美伊降溫：正向發展，但尚未達成最終解決

美伊降溫的表面共識降低了一項重大地緣政治尾端風險，並改善短期宏觀環境，特別是透過油價回跌。

若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、能源流動恢復正常，市場主要影響將是通膨壓力減輕、風險偏好提升，並強化非美股市表現優於美股的理由。

這仍屬早期且脆弱的正面發展：協議尚未正式簽署，相關條款仍未確認，且執行風險仍高。

上週末，美國與伊朗似乎已達成一項諒解備忘錄（memorandum of understanding）。這並非最終協議，但象徵朝向降級緊張的有意義一步。據報導，正式簽署暫定於本週五進行。此舉提高了荷姆茲海峽重新開放的可能性，也顯示危機最嚴峻階段或許正在過去。

這是一項正面發展，但仍屬初期且尚未經驗證。過去逾100天以來，市場已將地緣政治風險溢價反映在油價中，有時也擴散反映在政府公債及整體風險資產。同時，許多投資人假設，與過往地緣政治衝擊類似，除非能源供應長時間中斷，否則對經濟的實質損害將有限。

若荷姆茲海峽航道重新開放，且波斯灣能源出口增加，一項重要的「尾端風險」（tail risk）將被移除。油價已回落至3月初水準，若能持續，將有助於紓解短期通膨壓力，進而改善宏觀環境並提振市場風險偏好。初步的市場反應偏正面：油價走弱、債券殖利率下滑、股指期貨走強。亞洲與歐洲早盤交易顯示市場情緒改善，但要判斷各區域相對表現仍為時尚早。

根據伊朗國營背景媒體報導，相關條款可能包括：逐步放寬伊朗石油出口限制、允許動用部分遭凍結的海外資產、採取措施重啟海峽並改善航運環境，以及解除美國海軍封鎖。此外，似乎還設有60天談判窗口，以推進更全面的協議（包括伊朗核計畫相關討論）。這些細節對市場至關重要，但在獲得明確且雙方共同確認之前，仍應視為未定資訊。這一點非常重要，因為從「宣布達成共識」到「持續有效執行」之間的落差，往往是市場波動再次升高的來源。