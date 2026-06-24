英國首相施凱爾宣布請辭：伯納姆有望快速入主唐寧街10號

施凱爾辭職為伯納姆出任首相鋪路

在 6 月 22 日英國上午，施凱爾（Sir Keir Starmer）宣布即刻辭去工黨黨魁職務，此舉將觸發黨魁選舉，或直接形成接班人的「無競爭當選」。在繼任者確認前，施凱爾仍將繼續擔任首相。

經過週末與內閣同僚磋商後，施凱爾認為，在伯納姆上週在梅克菲爾德補選中取得重大勝利後，他已不再擁有足夠的民意支持繼續擔任首相。

為了進行黨魁選舉，提名將於 7 月 9 日開始，並於 7 月 16 日截止，任何投票程序預計將於 9 月初完成。

斯特里廷退出競選，支擬伯納姆當選

在施凱爾發表聲明後，此前曾堅稱會參加任何領導人競選的前衛生大臣斯特里廷宣布，他將支持伯納姆。

鑑於斯特里廷被認為是唯一一位有可能與伯納姆競爭的可靠候選人，正式的競選現在看來極不可能發生。因此，預期伯納姆將於 7 月 17 日出任首相。

斯特里廷選擇此時表態，並提及近期與伯納姆的談話，顯示他可能已為此爭取到未來伯納姆內閣中的重要職位 – 可能是財政大臣，以此作為支持伯納姆的交換條件。

伯納姆出任首相將對政策與市場的影響為何？

伯納姆及其新任財政大臣將面臨具挑戰性的財政環境。經濟成長疲弱與公共支出壓力上升（尤其是來自福利和國防的支出），意味著今年秋季推出第三次加稅型預算的可能性相當高。3

在伯納姆擔任曼徹斯特市長期間，他對國家政策的發言顯示，他一方面主張採取擴張性的財政政策（例如：將公用事業收歸國有），另一方面也傾向於將稅制「再平衡」，使其更偏向對勞動所得課稅，而非資產所得。4

然而，在最近幾週，伯納姆及其團隊特別強調，他大致仍會遵守財政大臣 Rachel Reeves 的財政紀律規則，以此來安撫投資人與金融市場的信心。儘管如此，我們仍預期，在伯納姆領導下的政府將會優先推動區域權力下放（地方分權）與基礎建設投資，同時相較於目前的計畫，提高資本性支出的比重。

我們認為，伯納姆上任後的第一份預算，很可能會結合三個要素：大致延續現有的財政框架（可能會對債務規則的時間範圍進行調整）；提高政府借款，用於支持更高的資本性投資（如基礎建設）；提高稅收，以因應日常支出（經常性支出）的壓力。

在稅收方面，我們預期伯納姆上任會維持工黨競選宣言中的承諾，不調升所得稅、增值稅（VAT）或國民保險（National Insurance）的主要稅率。因此，增加財政收入的措施更有可能是針對企業和財富相關的稅收。

市場反應如何？

施凱爾的正式辭職並未改變我們對英國市場的任何核心觀點。我們認為，市場初步反應顯示的是政治不確定性降低，而非加劇。

在伯納姆於梅克菲爾德選區勝選的消息公布後，英國 10 年期公債殖利率於週五上升了 8 個基本點，這顯示債券市場並未將此結果視為政治不確定性上升或財政風險加劇的訊號。英國公債殖利率曾在5月中旬達到高點（詳見下方圖表）。

在施凱爾正式辭職的消息公布後，英國公債價格出現下跌。然而，看起來真正導致殖利率下滑的原因，是斯特里廷表態支持伯納姆（而不是與其競選） 的消息。這也支持我們的看法：伯納姆很可能成為下一任首相，而這樣的發展應有助於降低部分政治不確定性。

英鎊在施凱爾發表辭職演說時小幅走貶，但隨後對美元略為走強。