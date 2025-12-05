2026年投資展望 – 亞洲固定收益：投資等級

市場焦點 2026年投資展望 - 亞洲股票
亞洲股票在 2026 年展望強勁，受惠於企業獲利前景、政策支持及結構性成長動能。投資機會涵蓋中國、印度、韓國、東協，以及 AI 創新。
亞洲信貸市場於近來數月展現強大韌性，儘管全球仍存在不確定性(包括美國勞動力市場放緩跡象、美國政府停擺和中美貿易緊張關係再度升溫等)，市場仍取得正報酬。年初至今，摩根大通亞洲信貸指數(JACI)投資等級取得6.98%的報酬率(截至2025年11月7日)1，凸顯在區間震盪環境下收益率的重要性。
穩健表現主要受惠於高收益攜帶效應及利差收斂，並由亞洲各國穩定的總體經濟基本面、技術面支撐，以及新發行量有限所推動。隨著需求強勁及貿易緊張緩解，利差持續壓縮。整體而言，美中貿易關係改善提振投資人信心，雖然評價仍接近歷史緊縮水準。
川普總統與習近平主席的貿易會議結果比市場預期更具建設性。除了為近期兩國關係的惡化按下「暫停鍵」，雙方還同意暫停實施額外的貿易限制，為期一年。美國將暫停向中國徵收進一步的對等關稅並撤回對部分中國企業子公司的出口限制。同時，中國將暫停對稀土的出口管制，並恢復採購美國大豆。除了中國以外，其他亞洲國家的貿易不確定性也有所緩解。整體而言，這一正面結果緩解了市場對政策不確定性的焦慮，並強化投資人信心。
聯準會於10月份的會議上宣佈降息25個基本點，但主席鮑威爾對市場預期的12月再度降息表態保留，並強調目前尚未成定局。鮑威爾亦強調，由於政府停擺導致官方數據缺乏，加上能見度有限，維持利率不變是合理選擇。聯準會的經濟展望自9月份聯邦公開市場委員會會議召開以來未有顯著改變，倘若勞動力市場沒有明確的放緩跡象，聯準會可能很難於2026年大幅降息。
利率走勢仍將是2026年亞洲投資等級總報酬的主導因素。美國成長前景亦將成為市場關注焦點。我們將密切留意勞動力市場疲弱和AI驅動的股票估值波動是否影響短期的風險偏好。
10月份，美國與新興市場信貸市場出現特殊風險事件，這對全球信貸市場情緒造成負面影響。然而，我們認為這些事件目前對亞洲信貸的直接影響有限，若要對亞洲信貸產生重大衝擊，這些風險必須擴散至更廣泛的總體層面。但這些事件提醒我們，在總體不確定性持續的背景下，左尾風險仍然存在。。
2026 年第一季亞洲投資等級信貸展望整體偏正面，延續 2025 年的韌性表現。主要支撐因素包括美國降息預期、強勁的區域經濟成長，以及有利的技術面。亞洲投資等級信貸預期將提供穩定報酬及具吸引力的收益率。
基本面優勢包括低違約率、高品質發行人穩健資產負債表，以及亞洲各國仍有政策寬鬆空間，將支撐市場表現。然而，美國關稅和利率波動等外部風險可能引發短期震盪。
亞洲各國央行仍具備進一步貨幣寬鬆的彈性，預期 2026 年可能再降息一至兩次。通膨放緩和全球成長疲弱為央行的寬鬆立場提供支持。然而，外匯敏感度和存底充裕性可能限制與美國貨幣政策的分歧。
於此背景下，國家和產業配置將對區域信貸表現產生至關重要的影響。
目前利差水準顯示，過度承擔信貸風險所獲得的額外收益空間有限。BBB級與A級信貸之間的收益差僅約為33個基本點，說明BBB級債券的價格相對昂貴。該利差已接近過去五年來的最緊水準，目前極窄的收益補貼不足以彌補額外的風險承擔。
亞洲BB級與BBB級利差目前約為133個基本點，處於2010年1月以來的第十百分位。昂貴的評價顯示，投資人應維持亞洲投資等級債券的防禦性配置。
技術面持續支撐亞洲市場，與前幾季一致。我們預期亞洲投資等級初級市場活動將以再融資為主，明年將有約 1,680 億美元²的亞洲投資等級債券到期。2026年亞洲投資等級市場的新債發行量仍將低迷，這主要是因為國內融資成本下降，將推動資金流向境內市場。此外，其他離岸市場(如 CNH 債券)的發展也為中國發行人提供替代資金來源，降低對美元計價發行的需求。供需失衡支撐了緊縮的利差水準，但進一步壓縮空間有限。
隨著亞洲信貸市場持續在充滿潛在干擾的全球環境中運行，數項總體經濟與地緣政治風險值得密切關注，因其可能在未來一季對投資組合表現產生重大影響。
主要風險包括：
在評價偏高的情況下，投資組合策略應維持防禦性部署並專注於收益率。透過多元化配置投資等級信貸以確保穩定，同時選擇性增持基準外信貸以追求額外報酬。投資長天期企業債需謹慎，因目前平坦的信貸曲線未提供足夠的期限溢酬來補償額外風險。
雖然亞洲信貸仍具韌性，並可能提供具吸引力的收益率及多元化效益，但在 2026 年第一季，投資人需採取審慎的風險管理、紀律性的風險預算，以及積極的國家與產業配置，以降低外部衝擊並把握選擇性機會。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
