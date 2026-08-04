市場對AI投資熱潮與聯準會按兵不動的擔憂是否合理？

當前市場瀰漫著愈來愈濃厚的焦慮情緒。市場回檔與波動加劇原本就是投資過程中的常態，但它們不可避免地會引發同一個問題：是否發生了實質的變化？

近期科技股，特別是晶片與記憶體相關企業的走弱，更加深了這類擔憂。許多媒體以「血流成河」來形容這波跌勢，若僅從近期股價表現來看，這種形容不無道理。然而，若將視角拉遠，這個說法的衝擊力就顯得沒有那麼大。事實上，許多位於本波賣壓核心的公司，在經歷過去幾季驚人的漲幅後，今年以來的股價表現仍然大幅領先市場。¹

從更宏觀的角度來看，整體市場其實看不出崩潰的跡象。

信用市場向來是觀察經濟壓力更可靠的領先指標，而目前信用市場表現相當穩健。信用利差維持在相對受控的水準，顯示市場並不擔心經濟成長惡化或金融條件明顯轉弱。²

與此同時，S&P 500等權重指數（S&P 500 Equal Weight Index）仍持續朝歷史新高邁進。³

這並不像是一個正在預告衰退或系統性風險來臨的市場。相反地，它更像是在經歷一波歷史性上漲後，市場最擁擠且表現最亮眼的類股出現整理與消化。

兩個關鍵議題：AI 與聯準會

目前市場辯論的核心，主要圍繞在兩個問題：

超大型科技公司是否在 AI 算力競賽中投入過多資本？如果答案是肯定的，那麼未來對晶片、記憶體、網路設備及相關基礎建設的需求，可能會低於市場目前的樂觀預期。

美國聯準會在抑制通膨方面是否進展緩慢，導致未來不得不維持更高利率，進而對股市估值造成壓力？

而我傾向站在這兩種擔憂的反面。

AI：足以支撐當前投資規模的經濟力量

先從科技產業談起。這波股價修正並非發生在需求疲弱的背景下，事實恰恰相反，基本面數據仍相當強勁。AI生態系中的許多企業獲利表現依舊亮眼，而關鍵供應商的訂單積壓也持續增加，顯示客戶對產能的需求仍遠超過市場能夠提供的供給。⁴ 換言之，目前面臨的問題如果有的話，仍然是供給不足，而非需求不足。市場擔心的並非 AI 採用速度放緩，而是目前的投資規模是否已經超前於未來可能創造的報酬。

這個差異非常重要。最終，爭論的關鍵在於投資人如何看待 AI 所代表的機會。如果 AI 只是另一波軟體升級循環，那麼對於企業過度投資的憂慮確實合理；但如果 AI 代表的是全球經濟結構的重塑，其影響力將遠遠超出過去的科技週期。後者顯然更具說服力。人工智慧正逐漸滲透至各個產業，從醫療保健、製造業，到金融服務與教育領域皆是如此。如果這個判斷正確，那麼回頭來看，今日的投資規模甚至可能顯得保守。未來十年，算力建設、電力基礎設施、網路容量以及資料中心的擴張需求，很可能遠超過多數投資人目前的想像。

通膨：聯準會的政策看起來並未落後於通膨形勢

在通膨方面，市場證據同樣不支持過度悲觀的看法。

整體通膨預期依然維持穩定。⁵ 金融市場提供了即時且有效的檢驗機制，而無論是通膨交換（Inflation Swaps）市場，⁶ 或是美國公債損益平衡通膨率（Breakeven Inflation Rate），都沒有顯示投資人預期未來將出現嚴重的通膨問題。

市場本質上是前瞻性的，而目前市場釋放出的訊號，仍是相信未來中期通膨將保持在可控範圍內。如果通膨預期維持穩定，就很難有力地證明聯準會的政策嚴重落後。

牛市結束了嗎？還是只是暫時休息？

這並不代表市場波動已經結束，也不表示科技股不會進一步修正。以動能驅動的產業來說，股價往往容易過度反應，無論是上漲還是下跌皆如此。然而，我們必須避免將動能降溫誤解為基本面的惡化。從更廣泛的市場表現、信用環境、通膨預期以及 AI 相關需求趨勢來看，證據所指向的是另一個結論。

歸根究柢，我們目前看到的現象，更像是一次循環中的整理，而非整個循環的終結。市場領導族群正在輪動，投資人的期望正在重新校準，而在經歷一段驚人的漲勢之後，市場重新檢視既有假設，這些其實都是健康且必要的過程。綜合所有證據來看，目前較合理的解讀是：這仍是一個由結構性成長力量所支撐的長期牛市，只是暫時進入休息與整理階段，而不是面臨投資邏輯崩壞的市場。