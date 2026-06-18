每週市場洞察：貨幣政策，而不是火箭

我們要前往月球與火星！

市場在上週開局時將目光聚焦在SpaceX的首次公開募股（IPO），但所謂「市場受到干擾」的擔憂最終並未發生。在我看來，這本來就是被誇大的疑慮。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750 億美元，對應接近1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至7,000億美元的成交量2，這雖然不只是零頭，但也遠非足以擾動市場的事件。大多數SpaceX的股份仍由早期投資人持有且處於鎖定期，流通股比例過小，不足以對市場流動性或投資情緒造成實質影響。

市場在上週開局時將目光聚焦於SpaceX的首次公開募股（IPO），但市場原先擔憂的「干擾效應」最終並未出現。在我看來，這類疑慮本身即有所誇大。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750億美元，對應接近 1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至 7,000億美元的成交量2，此規模雖非微不足道，但亦遠不足以對市場造成實質衝擊。此外，多數SpaceX股份仍由早期投資人持有並處於鎖定期，流通股比例有限，難以對市場流動性或投資情緒帶來顯著影響。

至於該估值是否合理，這屬於選股者與未來主義者的討論範疇。以目前營收來看，這樣的估值似乎偏高；但如果公司成功打造以可重複使用火箭部署的低軌道資料中心，或許就不會顯得那麼昂貴。然而，這是一個個別股票的故事，而不是總經訊號。SpaceX IPO更適合被視為一項「特定事件」，而非市場全面過熱的證據。

真正的重點：政策，而不是火箭

在我看來，影響市場更關鍵的驅動因素仍然是政策。市場更不容易對雄心勃勃的太空公司感到恐懼，反而更擔心的是央行做出錯誤決策。

我仍然遵循三個原則：

避免違逆聯準會政策

市場波動往往源於政策不確定性

央行的首要原則是「避免造成傷害」

在此背景下，我認為聯準會短期內升息的可能性不高。近期通膨回升3，在汽油價格上漲後本屬預期之內4；更值得關注的是通膨預期，目前3年與5年期損益兩平通膨率已回落至2.40%5，顯示市場並未預期通膨將失控。

隨著市場對荷姆茲海峽可能重新開放的預期升溫，油價已出現回落6。儘管過往與伊朗的談判多有波折，但關鍵在於，當前消費者已承受高油價壓力，若此時進一步緊縮政策，可能反而加劇經濟壓力。

另一方面，歐洲央行（ECB）則面臨不同挑戰。作為以控制通膨為主要任務的央行，其可能被迫應對由供給面驅動、同時壓抑經濟成長的通膨壓力。此類情境下，短期價格上升有可能演變為政策錯誤。我預期ECB最終可能需要調整政策方向。

2026正在重演2025

今年與去年的相似性正逐漸提高：

2025年：基本面穩健，但受到「解放日」（Liberation Day）事件干擾

2026年：基本面穩健，但受到伊朗戰事干擾

在這兩種情境中，有三個共同點：經濟與企業獲利的基本面維持穩健7；市場僅因地緣政治或政策衝擊而短暫中斷其擴張8；而當不確定性緩解後，行情隨即恢復上行9，並伴隨美股市場10廣度改善以及全球股市表現穩健11。

這樣的發展顯示，市場走勢似乎正沿著類似的軌跡發展。

結論

我不會斷言市場將「持續大幅上行」，但我認為關鍵條件仍指向延續而非反轉。在我看來，SpaceX IPO並非市場的主要風險來源，也不代表市場建立於投機基礎之上。

更重要的，仍是央行政策、通膨預期以及地緣政治不確定性的逐步緩解。

在上述因素支撐下，市場「阻力最小的方向」仍可能偏向上行。