨越的投資門檻。與此同時，半導體與記憶體業者也積極擴大投資，以因應市場對運算需求大幅成長的預期。

需求依然強勁。5但我們必須區分「強勁的長期需求」與「當下究竟需要立即採購多少設備」。半導體生態系的部分領域，可能只是在因應未來需求時，投資步伐走得太快、太遠。

此次選舉似乎加速了市場重新評估這項議題。

投資人擔心，民主黨勝選可能使資料中心建設速度放慢，尤其是在德州、俄亥俄州及喬治亞州等重要州份，對進一步開發持較審慎態度的候選人勝出。地方層級的反對聲浪同樣明顯。在全美 10 個州共 41 項與資料中心相關的公投提案中，就目前已有結果的項目來看，選民幾乎都支持限制開發，或否決有利於開發的提案。6

這確實帶來新的不確定性，也可能拖慢 AI 建設的速度。不過，我們認為，相較於選舉結果本身，利率上升以及原先規劃投資規模過於龐大，對 AI 支出步調構成的風險更為重要。

調整並不代表 AI 投資故事的終結

上述發展並未改變我們的長期觀點。我們仍認為，運算需求將持續成長，而 AI 依然是一項強而有力的結構性投資主題。

真正可能改變的，是產能擴建的速度。

而這未必是壞事。AI 相關資本支出已攀升至相當高的水準，市場也愈來愈關注相關融資、獲利能力，以及終端需求能否快速消化新增產能等問題。若建設速度轉趨溫和，最終反而可能讓 AI 投資週期變得更健康、更具持續性。

市場很少能夠平穩地完成這類調整。當過度擁擠的交易開始反轉，尤其是在避險基金及其他使用槓桿的投資人參與其中時，股價跌幅可能會與長期基本面的實際變化脫節。賣壓會引發更多賣壓，而市場在重新調整的過程中也經常出現超跌。

這似乎正是投資人目前所經歷的情況之一。

不要只看大型指數的表面表現

此外，我們也有理由不將這波科技股賣壓解讀為市場對整體股市前景的否定。

標普 500 等權重指數於 11 月 4 日收在歷史新高，顯示市場領漲力量其實早已從大型科技股向外擴散。7 過去一個月科技股大幅下跌之際，民生消費、醫療保健及公用事業等防禦型類股反而走高。8 此前，包括防禦型類股、不動產及美國公債也都發揮了重要的分散投資效果。9 非美國市場的整體表現，也普遍優於科技股比重較高的美國主要指數。10

這樣的市場輪動值得留意。市場領漲族群發生轉換，與所有資產遭到無差別拋售，是兩件截然不同的事情。

這是重新調整，而非趨勢被破壞

我們並不認為目前的跌勢意味著 AI 泡沫正在破裂，也不認為這代表一波投資狂熱的終結。整體 AI 生態系的評價，並未達到過往最著名投機泡沫時期所見的極端水準。

相反地，我們認為，這是市場近年最強勢、也最擁擠的交易之一正在進行重新調整。

這波調整仍可能持續，而過去幾年領漲市場的企業，也未必會在未來幾個月繼續扮演領頭羊。不過，隨著股價回檔、評價回到更合理的水準，長期投資機會反而正在改善。

對投資人而言，目前的市場走勢也再次提醒我們：正是在市場領漲趨勢看似最篤定的時候，分散投資的重要性最容易被忽略。 科技股可以進行修正，但其他產業、債券及國際市場則可能提供平衡效果。

展望未來，AI 建設的速度可能放慢，資本投入也可能變得更有紀律。在我們看來，這代表的是一輪非凡投資週期的重新調整，而不是週期的結束。

AI 與運算的長期需求依然存在；正在重新調整的，只是投資人為參與這項長期機會所支付的價格。