2026年投資展望 - 日本股票

市場焦點 2026年投資展望 - 亞洲股票
亞洲股票在 2026 年展望強勁，受惠於企業獲利前景、政策支持及結構性成長動能。投資機會涵蓋中國、印度、韓國、東協，以及 AI 創新。
日本股市於今年強勢上漲，東證股價指數首次突破3,000點1，日經225指數首次超過50,000日圓2。這波漲勢主要受到高市早苗當選的樂觀預期，這是日本自民黨首位女性黨魁及日本女首相。就任不久後，她成功應對重大國際挑戰，包括美國總統唐納川普訪日，這顯著提升其內閣的民調支持率。
目前市場已反映其成長導向政策的最佳情境，即所謂「早苗經濟學(Sanaenomics)」，包括寬鬆財政與貨幣政策以刺激內需，並在穩定政局下提升日本產業競爭力與國防實力。對投資人而言，2026 年的關鍵問題是這些政策能否在少數黨派聯合政府的領導下獲得有效落實。
總體經濟方面，儘管具影響力的「春鬥」(春季勞資談判)已連續兩年帶來顯著的名目薪資上漲，但實質薪資成長仍低於我們原先預期。主要原因是食品價格(尤其是米價)帶來的通膨壓力。事實上，從2024年底至2025年上半年，日本通膨已高居已開發經濟體之首。但好消息是，隨著米價觸頂，近期通膨開始緩解。
與此同時，儘管通膨壓力猶存，但家庭消費仍逐步穩健增長，為日本GDP成長做出貢獻，亦顯示薪資成長預期升溫。從短期來看，政策支持將會持續，因為「早苗經濟學」優先採取抗通膨措施，直到實質薪資成長落實，而且這些措施不太可能受到反對黨阻撓。長期而言，儘管美國加徵關稅，近期日本企業獲利仍保持韌性，加上勞動力短缺問題加劇(因高齡與女性勞動參與率提升效應逐漸消退)，我們預期期待已久的 「薪資物價」週期終將成形，繼而帶動內需反彈並支撐家庭消費，推動2026年的日本經濟成長。這將可能使日本央行恢復貨幣政策正常化，儘管步伐因日本及美國政治不確定性加劇而略顯緩慢。
自從日本於2014年實施盡責管理守則(Stewardship Code)並於2015年實施公司治理守則(Corporate Governance Code)以來，公司治理改革已進行了十餘年。資本市場實踐方面，自2023年東京證券交易所開始加速市場重組，促進提升資本效率和提高上市公司股價。初期重點將放在「主板」和「標準市場」。
從2025年開始，東京證券交易所步入第二階段，將焦點轉向「成長市場」的功能性，支持新創與高成長企業。並結束2022年針對不符合上市要求的公司推出的過渡性措施。
2026年，東京證券交易所將步入重組計劃的最後一步，對未充分改善的企業進行退市程序。
為了配合東京證券交易所，日本金融廳於今年第三次修訂日本盡責管理守則，旨在強化互動效果與責任，並計劃於明年修訂公司治理守則，關鍵議程包括有效資本配置與現金投資運用。
我們預期公司治理的持續進展將推動資本效率及獲利能力改善，從而支撐日本股市的長遠表現。
自4月份以來，在美國貿易政策逆轉(川普總統宣布「解放日」關稅政策)、市場預期聯準會降息，以及 AI 投資熱潮等由上而下的主題驅動下，日本股市漲勢集中於 AI 與半導體類股。外資重返日本股市，市場熱度在高市早苗 10 月贏得自民黨黨魁及首相選舉後進一步升溫。
日經225指數(高價AI及半導體設備類股曝險較高的價格加權指數)表現優於更廣泛的東證股價指數，僅三家公司——一家日本跨國投資控股公司、一家電子零組件製造商，以及一家電子與半導體公司就貢獻了超過 50% 的日經指數漲幅。然而，11 月起，我們開始看到這些擁擠、集中交易的退場跡象。
經過今年的極端上漲後，我們預期市場輪動將擴大至更多產業，投資人將重新聚焦於企業基本面，意味著 2026 年的投資機會將再度出現在具備穩健長期獲利前景的個股，涵蓋多元產業。
