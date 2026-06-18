每週市場洞察：貨幣政策，而不是火箭

環球 美伊降溫：正向發展，但尚未達成最終解決
美伊降溫的表面共識降低了一項重大地緣政治尾端風險，並改善短期宏觀環境，特別是透過油價回跌。
SpaceX的IPO並非宏觀訊號，其流通股比例過小，不足以對市場流動性或情緒造成實質影響。
影響市場更關鍵的仍是政策，而不是火箭。市場更可能擔心的是央行政策判斷錯誤。
在我看來，最重要的條件仍支持市場延續表現，而非出現反轉。
我們要前往月球與火星！
市場在上週開局時將目光聚焦在SpaceX的首次公開募股（IPO），但所謂「市場受到干擾」的擔憂最終並未發生。在我看來，這本來就是被誇大的疑慮。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750 億美元，對應接近1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至7,000億美元的成交量2，這雖然不只是零頭，但也遠非足以擾動市場的事件。大多數SpaceX的股份仍由早期投資人持有且處於鎖定期，流通股比例過小，不足以對市場流動性或投資情緒造成實質影響。
市場在上週開局時將目光聚焦於SpaceX的首次公開募股（IPO），但市場原先擔憂的「干擾效應」最終並未出現。在我看來，這類疑慮本身即有所誇大。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750億美元，對應接近 1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至 7,000億美元的成交量2，此規模雖非微不足道，但亦遠不足以對市場造成實質衝擊。此外，多數SpaceX股份仍由早期投資人持有並處於鎖定期，流通股比例有限，難以對市場流動性或投資情緒帶來顯著影響。
至於該估值是否合理，這屬於選股者與未來主義者的討論範疇。以目前營收來看，這樣的估值似乎偏高；但如果公司成功打造以可重複使用火箭部署的低軌道資料中心，或許就不會顯得那麼昂貴。然而，這是一個個別股票的故事，而不是總經訊號。SpaceX IPO更適合被視為一項「特定事件」，而非市場全面過熱的證據。
在我看來，影響市場更關鍵的驅動因素仍然是政策。市場更不容易對雄心勃勃的太空公司感到恐懼，反而更擔心的是央行做出錯誤決策。
我仍然遵循三個原則：
在此背景下，我認為聯準會短期內升息的可能性不高。近期通膨回升3，在汽油價格上漲後本屬預期之內4；更值得關注的是通膨預期，目前3年與5年期損益兩平通膨率已回落至2.40%5，顯示市場並未預期通膨將失控。
隨著市場對荷姆茲海峽可能重新開放的預期升溫，油價已出現回落6。儘管過往與伊朗的談判多有波折，但關鍵在於，當前消費者已承受高油價壓力，若此時進一步緊縮政策，可能反而加劇經濟壓力。
另一方面，歐洲央行（ECB）則面臨不同挑戰。作為以控制通膨為主要任務的央行，其可能被迫應對由供給面驅動、同時壓抑經濟成長的通膨壓力。此類情境下，短期價格上升有可能演變為政策錯誤。我預期ECB最終可能需要調整政策方向。
今年與去年的相似性正逐漸提高：
在這兩種情境中，有三個共同點：經濟與企業獲利的基本面維持穩健7；市場僅因地緣政治或政策衝擊而短暫中斷其擴張8；而當不確定性緩解後，行情隨即恢復上行9，並伴隨美股市場10廣度改善以及全球股市表現穩健11。
這樣的發展顯示，市場走勢似乎正沿著類似的軌跡發展。
我不會斷言市場將「持續大幅上行」，但我認為關鍵條件仍指向延續而非反轉。在我看來，SpaceX IPO並非市場的主要風險來源，也不代表市場建立於投機基礎之上。
更重要的，仍是央行政策、通膨預期以及地緣政治不確定性的逐步緩解。
在上述因素支撐下，市場「阻力最小的方向」仍可能偏向上行。
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日期
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地區
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事件
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為何重要
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6月15日
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中國
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工業生產（5月）
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反映全球需求與製造動能
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中國
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零售銷售（5月）
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檢視消費需求是否維持韌性
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6月16日
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美國
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零售銷售（5月）
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觀察美國消費力道
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英國
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勞動市場報告
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工資與就業影響通膨前景
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歐元區
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ZEW 經濟景氣指數
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提供投資人信心的早期指標
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6月17日
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美國
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聯準會利率決議
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為市場政策走向定調
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英國
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消費者物價指數（5月）
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利率路徑與實質所得的重要依據
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歐元區
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消費者物價指數終值（5月）
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確認通膨趨勢
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日本
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貿易收支（5月）
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觀察出口需求與匯率影響
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6月18日
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美國
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初領失業金人數
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高頻觀察勞動市場變化
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英國
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英國央行利率決議
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判斷貨幣政策緊縮幅度
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歐元區
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歐洲央行經濟公報
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洞察政策思維與風險
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日本
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消費者物價指數（5月）
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評估通膨變化是否延續
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6月19日
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美國
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新屋開工（5月）
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反映房市活動與需求
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歐元區
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經常帳餘額
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顯示外部需求與資金流向
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日本
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製造業 PMI（6月初值）
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全球製造業景氣的前瞻指標
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0170
美伊降溫的表面共識降低了一項重大地緣政治尾端風險，並改善短期宏觀環境，特別是透過油價回跌。
現在距離伊朗衝突爆發已超過100天。美國與伊朗之間的停火在名義上仍然維 持，但雙方近期仍有零星交火。近期的模式似乎轉為「間歇性打擊」，而非戰爭初期的持續性軍事衝突。我們認為，這反映出美伊雙方都不願意讓衝突全面升級。因此，「維持現狀」仍是我們的核心情境。
中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。
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