科技泡沫再現？還是市場正在健康輪動？

在艾倫・葛林斯潘（Alan Greenspan）辭世以及近期科技股回檔之際，市場容易將現況與1990年代末期相提並論。然而，這樣的比較其實並不貼切。投資人或許傾向在每一次回檔中看到科技泡沫的影子，但當前環境比網路泡沫破裂前更加健康且均衡。葛林斯潘時代的特徵，是科技股的失控飆升，以及聯準會（Fed）在市場上漲期間持續升息。2如今的情況則明顯不同：市場內部正在進行更廣泛的輪動，經濟基本面也相對穩定。這並不是1999年。

科技股的輪動現象

近期科技股動能確實有所減弱3，但必須從更完整的脈絡來看。S&P 500資訊科技類股今年仍上漲約15%，4即使相較年初高點有所降溫，仍屬強勁表現。更值得注意的是，即便「科技七巨頭」（Magnificent 7）整體出現回檔，科技類股仍維持強勢。5產業領導地位已從Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft等大力投入AI的超大型企業，轉向那些受益於AI投資的相關企業。6換句話說，市場正在重新分配機會——這是一種「輪動」，而非市場崩潰。

市場表現趨於多元化

這種輪動並不僅限於科技股。S&P 500中其餘493家公司在6月皆為正報酬，今年以來漲幅超過14%。7這正是許多投資人在2024年所期盼的市場表現多元化，當時市場因集中度過高而備受批評。工業、房地產和金融類股在過去三個月均表現強勁。8此外，小型股指數也創下歷史新高。9在我看來，這些並非市場脆弱的跡象，而是市場支撐基礎可能正在擴大的跡象。

雖然科技股在6月出現短暫低迷，但隨著財報季來臨，情況可能迅速反轉。即使只是經歷一段整理期，也未必是壞事。當其他產業接手上漲時，整體市場反而更健康。一個過度依賴依賴少數大型股的市場比較脆弱，而領漲類股輪動的市場更具韌性。

通膨預期下降

另一個市場關注焦點是通膨，以及聯準會主席 Kevin Warsh 是否可能升息，重演1999年緊縮政策終結多頭的情境。我認為這種擔憂被過度放大。殖利率曲線顯示目前貨幣政策已經趨於緊縮，10意味著進一步升息的門檻相當高。同時，油價大幅下跌11且通膨預期下降。12雖然記憶體價格上升，13推高筆電與平板價格，但其在消費支出中的占比有限。更重要的是，通膨平衡（breakeven inflation）指標顯示通膨正朝「緩和」方向發展，而非加速。14

葛林斯潘當年的「非理性繁榮」警告或許來得太早；而今天的市場，也並不像處於過熱狀態。整體而言，目前更像是一個正在進行健康輪動的市場，且政策環境更傾向維持穩定，而非進一步緊縮。投資人或許容易將歷史泡沫的陰影套用在當前市場，但從數據與結構來看，這次的情況很可能截然不同。