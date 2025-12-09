投資觀點

2026年投資展望 – 亞洲固定收益：高收益

2025年12月5日
Nobert Ling
Nobert Ling
景順固定收益ESG信貸投資組合經理
2026年投資展望 – 亞洲固定收益：高收益

亞洲高收益：於市場緊縮環境下保持出色表現

年初以來（截至2025年11月7日），亞洲高收益市場表現持續領先泛歐及美國高收益市場，而且有望連續第二年保持最高總報酬1。這突顯出亞洲高收益資產類別於全球固定收益投資組合中的正面作用，即提升分散度並增加報酬。

而於總報酬表現出色的同時，儘管高收益初級市場持續重新開放，亞洲高收益市場規模仍不斷縮減。2025年市場總規模持續縮小，截至10月底，摩根大通亞洲信貸高收益指數(JACI HY Index)市值為1,180億美元，大約是2021年12月的一半2

圖1 – 亞洲高收益年初至今表現優於泛歐高收益及美國高收益市場

資料來源：景順、彭博，截至2025年11月7日的數據。所用數據已獲得Bloomberg Finance L.P.的許可。

違約率低及私募信貸的角色

我們持續觀察到亞洲高收益債（不含房地產）違約率偏低，然而，我們仍對現金與短期債務比率較低且自由現金流持續為負的發行人保持高度警惕。此外，我們強調將私募信貸可作為亞洲高收益債券發行人的替代融資管道。

在此背景下，關鍵是要專注於信貸結構和債權人保護，因為私募信貸投資者有望受惠於任何潛在的信貸重組情境。

相對評價及短天期債券機會

隨著該資產類別持續表現優異，亞洲高收益債的相對評價優勢已縮小，從圖2可見，亞洲BB級與美國BB級殖利率幾乎持平，而亞洲B級債券的殖利率仍比美國B級債券高出約90個基本點。3

因此，我們認為1至2年期短天期亞洲高收益債券投資潛力巨大，其殖利率較BBB債券高出1-2%4。短天期高收益債券的優先投資領域包括新興主權國家債券、次級銀行資本、再生能源和博彩業，這些領域有明確的再融資路徑。此外，我們也發現了一些B級債券，其總報酬率預計將達到10%。

圖2 – 相對價值：亞洲高收益與美國高收益之比較

資料來源：景順、彭博，截至2025年11月24日的數據。所用數據已獲得Bloomberg Finance L.P.的許可。

資本增值潛力：回歸面額(Pull to Par)動態

鑑於亞洲高收益債券殖利率的上升幅度較美國高收益債券更為有限，我們應考慮亞洲高收益債券市場是否有進一步的資本增值空間。如下圖3所示，過去一年中，現金價格高於80的債券比例穩定上升至90%以上。

資本增值的潛力主要集中在價格介於80至100之間的優質信用債，這類債券占指數超過50%5，並有望受惠於價格進一步回歸票面價值（pull-to-par）。加上指數提供5.75%的票息6，這應有助於穩定2026年的總報酬預期。

圖3 – 現金價格超過80的債券於摩根大通亞洲信貸高收益指數所佔的比重

資料來源：景順、摩根大通、Aladdin，截至2025年11月9日的數據。

透過主動式管理應對風險並掌握溢價

儘管亞洲高收益債券今年以來表現強勁，但我們仍然認為，鑑於亞洲高收益債券的低違約率和具吸引力的殖利率優勢，在全球固定收益投資組合中配置亞洲高收益債券是合理的。主動式管理對於駕馭亞洲高收益債券市場並避免下行風險至關重要。

因此，我們認為主動式管理在優化和客製化亞洲高收益債券的配置方面發揮關鍵作用，涵蓋不同的國家、期限和評等類別。依此脈絡，我們看好能夠根據基本面和評價靈活配置投資等級債券和高收益債券的亞洲債券策略，其有望在亞洲信貸市場掌握信貸風險溢價及創造穩健收益。

  • 1

    資料來源：彭博，數據截至 2025 年 11 月 7 日 。
  • 2

    資料來源：景順、摩根大通、Aladdin，數據截至 2025 年 11 月 9 日 。
  • 3

    資料來源：景順、彭博，數據截至 2025 年 11 月 7 日。
  • 4

    資料來源：景順、彭博，數據截至 2025 年 11 月 14 日。
  • 5

    資料來源：景順、摩根大通、Aladdin，數據截至 2025 年 11 月 9 日。
  • 6

    資料來源：摩根大通亞洲高收益指數，數據截至 2025 年 11 月 7 日。


投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv25-0539

相關文章