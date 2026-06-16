美伊降溫：正向發展，但尚未達成最終解決

環球 中東衝突：100天後
現在距離伊朗衝突爆發已超過100天。美國與伊朗之間的停火在名義上仍然維 持，但雙方近期仍有零星交火。近期的模式似乎轉為「間歇性打擊」，而非戰爭初期的持續性軍事衝突。我們認為，這反映出美伊雙方都不願意讓衝突全面升級。因此，「維持現狀」仍是我們的核心情境。
上週末，美國與伊朗似乎已達成一項諒解備忘錄（memorandum of understanding）。這並非最終協議，但象徵朝向降級緊張的有意義一步。據報導，正式簽署暫定於本週五進行。此舉提高了荷姆茲海峽重新開放的可能性，也顯示危機最嚴峻階段或許正在過去。
這是一項正面發展，但仍屬初期且尚未經驗證。過去逾100天以來，市場已將地緣政治風險溢價反映在油價中，有時也擴散反映在政府公債及整體風險資產。同時，許多投資人假設，與過往地緣政治衝擊類似，除非能源供應長時間中斷，否則對經濟的實質損害將有限。
若荷姆茲海峽航道重新開放，且波斯灣能源出口增加，一項重要的「尾端風險」（tail risk）將被移除。油價已回落至3月初水準，若能持續，將有助於紓解短期通膨壓力，進而改善宏觀環境並提振市場風險偏好。初步的市場反應偏正面：油價走弱、債券殖利率下滑、股指期貨走強。亞洲與歐洲早盤交易顯示市場情緒改善，但要判斷各區域相對表現仍為時尚早。
根據伊朗國營背景媒體報導，相關條款可能包括：逐步放寬伊朗石油出口限制、允許動用部分遭凍結的海外資產、採取措施重啟海峽並改善航運環境，以及解除美國海軍封鎖。此外，似乎還設有60天談判窗口，以推進更全面的協議（包括伊朗核計畫相關討論）。這些細節對市場至關重要，但在獲得明確且雙方共同確認之前，仍應視為未定資訊。這一點非常重要，因為從「宣布達成共識」到「持續有效執行」之間的落差，往往是市場波動再次升高的來源。
在資產類別層面，最直接的影響體現在能源市場。如果投資人對荷姆茲海峽將重新開放、油輪運輸恢復正常抱持更高信心，油價可能進一步回吐其戰爭風險溢價。我們將持續密切關注官方的航運流量數據。這將有助於緩解整體通膨壓力，並支撐政府債券表現，特別是短天期債券。
在我們看來，這些發展減輕了主要央行進一步升息的壓力。本週聯準會（Fed）、日本央行（BoJ）及英國央行（BoE）都將召開會議，我們將特別關注會中官員的相關發言。週一早盤，市場對美國與英國政策利率的預期已出現下修。
在外匯市場方面，其影響較為複雜。美元在這段期間走強，但自衝突開始以來，美元指數（DXY）僅上升約2%左右1，這點值得關注。若情勢持續降溫，部分支撐美元的因素可能消退；若該協議得以維持，我們預期美元將轉弱。美元走弱將有利於非美股市以及部分新興市場。
在股票市場方面，若油價下降及地緣政治壓力減輕的情勢持續，將為週期性產業帶來更有利的環境。較低的能源價格、較低的債券殖利率以及降低的地緣政治風險，應有助於週期股、工業、運輸以及能源進口型經濟的股市表現。亞洲中的能源進口國，加上歐洲及部分新興市場，若油價維持低檔且美元走弱，可能成為最大受益者。美股在絕對報酬上仍有望維持良好表現，特別是在人工智慧資本支出持續推動下；不過，若美元走弱且全球風險偏好回升，非美股市的相對吸引力將提升。
需要明確的是，我們將此發展視為正面訊號，並預期市場將回歸我們在年度展望中所提出、並在近期年中展望中再次確認的趨勢。然而，現在仍非宣告中東問題已完全解決的時刻。該諒解備忘錄尚未正式簽署，其執行效果將比新聞標題更關鍵，且仍存在多種可能導致協議破局的風險。
即使海峽形式上重新開放，水雷清除與航運恢復正常的進程，可能仍需比市場預期更長的時間。以色列仍可能成為干擾因素；伊朗國內強硬派勢力亦可能對協議條款產生抵制。此外，60天的談判窗口也代表緊張情勢仍有重新升高的空間，特別是在制裁放鬆與核計畫限制等議題上。
對投資人的訊息並不是風險已經消失，而是某項重大尾端風險很可能已經下降。整體而言，我們偏向正面看待。若協議能順利維持，將有助於改善短期宏觀環境，支撐我們對經濟活動再加速的核心觀點，並強化非美市場相對美國市場表現更優的投資邏輯。
除非另有說明，所有資料截至2026年6月15日，所有數據均為美元。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0168
現在距離伊朗衝突爆發已超過100天。美國與伊朗之間的停火在名義上仍然維 持，但雙方近期仍有零星交火。近期的模式似乎轉為「間歇性打擊」，而非戰爭初期的持續性軍事衝突。我們認為，這反映出美伊雙方都不願意讓衝突全面升級。因此，「維持現狀」仍是我們的核心情境。
伊朗衝突強化了投資全球投資級債券的理由。由於殖利率上升、信用基本面穩定，以及具備存續期配置優勢，全球投資級債券在地緣政治不確定性加劇的環境下，能提供更加具韌性、以收益為導向的投資選擇。
中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。
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