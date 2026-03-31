中東衝突: 四週回顧

市場焦點 經濟與市場訊號在油價衝擊下仍保持穩定
地緣政治風險推升原油價格，但多項市場指標依然穩健，歷史經驗亦顯示在基本面良好的情況下，市場具備從衝突中恢復的能力。面對短期不確定性，保持耐心、避免過度反應，並適度做好風險管理。
中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。
我們認為近期能源基礎設施攻擊的暫停並不代表真正的降溫。胡塞武裝已加入戰局，而美國海軍陸戰隊正前往該地區。根據《華爾街日報》報導，五角大廈正考慮再派遣1萬名部隊。1最新數據顯示，伊朗持續在區域內發動無人機與飛彈攻擊（見以下圖表）。預測市場也正在下調快速停火的機率。
油價雖於上週初回落，但週五收盤已接近3月20日的水準。全球股市跌幅不到2%，其中美股表現較多數其他市場疲弱。2英國與日本股市則收高，主要由原物料與能源類股領漲。信用市場同樣未見明顯壓力，信用利差僅小幅走寬。美元指數則上漲約0.5%。3主因是投資部位與市場情緒在 3 月之前並未過度偏多。近期的疲弱主要集中在去年表現突出的標的上，顯示投資人更傾向於調整擁擠部位，而非匆忙撤出資金。
ETF 3月流量也呈現投資人仍在觀望。多數類別3月的淨流入較1–2月放緩，但沒有出現大規模流出。黃金 ETF出現小幅淨流出，但原因可能包括部分央行賣出。據報導，土耳其央行在過去兩週售出約80億美元（約60噸）黃金。3
市場對主要央行的預期顯示，與前週相比，歐洲央行與英國央行的升息預期略微下降，而聯準會今年仍被預期維持利率不變。4通膨預期表現平穩，可能因供給導致的價格上升與需求下滑形成平衡。3我們仍不完全認同目前市場所反映的升息預期。
目前市場主要受情緒影響，而非實際供給中斷。全球仍在接收衝突前從中東出發的能源貨物。但在約10% 的原油供應被移除⁵的情況下，這種狀態將無法持續。近期開始，供應遞送將逐步減少，部分亞洲國家已採取措施節省能源，例如泰國要求公務員居家上班並限制空調溫度、南韓呼籲民眾縮短淋浴時間等。這些措施目前對經濟影響有限，但未來幾週可能需要更廣泛的行動。屆時可能促使分析師下調企業獲利預估，進一步拖累市場。
風險資產在未來進一步下跌的風險升高，但私部門相較以往危機展現更強韌性，有助於限制整體跌幅。我們認為目前最審慎的策略仍是保持謹慎，而非大幅加碼。同時，我們將持續觀察此次情緒衝擊是否會演變成真正的供給衝擊。
我們以下更新了四種情境的主觀機率。
我們從衝突持續時間、能源流量以及能源基礎設施受損程度三大面向來建構情境。
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短期快速降溫：主觀機率10%
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維持僵局：主觀機率40%
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衝突於1–3週內迅速結束，荷姆茲海峽於4月初重新開放。
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衝突持續1–2個月，但未進一步升級。荷姆茲海峽仍受干擾，能源設施僅受輕微攻擊。
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可能的市場影響：
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可能的市場影響：
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衝突延長：主觀機率35%
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長期動盪：主觀機率15%
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荷姆茲海峽關閉2–3個月，能源設施修復緩慢，美國戰略石油儲備部分被動用。
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荷姆茲海峽關閉超過3個月，能源設施受損至2026年，區域長期不穩定。
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可能的市場影響：
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可能的市場影響：
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0093
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