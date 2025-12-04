2026年投資展望 - 亞洲股票

亞洲市場多元驅動及投資機會：

中國

受結構性成長動能與明確的政策優先方向的支持，我們持續對中國前景保持樂觀態度。內需消費仍是關鍵支柱，於2021年至2024年期間貢獻約60%的經濟成長，預期隨著收入提升以及健康護理、教育及長者護理等服務業擴張，這一趨勢將更加明顯。

產業整合正在減輕製造業供過於求的問題，使領先企業能利用先進的技術和資源，實現持續成長。展望未來，「十五五」計劃強調中國在核心技術、先進製造及新興產業上的突破，例如半導體、綠色能源及量子運算，以減少對外國供應鏈的依賴。受高水平對外開放政策的推動，產業升級加速且消費市場持續演進，這將為投資人帶來大量的新機會。

印度

印度股市2025年的漲幅不及亞洲整體及全球同儕，但我們預期2026年將迎來轉折。國內經濟指標持續改善，受惠於穩健的消費與投資趨勢，但我們仍關注外部不確定性，如 H1B 簽證政策與貿易動態。

政府於近期下調商品及服務稅(GST)，並在先前實施個人所得稅減免，預期將降低家庭稅負並刺激消費。我們預期，這些措施的效果將於明年逐步顯現，家庭消費模式的調整將推動主要消費產業成長。我們看好非必需消費品產業(包括汽車、旅遊及珠寶)，因其有望受惠於政策利多和收入提升，蘊藏投資契機。

南韓及台灣

南韓及台灣均受惠於持續的科技循環，尤其是高頻寬記憶體(HBM)與半導體，推動市場評價調整。我們預期這些市場將繼續受惠於AI應用需求上升，故有望迎來多年產能成長。

此外，南韓正加速推進企業治理改革，以強化股東價值。早前推出的「企業價值提升計劃」(Value-Up Program)加強了企業對資本管理、股東報酬及股票評價的關注度。展望2026年，商業守則 (Commercial Code) 修正案旨在透過擴大董事受託責任，引入累積投票制以提升董事會獨立性，並調整股利稅制來加強企業治理。這些改變均有望增加股息支付，吸引長期投資人，進一步鞏固韓國作為更具競爭力與投資人友善市場的地位。

東協

東協市場的投資機會和估值仍具吸引力，但投資人需留意部分國家的政治不確定性。

受惠於流動性充裕加上政府積極推動釋放估值偏低的產業及資產價值，新加坡仍是一個亮點。我們預期新加坡經濟將維持穩健，政策環境持續有利。

我們同樣看好馬來西亞與菲律賓。馬來西亞持續吸引全球半導體與科技硬體企業，並受惠於年輕人口結構、收入提升，以及電子產品出口的結構性成長。此外，菲律賓亦有望受惠於寬鬆的金融環境與強勁的私人消費，主要由都市化、年輕人口與海外匯款支撐，這為長期經濟擴張奠定穩固基礎。

亞洲投資主題：人工智能(AI)

展望未來，我們認為人工智慧(AI)將成為亞洲的結構性成長主題，儘管短期波動與估值經歷微型週期仍可能出現。近期軟體、硬體與基礎設施產業的評價調整反映出投資人強烈的興趣，但應用層面的完整效益尚未完全實現。

我們認為下一階段成長將受AI在實際產業的應用驅動，隨著健康護理、金融、製造業及電子商務等產業加速採用有望釋放更多收益來源與提升生產力。亞洲的競爭優勢在於其龐大的數據生態系統、具成本效益的人才庫和受政府支持的數位策略，AI 解決方案的擴展提供有利環境。

隨著投資範疇的演變，精準選股至關重要：我們偏好具明確獲利模式、專有技術及整合能力的企業，能推動 AI 進入企業全面部署。我們預期 AI 採用將成為亞洲企業獲利成長與評價調整的關鍵驅動力。