2026年投資展望 - 中國股票

受惠於科技突破、經濟結構轉型、積極的政策支持、強勁的流動性和具吸引力的估值支撐，中國股市在歷經多年不確定性後終於在2025年強勢回歸。展望2026年，我們仍保持正向態度，因為基本面改善與長期成長動能，持續支撐更穩健且結構性的成長周期。

外部因素：全球降息有望重新引導資金流入中國

從外部來看，全球貨幣環境預期在未來一年進入降息週期，歷史經驗顯示，這通常會促使資金從以美國為核心的市場轉向估值更具吸引力的新興經濟體，如中國。中國股票具備規模優勢與企業基本面改善，有望受惠於這一資金再平衡趨勢，並為中長期提供支持，尤其是隨著全球投資人日益尋求已開發市場之外的多元化投資。

2026年，我們預期有三大關鍵趨勢將塑造中國股市的投資機會。

產業升級：新一輪成長引擎

在中國，隨著當局繼續從傳統的低成本出口角色向轉型為高端製造與創新領域的全球領導者，我們預計產業轉型仍是股票投資人的核心投資主題。受具競爭力的產業生態系與成本效益技術支持下，電動車、製藥及自動化等關鍵產業有望推動下一階段的成長。

研發投入持續增加，說明企業堅定致力於透過創新驅動成長。擁有穩健研發管道的公司，具備在高階產品與解決方案需求上升的背景下，創造長期報酬的潛力。中國品牌的崛起亦強化了「中國製造」的價值，目前電動車企業出口的汽車完全透過本地化供應鏈生產。中國在電動車及電池技術的領先地位，使其站在全球能源轉型的最前沿。例如，今年中國本土品牌電動車占全球電動車及插電式混合動力車(PHEV)總銷量的76%1。此外，中國最大的電動車電池公司在全球市場的市占率約為37%2。中國在電動車與電池技術的領先地位，使其站在全球能源轉型與電動化趨勢的最前沿。

製藥創新是另一個值得關注的領域。中國企業正從腫瘤治療擴展至更廣泛的治療領域，並從仿製藥轉向首創藥物的研發，這一演進標誌著中國全球創新強國邁出重大一步，並可能在 2026 年及未來釋放新的投資機會。

AI動能：打造未來

展望未來，人工智慧將成為中國的關鍵成長引擎。2025 年初推出的 DeepSeek 展示了中國在高效能、具成本效益的大型語言模型上的能力，顯示中國已成為全球 AI 賽道中的強勁挑戰者。儘管美國仍在軟體領域佔有領導地位，但中國正迅速縮小差距，並有望引領下一波 AI轉型的浪潮。

中國在數據規模、能源效率與基礎設施方面的優勢將日益重要。中國擁有全球最大的網路用戶群與相對低廉的能源成本，故具備支持大規模 AI 開發與部署的基礎條件。在硬體方面，我們預期機器人、無人機及人形應用將持續取得進展，這些都是更廣泛 AI 生態系的重要組成部分。

中國深厚的人才庫、龐大的數據資源和高效的自動化擴展能力都賦予其競爭優勢，可將AI創新轉化為實質的生產力提升。隨著各行各業加速採用AI技術，中國有望透過創新和應用捕捉長期價值。這為投資人帶來一個具吸引力的機會，由此發掘中國於AI創新和應用領域的長期潛力。

消費演進：開啟新成長前沿

展望未來，受人口結構變化與消費者偏好持續演變的影響，中國的消費格局將迎來重大轉型。儘管全國儲蓄率仍高，但隨著年輕世代更傾向於體驗導向與情感共鳴型消費，這一比率可能有所下降。年輕族群愈來愈多地將預算花在服務與本地知識產權(IP)產品上，包括線上遊戲、旅遊、娛樂及社群媒體。

IP消費(通常屬於一種情感投射或陪伴)日益興起。例如，中國潮流玩具爆紅反映出年輕消費族群對富有表現力的設計與情感價值的偏好。隨著這種服務導向、情感驅動的消費模式擴張，我們預期業內將湧現更多收入達十億美元級別的企業，這將為尋求中國下一波消費成長熱潮的投資人提供具吸引力的機會。

除了上述投資主題以外，受基本面改善和有利的市場動態支撐，中國股市的前景依然樂觀。

估值、流動性和獲利支撐我們投資中國股票

儘管中國股票已於2025年獲得強勁反彈，但估值依然吸引，MSCI中國指數仍較已開發市場指數存在約40%3的折讓。流動性趨勢同樣令人備受鼓舞，大量南向資金流入香港市場，說明中國投資人對離岸中國資產的興趣日益增強，我們預計這一動能將於未來一年持續。