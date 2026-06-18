投資觀點

每週市場洞察：貨幣政策，而不是火箭

2026年6月18日
北美全球策略師
Brian Levitt
北美全球策略師
20260618

重點摘要

1

SpaceX的IPO並非宏觀訊號，其流通股比例過小，不足以對市場流動性或情緒造成實質影響。

2

影響市場更關鍵的仍是政策，而不是火箭。市場更可能擔心的是央行政策判斷錯誤。

3

在我看來，最重要的條件仍支持市場延續表現，而非出現反轉。

我們要前往月球與火星！

市場在上週開局時將目光聚焦在SpaceX的首次公開募股（IPO），但所謂「市場受到干擾」的擔憂最終並未發生。在我看來，這本來就是被誇大的疑慮。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750 億美元，對應接近1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至7,000億美元的成交量2，這雖然不只是零頭，但也遠非足以擾動市場的事件。大多數SpaceX的股份仍由早期投資人持有且處於鎖定期，流通股比例過小，不足以對市場流動性或投資情緒造成實質影響。

市場在上週開局時將目光聚焦於SpaceX的首次公開募股（IPO），但市場原先擔憂的「干擾效應」最終並未出現。在我看來，這類疑慮本身即有所誇大。SpaceX僅釋出約4%–7%的股權，募資約750億美元，對應接近 1.8兆美元的估值1。相較於美國股市每日約5,000至 7,000億美元的成交量2，此規模雖非微不足道，但亦遠不足以對市場造成實質衝擊。此外，多數SpaceX股份仍由早期投資人持有並處於鎖定期，流通股比例有限，難以對市場流動性或投資情緒帶來顯著影響。

至於該估值是否合理，這屬於選股者與未來主義者的討論範疇。以目前營收來看，這樣的估值似乎偏高；但如果公司成功打造以可重複使用火箭部署的低軌道資料中心，或許就不會顯得那麼昂貴。然而，這是一個個別股票的故事，而不是總經訊號。SpaceX IPO更適合被視為一項「特定事件」，而非市場全面過熱的證據。

真正的重點：政策，而不是火箭

在我看來，影響市場更關鍵的驅動因素仍然是政策。市場更不容易對雄心勃勃的太空公司感到恐懼，反而更擔心的是央行做出錯誤決策。

我仍然遵循三個原則：

  • 避免違逆聯準會政策
  • 市場波動往往源於政策不確定性
  • 央行的首要原則是「避免造成傷害」

在此背景下，我認為聯準會短期內升息的可能性不高。近期通膨回升3，在汽油價格上漲後本屬預期之內4；更值得關注的是通膨預期，目前3年與5年期損益兩平通膨率已回落至2.40%5，顯示市場並未預期通膨將失控。

隨著市場對荷姆茲海峽可能重新開放的預期升溫，油價已出現回落6。儘管過往與伊朗的談判多有波折，但關鍵在於，當前消費者已承受高油價壓力，若此時進一步緊縮政策，可能反而加劇經濟壓力。

另一方面，歐洲央行（ECB）則面臨不同挑戰。作為以控制通膨為主要任務的央行，其可能被迫應對由供給面驅動、同時壓抑經濟成長的通膨壓力。此類情境下，短期價格上升有可能演變為政策錯誤。我預期ECB最終可能需要調整政策方向。

2026正在重演2025

今年與去年的相似性正逐漸提高：

  • 2025年：基本面穩健，但受到「解放日」（Liberation Day）事件干擾
  • 2026年：基本面穩健，但受到伊朗戰事干擾

在這兩種情境中，有三個共同點：經濟與企業獲利的基本面維持穩健7；市場僅因地緣政治或政策衝擊而短暫中斷其擴張8；而當不確定性緩解後，行情隨即恢復上行9，並伴隨美股市場10廣度改善以及全球股市表現穩健11

這樣的發展顯示，市場走勢似乎正沿著類似的軌跡發展。

結論

我不會斷言市場將「持續大幅上行」，但我認為關鍵條件仍指向延續而非反轉。在我看來，SpaceX IPO並非市場的主要風險來源，也不代表市場建立於投機基礎之上。

更重要的，仍是央行政策、通膨預期以及地緣政治不確定性的逐步緩解。

在上述因素支撐下，市場「阻力最小的方向」仍可能偏向上行。

本週觀察重點

日期

地區

事件

為何重要

6月15日

中國

工業生產（5月）

反映全球需求與製造動能

 

中國

零售銷售（5月）

檢視消費需求是否維持韌性

6月16日

美國

零售銷售（5月）

觀察美國消費力道

 

英國

勞動市場報告

工資與就業影響通膨前景

 

歐元區

ZEW 經濟景氣指數

提供投資人信心的早期指標

6月17日

美國

聯準會利率決議

為市場政策走向定調

 

英國

消費者物價指數（5月）

利率路徑與實質所得的重要依據

 

歐元區

消費者物價指數終值（5月）

確認通膨趨勢

 

日本

貿易收支（5月）

觀察出口需求與匯率影響

6月18日

美國

初領失業金人數

高頻觀察勞動市場變化

 

英國

英國央行利率決議

判斷貨幣政策緊縮幅度

 

歐元區

歐洲央行經濟公報

洞察政策思維與風險

 

日本

消費者物價指數（5月）

評估通膨變化是否延續

6月19日

美國

新屋開工（5月）

反映房市活動與需求

 

歐元區

經常帳餘額

顯示外部需求與資金流向

 

日本

製造業 PMI（6月初值）

全球製造業景氣的前瞻指標

  • 1

    資料來源：Bloomberg L.P.，截至2026年6月12日
  • 2

    資料來源：Nasdaq Daily Market Summary，2026年6月11日
  • 3

    資料來源：美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics），2026年5月31日，依消費者物價指數（CPI）計算
  • 4

    資料來源：美國汽車協會（American Automobile Association），截至2026年6月11日，依全國普通無鉛汽油每日平均價格
  • 5

    資料來源：Bloomberg L.P.，截至2026年6月12日，依美國3年期與5年期公債損益兩平通膨率（breakeven inflation rate），損益兩平通膨率為市場對未來通膨的預期，透過同天期名目公債殖利率與抗通膨公債（TIPS）殖利率之差異推算而得
  • 6

    資料來源：Bloomberg L.P.，截至2026年6月12日，依美國西德州中級原油（WTI）現貨價格
  • 7

    資料來源：美國經濟諮商會（The Conference Board）及Bloomberg L.P.，依領先經濟指標（LEI）與S&P 500指數企業每股盈餘（EPS）成長
  • 8

    資料來源：Bloomberg L.P.，依2025與2026年前兩個月S&P 500等權重指數相對於市值加權指數之表現
  • 9

    資料來源：Bloomberg L.P.，依S&P 500指數價格（分別於2025年12月24日及2026年6月2日創歷史新高）
  • 10

    資料來源：Bloomberg L.P.，依S&P 500指數累計漲跌家數差（Advance-Decline Line）
  • 11

    資料來源：Bloomberg L.P.，截至2025年12月31日，6個月報酬：MSCI ACWI ex-US指數（+16.42%）與 S&P 500指數（+16.63%）

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0170

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