2026年投資展望 – 亞洲固定收益：高收益

2026年投資展望 - 亞洲股票
亞洲股票在 2026 年展望強勁，受惠於企業獲利前景、政策支持及結構性成長動能。投資機會涵蓋中國、印度、韓國、東協，以及 AI 創新。
我們持續觀察到亞洲高收益債（不含房地產）違約率偏低，然而，我們仍對現金與短期債務比率較低且自由現金流持續為負的發行人保持高度警惕。此外，我們強調將私募信貸可作為亞洲高收益債券發行人的替代融資管道。
在此背景下，關鍵是要專注於信貸結構和債權人保護，因為私募信貸投資者有望受惠於任何潛在的信貸重組情境。
隨著該資產類別持續表現優異，亞洲高收益債的相對評價優勢已縮小，從圖2可見，亞洲BB級與美國BB級殖利率幾乎持平，而亞洲B級債券的殖利率仍比美國B級債券高出約90個基本點。3
因此，我們認為1至2年期短天期亞洲高收益債券投資潛力巨大，其殖利率較BBB債券高出1-2%4。短天期高收益債券的優先投資領域包括新興主權國家債券、次級銀行資本、再生能源和博彩業，這些領域有明確的再融資路徑。此外，我們也發現了一些B級債券，其總報酬率預計將達到10%。
儘管亞洲高收益債券今年以來表現強勁，但我們仍然認為，鑑於亞洲高收益債券的低違約率和具吸引力的殖利率優勢，在全球固定收益投資組合中配置亞洲高收益債券是合理的。主動式管理對於駕馭亞洲高收益債券市場並避免下行風險至關重要。
因此，我們認為主動式管理在優化和客製化亞洲高收益債券的配置方面發揮關鍵作用，涵蓋不同的國家、期限和評等類別。依此脈絡，我們看好能夠根據基本面和評價靈活配置投資等級債券和高收益債券的亞洲債券策略，其有望在亞洲信貸市場掌握信貸風險溢價及創造穩健收益。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
探索中國在 2026 年的下一波成長浪潮，受工業創新、AI 動能及動態消費趨勢推動，並由具吸引力的估值與流動性支撐。
2026 年第一季亞洲投資等級債展望仍偏正向，主要受美國降息預期、穩健基本面及強勁技術面支撐。然而，估值偏高與總體風險仍需採取防禦性布局。
