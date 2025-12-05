2026年投資展望 – 亞洲固定收益：投資等級

正面會議結果緩解貿易緊張局勢並提振市場情緒

川普總統與習近平主席的貿易會議結果比市場預期更具建設性。除了為近期兩國關係的惡化按下「暫停鍵」，雙方還同意暫停實施額外的貿易限制，為期一年。美國將暫停向中國徵收進一步的對等關稅並撤回對部分中國企業子公司的出口限制。同時，中國將暫停對稀土的出口管制，並恢復採購美國大豆。除了中國以外，其他亞洲國家的貿易不確定性也有所緩解。整體而言，這一正面結果緩解了市場對政策不確定性的焦慮，並強化投資人信心。

美國貨幣政策展望及對全球金融環境的影響

聯準會於10月份的會議上宣佈降息25個基本點，但主席鮑威爾對市場預期的12月再度降息表態保留，並強調目前尚未成定局。鮑威爾亦強調，由於政府停擺導致官方數據缺乏，加上能見度有限，維持利率不變是合理選擇。聯準會的經濟展望自9月份聯邦公開市場委員會會議召開以來未有顯著改變，倘若勞動力市場沒有明確的放緩跡象，聯準會可能很難於2026年大幅降息。

利率走勢仍將是2026年亞洲投資等級總報酬的主導因素。美國成長前景亦將成為市場關注焦點。我們將密切留意勞動力市場疲弱和AI驅動的股票估值波動是否影響短期的風險偏好。

美國與新興市場再現特殊風險事件

10月份，美國與新興市場信貸市場出現特殊風險事件，這對全球信貸市場情緒造成負面影響。然而，我們認為這些事件目前對亞洲信貸的直接影響有限，若要對亞洲信貸產生重大衝擊，這些風險必須擴散至更廣泛的總體層面。但這些事件提醒我們，在總體不確定性持續的背景下，左尾風險仍然存在。。

亞洲信貸展望：審慎樂觀，關注個別國家動態

2026 年第一季亞洲投資等級信貸展望整體偏正面，延續 2025 年的韌性表現。主要支撐因素包括美國降息預期、強勁的區域經濟成長，以及有利的技術面。亞洲投資等級信貸預期將提供穩定報酬及具吸引力的收益率。

基本面優勢包括低違約率、高品質發行人穩健資產負債表，以及亞洲各國仍有政策寬鬆空間，將支撐市場表現。然而，美國關稅和利率波動等外部風險可能引發短期震盪。

亞洲各國央行仍具備進一步貨幣寬鬆的彈性，預期 2026 年可能再降息一至兩次。通膨放緩和全球成長疲弱為央行的寬鬆立場提供支持。然而，外匯敏感度和存底充裕性可能限制與美國貨幣政策的分歧。

於此背景下，國家和產業配置將對區域信貸表現產生至關重要的影響。