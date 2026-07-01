投資觀點

科技泡沫再現？還是市場正在健康輪動？

2026年7月1日
北美全球策略師
Brian Levitt
北美全球策略師
20260701

重點摘要

1

這並非 1999 年。當前市場相較於網路泡沫破裂前，顯得更健康且更均衡。

2

科技股的領導地位已轉向受惠於AI投資的公司。在我看來，這是輪動，而非崩跌。

3

油價下跌、通膨預期回落，且通膨平衡指標顯示壓力正在緩和，而非加速。

在艾倫・葛林斯潘（Alan Greenspan）辭世以及近期科技股回檔之際，市場容易將現況與1990年代末期相提並論。然而，這樣的比較其實並不貼切。投資人或許傾向在每一次回檔中看到科技泡沫的影子，但當前環境比網路泡沫破裂前更加健康且均衡。葛林斯潘時代的特徵，是科技股的失控飆升，以及聯準會（Fed）在市場上漲期間持續升息。2如今的情況則明顯不同：市場內部正在進行更廣泛的輪動，經濟基本面也相對穩定。這並不是1999年。

科技股的輪動現象

近期科技股動能確實有所減弱3，但必須從更完整的脈絡來看。S&P 500資訊科技類股今年仍上漲約15%，4即使相較年初高點有所降溫，仍屬強勁表現。更值得注意的是，即便「科技七巨頭」（Magnificent 7）整體出現回檔，科技類股仍維持強勢。5產業領導地位已從Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft等大力投入AI的超大型企業，轉向那些受益於AI投資的相關企業。6換句話說，市場正在重新分配機會——這是一種「輪動」，而非市場崩潰。

市場表現趨於多元化

這種輪動並不僅限於科技股。S&P 500中其餘493家公司在6月皆為正報酬，今年以來漲幅超過14%。7這正是許多投資人在2024年所期盼的市場表現多元化，當時市場因集中度過高而備受批評。工業、房地產和金融類股在過去三個月均表現強勁。8此外，小型股指數也創下歷史新高。9在我看來，這些並非市場脆弱的跡象，而是市場支撐基礎可能正在擴大的跡象。

雖然科技股在6月出現短暫低迷，但隨著財報季來臨，情況可能迅速反轉。即使只是經歷一段整理期，也未必是壞事。當其他產業接手上漲時，整體市場反而更健康。一個過度依賴依賴少數大型股的市場比較脆弱，而領漲類股輪動的市場更具韌性。

通膨預期下降

另一個市場關注焦點是通膨，以及聯準會主席 Kevin Warsh 是否可能升息，重演1999年緊縮政策終結多頭的情境。我認為這種擔憂被過度放大。殖利率曲線顯示目前貨幣政策已經趨於緊縮，10意味著進一步升息的門檻相當高。同時，油價大幅下跌11且通膨預期下降。12雖然記憶體價格上升，13推高筆電與平板價格，但其在消費支出中的占比有限。更重要的是，通膨平衡（breakeven inflation）指標顯示通膨正朝「緩和」方向發展，而非加速。14

葛林斯潘當年的「非理性繁榮」警告或許來得太早；而今天的市場，也並不像處於過熱狀態。整體而言，目前更像是一個正在進行健康輪動的市場，且政策環境更傾向維持穩定，而非進一步緊縮。投資人或許容易將歷史泡沫的陰影套用在當前市場，但從數據與結構來看，這次的情況很可能截然不同。

本週關注重點

日期

地區

事件

重要性

6月29日

日本

失業率（5月）

衡量就業市場狀況的重要指標

 

日本

工業生產（初值，5月）

觀察工廠產出變化

6月30日

中國

採購經理人指數（PMI）（6月）

反映整體商業活動景氣
 

歐洲

德國消費者物價指數（CPI）（6月）

追蹤消費價格變動
 

日本

短觀調查（第2季）

衡量企業信心
 

美國

消費者信心指數（6月）

反映家庭情緒與消費意願

7月1日

中國

製造業採購經理人指數（PMI）（6月）

追蹤製造業景氣
 

歐洲

歐元區消費者物價指數（初值，6月）

區域通膨的重要指標
 

美國

ADP就業報告（6月）

民營部門就業的前瞻指標
 

美國

ISM製造業指數（6月）

每月工廠活動指標

7月2日

歐洲

歐元區失業率（5月）

就業市場狀況指標
 

美國

非農就業報告（6月）

全面反映就業趨勢
 

美國

工廠訂單（5月）

顯示製造業需求

7月3日

中國

服務業採購經理人指數（PMI）（6月）

觀察服務業活動狀況

  • 1

    資料來源：Bloomberg。1995年至1999年間，標普500資訊科技類股指數上漲720.09%，同期標普500指數上漲205.87%。
  • 2

    資料來源：美國聯準會。1999年6月至2000年5月，聯邦基金利率由4.75%升至6.50%。
  • 3

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。標普500資訊科技類股自2026年6月2日高點至6月25日下跌9.37%。
  • 4

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。標普500資訊科技類股今年以來報酬為14.98%。
  • 5

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。Bloomberg「科技七巨頭」指數今年以來下跌5.67%。七巨頭包括Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia與Tesla。
  • 6

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。標普500半導體與設備指數今年以來上漲43.11%。
  • 7

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。不含七巨頭的標普500指數今年以來上漲14.38%，近四日上漲0.38%。
  • 8

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。標普500工業、房地產與金融類股近三個月分別上漲13.06%、13.69%與9.49%。
  • 9

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。羅素2000指數與標普小型股600指數創歷史新高。
  • 10

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。以美國2年期與10年期公債利差衡量收益率曲線。
  • 11

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。美國西德州中級原油（WTI）價格。
  • 12

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。3年與5年期美國通膨預期（平衡通膨率）。
  • 13

    資料來源：美國勞工統計局（2026年6月）。
  • 14

    資料來源：Bloomberg（截至2026年6月25日）。通膨平衡利率顯示未來通膨預期趨緩。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0180

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