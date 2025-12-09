2026年投資展望 – 亞洲固定收益：高收益

違約率低及私募信貸的角色

我們持續觀察到亞洲高收益債（不含房地產）違約率偏低，然而，我們仍對現金與短期債務比率較低且自由現金流持續為負的發行人保持高度警惕。此外，我們強調將私募信貸可作為亞洲高收益債券發行人的替代融資管道。

在此背景下，關鍵是要專注於信貸結構和債權人保護，因為私募信貸投資者有望受惠於任何潛在的信貸重組情境。

相對評價及短天期債券機會

隨著該資產類別持續表現優異，亞洲高收益債的相對評價優勢已縮小，從圖2可見，亞洲BB級與美國BB級殖利率幾乎持平，而亞洲B級債券的殖利率仍比美國B級債券高出約90個基本點。3

因此，我們認為1至2年期短天期亞洲高收益債券投資潛力巨大，其殖利率較BBB債券高出1-2%4。短天期高收益債券的優先投資領域包括新興主權國家債券、次級銀行資本、再生能源和博彩業，這些領域有明確的再融資路徑。此外，我們也發現了一些B級債券，其總報酬率預計將達到10%。