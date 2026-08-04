市場對AI投資熱潮與聯準會按兵不動的擔憂是否合理？

環球 科技泡沫再現？還是市場正在健康輪動？
科技股雖已降溫，但整體市場的廣泛走強以及通膨壓力的下降，顯示當前情況與1990年代的科技泡沫截然不同。
市場對人工智慧相關支出的擔憂依然存在。然而，若AI最終重塑全球經濟，今日看似龐大的投資規模，未來回頭檢視時，或許只是滿足長期需求所需投入的一小部分。
部分投資人擔心，美國聯準會在對抗通膨方面行動遲緩。然而，市場目前仍持續釋放正面訊號，顯示市場對中期內通膨應能控制充滿信心。
市場領導族群正在輪動，投資人的預期也持續調整；在經歷大幅上漲後，部分投資人開始重新檢視既有假設。我認為，這些都是健康且正常的市場現象，而非市場基本面出現惡化的徵兆。
當前市場瀰漫著愈來愈濃厚的焦慮情緒。市場回檔與波動加劇原本就是投資過程中的常態，但它們不可避免地會引發同一個問題：是否發生了實質的變化？
近期科技股，特別是晶片與記憶體相關企業的走弱，更加深了這類擔憂。許多媒體以「血流成河」來形容這波跌勢，若僅從近期股價表現來看，這種形容不無道理。然而，若將視角拉遠，這個說法的衝擊力就顯得沒有那麼大。事實上，許多位於本波賣壓核心的公司，在經歷過去幾季驚人的漲幅後，今年以來的股價表現仍然大幅領先市場。¹
從更宏觀的角度來看，整體市場其實看不出崩潰的跡象。
這並不像是一個正在預告衰退或系統性風險來臨的市場。相反地，它更像是在經歷一波歷史性上漲後，市場最擁擠且表現最亮眼的類股出現整理與消化。
目前市場辯論的核心，主要圍繞在兩個問題：
而我傾向站在這兩種擔憂的反面。
先從科技產業談起。這波股價修正並非發生在需求疲弱的背景下，事實恰恰相反，基本面數據仍相當強勁。AI生態系中的許多企業獲利表現依舊亮眼，而關鍵供應商的訂單積壓也持續增加，顯示客戶對產能的需求仍遠超過市場能夠提供的供給。⁴ 換言之，目前面臨的問題如果有的話，仍然是供給不足，而非需求不足。市場擔心的並非 AI 採用速度放緩，而是目前的投資規模是否已經超前於未來可能創造的報酬。
這個差異非常重要。最終，爭論的關鍵在於投資人如何看待 AI 所代表的機會。如果 AI 只是另一波軟體升級循環，那麼對於企業過度投資的憂慮確實合理；但如果 AI 代表的是全球經濟結構的重塑，其影響力將遠遠超出過去的科技週期。後者顯然更具說服力。人工智慧正逐漸滲透至各個產業，從醫療保健、製造業，到金融服務與教育領域皆是如此。如果這個判斷正確，那麼回頭來看，今日的投資規模甚至可能顯得保守。未來十年，算力建設、電力基礎設施、網路容量以及資料中心的擴張需求，很可能遠超過多數投資人目前的想像。
在通膨方面，市場證據同樣不支持過度悲觀的看法。
整體通膨預期依然維持穩定。⁵ 金融市場提供了即時且有效的檢驗機制，而無論是通膨交換（Inflation Swaps）市場，⁶ 或是美國公債損益平衡通膨率（Breakeven Inflation Rate），都沒有顯示投資人預期未來將出現嚴重的通膨問題。
市場本質上是前瞻性的，而目前市場釋放出的訊號，仍是相信未來中期通膨將保持在可控範圍內。如果通膨預期維持穩定，就很難有力地證明聯準會的政策嚴重落後。
這並不代表市場波動已經結束，也不表示科技股不會進一步修正。以動能驅動的產業來說，股價往往容易過度反應，無論是上漲還是下跌皆如此。然而，我們必須避免將動能降溫誤解為基本面的惡化。從更廣泛的市場表現、信用環境、通膨預期以及 AI 相關需求趨勢來看，證據所指向的是另一個結論。
歸根究柢，我們目前看到的現象，更像是一次循環中的整理，而非整個循環的終結。市場領導族群正在輪動，投資人的期望正在重新校準，而在經歷一段驚人的漲勢之後，市場重新檢視既有假設，這些其實都是健康且必要的過程。綜合所有證據來看，目前較合理的解讀是：這仍是一個由結構性成長力量所支撐的長期牛市，只是暫時進入休息與整理階段，而不是面臨投資邏輯崩壞的市場。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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