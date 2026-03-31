投資觀點

中東衝突: 四週回顧

2026年3月31日
Benjamin Jones
Director of Macro Research Multi-Asset Strategies UK
Ashley Oerth
Ashley Oerth
Senior Investment Strategist, Strategy & Insights
20260331

升級風險上升

中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。

有何變化？

我們認為近期能源基礎設施攻擊的暫停並不代表真正的降溫。胡塞武裝已加入戰局，而美國海軍陸戰隊正前往該地區。根據《華爾街日報》報導，五角大廈正考慮再派遣1萬名部隊。1最新數據顯示，伊朗持續在區域內發動無人機與飛彈攻擊（見以下圖表）。預測市場也正在下調快速停火的機率。

市場仍保持秩序

油價雖於上週初回落，但週五收盤已接近3月20日的水準。全球股市跌幅不到2%，其中美股表現較多數其他市場疲弱。2英國與日本股市則收高，主要由原物料與能源類股領漲。信用市場同樣未見明顯壓力，信用利差僅小幅走寬。美元指數則上漲約0.5%。3主因是投資部位與市場情緒在 3 月之前並未過度偏多。近期的疲弱主要集中在去年表現突出的標的上，顯示投資人更傾向於調整擁擠部位，而非匆忙撤出資金。

無恐慌性賣壓

ETF 3月流量也呈現投資人仍在觀望。多數類別3月的淨流入較1–2月放緩，但沒有出現大規模流出。黃金 ETF出現小幅淨流出，但原因可能包括部分央行賣出。據報導，土耳其央行在過去兩週售出約80億美元（約60噸）黃金。3

央行按兵不動

市場對主要央行的預期顯示，與前週相比，歐洲央行與英國央行的升息預期略微下降，而聯準會今年仍被預期維持利率不變。4通膨預期表現平穩，可能因供給導致的價格上升與需求下滑形成平衡。3我們仍不完全認同目前市場所反映的升息預期。

基本面的供給衝擊即將開始

目前市場主要受情緒影響，而非實際供給中斷。全球仍在接收衝突前從中東出發的能源貨物。但在約10% 的原油供應被移除⁵的情況下，這種狀態將無法持續。近期開始，供應遞送將逐步減少，部分亞洲國家已採取措施節省能源，例如泰國要求公務員居家上班並限制空調溫度、南韓呼籲民眾縮短淋浴時間等。這些措施目前對經濟影響有限，但未來幾週可能需要更廣泛的行動。屆時可能促使分析師下調企業獲利預估，進一步拖累市場。

結論

風險資產在未來進一步下跌的風險升高，但私部門相較以往危機展現更強韌性，有助於限制整體跌幅。我們認為目前最審慎的策略仍是保持謹慎，而非大幅加碼。同時，我們將持續觀察此次情緒衝擊是否會演變成真正的供給衝擊。

情境分析

我們以下更新了四種情境的主觀機率。

情境分析

我們從衝突持續時間、能源流量以及能源基礎設施受損程度三大面向來建構情境。

短期快速降溫：主觀機率10%

 

維持僵局：主觀機率40%

衝突於1–3週內迅速結束，荷姆茲海峽於4月初重新開放。

 

衝突持續1–2個月，但未進一步升級。荷姆茲海峽仍受干擾，能源設施僅受輕微攻擊。

可能的市場影響：

  • 油價（布蘭特）：80–100美元
  • 股票：上漲，由非美市場領漲
  • 債市：反彈；升息預期大幅消退
  • 外匯：美元走弱

 

可能的市場影響：

  • 油價（布蘭特）：100–120美元
  • 股票：美股表現優於其他地區直至衝突結束
  • 債市：短期走弱，之後部分反彈
  • 外匯：美元在危機期間持平，事後轉弱

衝突延長：主觀機率35%

 

長期動盪：主觀機率15%

荷姆茲海峽關閉2–3個月，能源設施修復緩慢，美國戰略石油儲備部分被動用。

 

荷姆茲海峽關閉超過3個月，能源設施受損至2026年，區域長期不穩定。

可能的市場影響：

  • 油價（布蘭特）：120–150美元
  • 股票：跌幅擴大，歐洲與亞洲領跌
  • 債市：持續走弱
  • 外匯：美元走強

 

可能的市場影響：

  • 油價（布蘭特）：超過150美元
  • 股票：全球大幅下跌，歐洲與亞洲領跌
  • 債市：持續賣壓
  • 外匯：美元走強
本週關鍵圖表
Key charts this week
Key charts this week

資料來源：景順策略暨洞察團隊、Bloomberg L.P.、IEA、Our World In Data，截至2026年3月29日。*IEA《3月原油市場報告》指出，海灣國家已減少約每日1,000萬桶的供給。所使用的股票指數包括：中國股票= MSCI中國指數；美國股票= MSCI美國指數；ACWI = MSCI全世界指數；英國股票= MSCI英國指數；新興市場= MSCI 新興市場指數；日本股票= MSCI日本指數；歐洲（不含英國）= MSCI歐洲（不含英國）指數。報酬以歐元計算。過去績效不代表未來結果。指數無法作為直接投資標的。

  • 1

    華爾街日報：〈五角大廈考慮再向中東增派10,000名地面部隊〉，2026年3月27日。
  • 2

    Bloomberg L.P.，基於MSCI ACWI指數與S&P 500指數，截至2026年3月27日。
  • 3

    Bloomberg L.P.，截至2026年3月27日。
  • 4

    Bloomberg L.P.，根據隱含隔夜利率交換（OIS）定價，截至2026年3月27日。
  • 5

    IEA《3月原油市場報告》，截至2026年3月27日。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0093

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