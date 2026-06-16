投資觀點

美伊降溫：正向發展，但尚未達成最終解決

2026年6月16日
Benjamin Jones
Global Head of Research, Strategy & Insights
北美全球策略師
Brian Levitt
北美全球策略師
20260616
  • 美伊降溫的表面共識降低了一項重大地緣政治尾端風險，並改善短期宏觀環境，特別是透過油價回跌。
  • 若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、能源流動恢復正常，市場主要影響將是通膨壓力減輕、風險偏好提升，並強化非美股市表現優於美股的理由。
  • 這仍屬早期且脆弱的正面發展：協議尚未正式簽署，相關條款仍未確認，且執行風險仍高。

上週末，美國與伊朗似乎已達成一項諒解備忘錄（memorandum of understanding）。這並非最終協議，但象徵朝向降級緊張的有意義一步。據報導，正式簽署暫定於本週五進行。此舉提高了荷姆茲海峽重新開放的可能性，也顯示危機最嚴峻階段或許正在過去。

這是一項正面發展，但仍屬初期且尚未經驗證。過去逾100天以來，市場已將地緣政治風險溢價反映在油價中，有時也擴散反映在政府公債及整體風險資產。同時，許多投資人假設，與過往地緣政治衝擊類似，除非能源供應長時間中斷，否則對經濟的實質損害將有限。

若荷姆茲海峽航道重新開放，且波斯灣能源出口增加，一項重要的「尾端風險」（tail risk）將被移除。油價已回落至3月初水準，若能持續，將有助於紓解短期通膨壓力，進而改善宏觀環境並提振市場風險偏好。初步的市場反應偏正面：油價走弱、債券殖利率下滑、股指期貨走強。亞洲與歐洲早盤交易顯示市場情緒改善，但要判斷各區域相對表現仍為時尚早。

根據伊朗國營背景媒體報導，相關條款可能包括：逐步放寬伊朗石油出口限制、允許動用部分遭凍結的海外資產、採取措施重啟海峽並改善航運環境，以及解除美國海軍封鎖。此外，似乎還設有60天談判窗口，以推進更全面的協議（包括伊朗核計畫相關討論）。這些細節對市場至關重要，但在獲得明確且雙方共同確認之前，仍應視為未定資訊。這一點非常重要，因為從「宣布達成共識」到「持續有效執行」之間的落差，往往是市場波動再次升高的來源。

20260616

資料來源: Invesco Strategy & Insights、Bloomberg，截至2026年6月15日

在資產類別層面，最直接的影響體現在能源市場。如果投資人對荷姆茲海峽將重新開放、油輪運輸恢復正常抱持更高信心，油價可能進一步回吐其戰爭風險溢價。我們將持續密切關注官方的航運流量數據。這將有助於緩解整體通膨壓力，並支撐政府債券表現，特別是短天期債券。

在我們看來，這些發展減輕了主要央行進一步升息的壓力。本週聯準會（Fed）、日本央行（BoJ）及英國央行（BoE）都將召開會議，我們將特別關注會中官員的相關發言。週一早盤，市場對美國與英國政策利率的預期已出現下修。

在外匯市場方面，其影響較為複雜。美元在這段期間走強，但自衝突開始以來，美元指數（DXY）僅上升約2%左右1，這點值得關注。若情勢持續降溫，部分支撐美元的因素可能消退；若該協議得以維持，我們預期美元將轉弱。美元走弱將有利於非美股市以及部分新興市場。

在股票市場方面，若油價下降及地緣政治壓力減輕的情勢持續，將為週期性產業帶來更有利的環境。較低的能源價格、較低的債券殖利率以及降低的地緣政治風險，應有助於週期股、工業、運輸以及能源進口型經濟的股市表現。亞洲中的能源進口國，加上歐洲及部分新興市場，若油價維持低檔且美元走弱，可能成為最大受益者。美股在絕對報酬上仍有望維持良好表現，特別是在人工智慧資本支出持續推動下；不過，若美元走弱且全球風險偏好回升，非美股市的相對吸引力將提升。

20260616

資料來源：Invesco Strategy & Insights、Bloomberg，截至2026年6月15日。

股票市場=MSCI 各國指數；原物料=BCOM 商品指數；全球不動產=EPRA 已開發市場總報酬指數；避險基金=Bloomberg全部避險基金指數；全球債券=Bloomberg全球綜合債券指數；全球高收益債=Bloomberg全球高收益債指數；全球投資等級債=Bloomberg全球投資等級債指數；新興市場債券=Bloomberg新興市場硬通貨綜合債券指數。

需要明確的是，我們將此發展視為正面訊號，並預期市場將回歸我們在年度展望中所提出、並在近期年中展望中再次確認的趨勢。然而，現在仍非宣告中東問題已完全解決的時刻。該諒解備忘錄尚未正式簽署，其執行效果將比新聞標題更關鍵，且仍存在多種可能導致協議破局的風險。

即使海峽形式上重新開放，水雷清除與航運恢復正常的進程，可能仍需比市場預期更長的時間。以色列仍可能成為干擾因素；伊朗國內強硬派勢力亦可能對協議條款產生抵制。此外，60天的談判窗口也代表緊張情勢仍有重新升高的空間，特別是在制裁放鬆與核計畫限制等議題上。

對投資人的訊息並不是風險已經消失，而是某項重大尾端風險很可能已經下降。整體而言，我們偏向正面看待。若協議能順利維持，將有助於改善短期宏觀環境，支撐我們對經濟活動再加速的核心觀點，並強化非美市場相對美國市場表現更優的投資邏輯。

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    資料來源: Bloomberg L.P.，截至2026年6月15日

除非另有說明，所有資料截至2026年6月15日，所有數據均為美元。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0168

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