2026年投資展望 - 日本股票

重點摘要

歷史性市場飆升： 2025年日本股市強勢飆升，東證股價指數和日經225指數創下歷史新高，主要受惠於日本首相高市早苗及其成長導向政策的樂觀情緒。

2026年的宏觀利多因素： 薪資成長及家庭消費提升，預期將支撐內需，推動GDP成長，並為日本央行政策正常化鋪路。

公司治理改革： 逾十年的改革持續穩步推進，東京證券交易所與日本金融廳攜手合作，有望提升獲利能力、資本效率及長期股票表現。

從集中交易轉向更廣泛的機會： 2025 年市場漲勢由 AI 與半導體產業領軍，預期2026市場輪動將擴大，偏好各產業中基本面穩健的公司。

長期前景樂觀：持續的公司治理改革優化資本配置，實質薪資成長刺激內需，強化我們對日本股市的正向看法，為主動型投資人提供吸引力機會。

日本股票：歷史性上漲

日本股市於今年強勢上漲，東證股價指數首次突破3,000點1，日經225指數首次超過50,000日圓2。這波漲勢主要受到高市早苗當選的樂觀預期，這是日本自民黨首位女性黨魁及日本女首相。就任不久後，她成功應對重大國際挑戰，包括美國總統唐納川普訪日，這顯著提升其內閣的民調支持率。

目前市場已反映其成長導向政策的最佳情境，即所謂「早苗經濟學(Sanaenomics)」，包括寬鬆財政與貨幣政策以刺激內需，並在穩定政局下提升日本產業競爭力與國防實力。對投資人而言，2026 年的關鍵問題是這些政策能否在少數黨派聯合政府的領導下獲得有效落實。

2026年的宏觀利多因素：實質薪資及內需成長

總體經濟方面，儘管具影響力的「春鬥」(春季勞資談判)已連續兩年帶來顯著的名目薪資上漲，但實質薪資成長仍低於我們原先預期。主要原因是食品價格(尤其是米價)帶來的通膨壓力。事實上，從2024年底至2025年上半年，日本通膨已高居已開發經濟體之首。但好消息是，隨著米價觸頂，近期通膨開始緩解。