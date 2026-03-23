投資觀點

經濟與市場訊號在油價衝擊下仍保持穩定

2026年3月23日
北美全球策略師
Brian Levitt
北美全球策略師
20260323

重點摘要

地緣政治風險上升

1

中東衝突與原油供應中斷正對市場造成壓力，也考驗投資人信心。

關鍵指標仍維持穩定

2

雖然信用利差、通膨預期與降息假設面臨挑戰，但目前尚未出現明顯警示信號。

避免過度反應

3

歷史顯示市場在衝突後往往能恢復；保持耐心並進行適度避險，或有助於管理上升的風險。

經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）被認為曾說過一句名言：「當事實改變時，我會改變我的想法。您呢？」雖然沒有確鑿證據顯示他確實說過這句話，但凱因斯確實勇於修正自身觀點。長久以來甚至有句玩笑話：如果英國議會詢問六位經濟學家某個問題，他們往往會得到七種答案，其中兩個來自凱因斯本人。

如今，全球經濟的事實正在發生變化。而我也不希望對困擾投資人的問題給出兩套矛盾的回答。問題在於：伊朗衝突是否足以讓我改變對全球經濟與循環性資產的樂觀看法？這比我希望的更依賴美國（川普政府）、以色列與伊朗三方的行動與思維。

那麼，目前改變的事實有哪些？

荷姆茲海峽目前已「實質封鎖」1。全球約20%的原油必須通過這條航道2。海灣國家的產量已大幅下降3，部分是因遭受攻擊，部分則因油輪無法即時運送，導致儲油空間不足。戰略石油儲備雖能緩解壓力，但效果有限，數學算式很簡單：

  • 全球每日約消耗1億桶原油。4
  • 2,000萬桶/日（約20%）因海峽受阻而無法供應。5
  • 全球政府掌控的戰略儲備約12億桶。6
  • 12億÷2,000萬= 60天。

戰略儲備頂多可填補約60天的缺口。更複雜的是，國際能源總署（IEA）近期已宣布釋出4億桶7，因此較合理的估算甚至可能只剩約20天的緩衝。川普政府也計畫暫時豁免《瓊斯法案》，讓非美國造船舶能在美國港口之間運輸，以試圖抑制油價8。但這只能略為改善，並非真正解決問題。衝突持續多久？無人能確定。如果超過20～60天，那屆時事實真的會發生改變。我們對2026年的核心觀點為循環股將優於大盤、美元走弱—將面臨嚴峻挑戰，而這些觀點在衝突前9其實表現良好。

尚未看到明顯警示訊號

以下是第二部分的回答：

儘管衝突加劇，但投資人多半擁有較長的投資時間視角。歷史也顯示，若基本面穩健，市場往往能在地緣政治壓力高點後的一年內恢復10。同時，我們觀察的主要指標雖受到挑戰，但尚未出現明確的危險訊號。

  • 信用利差些微走寬，但仍處歷史低檔。11
  • 通膨預期上升，但五年期破除通膨保護債券（breakeven）仍在2.65%，屬相對穩定。12
  • 市場仍預期聯準會今年降息2～3次。13
  • 原油遠期曲線上升，但6個月與12個月後的油價仍低於現貨價格。14
  • 美元雖反彈，但仍低於2025年初的水準。15

這並非淡化目前的風險，而是市場認知到，衝突可能隨時結束。因此，採取不過度反應的策略可能更為合理。我們仍維持樂觀觀點，但也承認循環股的風險已上升。必要時，考慮適度避險。

本週關注重點

日期

地區

事件

為什麼重要

3月16日

中國

工業生產與零售銷售（2月）

反映經濟活動的重要指標

 

加拿大

消費者物價指數（CPI）（2月）

主要通膨指標

3月17日

美國

零售銷售（2 月）

衡量消費力道

3月18日

美國

生產者物價指數 (PPI)

反映生產端通膨

 

加拿大

加拿大央行（BOC）利率決議

觀察貨幣政策立場

 

美國

聯準會利率決議

主要市場驅動因素

3月19日

日本

日本央行（BOJ）利率決議

貨幣政策走向

 

英國

勞動市場報告

就業市場趨勢

 

英國

英格蘭銀行（BOE）利率決議

貨幣政策立場

 

歐元區

歐洲央行（ECB）利率決議

歐元區貨幣政策方向

3月20日

中國

中國人民銀行（PBOC）利率決議

經濟與政策環境指標

  • 1

    資料來源：CNBC, “Strait of Hormuz must remain closed as ‘tool to pressure enemy,’ Iran’s new supreme leader says”，2026 年 3 月 12 日。
  • 2

    資料來源：國際能源總署（IEA），2026年2月28日。
  • 3

    資料來源：The Telegraph, “Gulf states throttle oil flows as crippling shutdowns loom”，2026年3月。
  • 4

    資料來源：國際能源總署（IEA），2026年2月28日。
  • 5

    資料來源：國際能源總署（IEA），2026年2月28日。
  • 6

    資料來源：國際能源總署（IEA），2026年2月28日。
  • 7

    資料來源：華爾街日報，“IEA Will Launch Largest-Ever Oil Release From Global Strategic Reserves“，2026年3月11日。
  • 8

    資料來源：CBS News， “Trump weighs Jones Act waiver amid rising fuel prices, White House says”，2026年3月12日。
  • 9

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026 年 3 月 11 日。根據伊朗衝突開始日（2026 年 2 月 28 日）截至當年的累計報酬：S&P 500 循環性類股指數上漲 5.83%，S&P 500 指數上漲 0.67%。自年初至伊朗衝突開始，美元指數下跌 0.73%。美元指數衡量美元相對於一籃子貿易加權貨幣的價值。
  • 10

    資料來源：Economic Policy Uncertainty，2024年12月31日；Caldara 與 Iacoviello 的地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index, GPR）此指數源自對10份報紙電子檔案的自動化文字搜尋，包含：Chicago Tribune、Daily Telegraph、Financial Times、The Globe and Mail、The Guardian、Los Angeles Times、The New York Times、USA Today、The Wall Street Journal、以及The Washington Post。Caldara與Iacoviello透過統計這些報紙中每月與不利地緣政治事件相關的文章數量（占當月新聞總量的比例）來計算該指數。在地緣政治風險指數觸及高峰後，美股（S&P 500）於其後12個月的報酬如下：1962年古巴飛彈危機（35.3%）、1967年六日戰爭（13.3%）、1973年贖罪日戰爭（-28.8%）、1979–1989年蘇聯／阿富汗衝突（8.2%）、1982年福克蘭戰爭（49.1%）、1990年伊拉克／科威特危機（26.9%）、1991年波斯灣戰爭（22.6%）、2001年911事件（-20.4%）、2003年美國／伊拉克戰爭（35.0%）、2022年俄羅斯／烏克蘭衝突（-6.7%）、2023年以色列／哈瑪斯衝突（34.1%）。投資無法直接投入指數。過去績效並不代表未來績效之保證。
  • 11

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026年3月 11 日，基於《彭博美國企業債券指數》的選擇權調整後利差（option-adjusted spread）。
  • 12

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026年2月28日，基於美國5年期公債通膨平衡率（5-year US Treasury inflation breakeven rate）。通膨平衡率為由市場推算的未來通膨預期，係比較同到期期限的名目公債殖利率與通膨保值債券（TIPS）殖利率所得的差值。
  • 13

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026年3月11日，基於聯邦基金利率期貨隱含的未來利率（fed funds implied future rate）。
  • 14

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026年3月11日，基於美國西德州原油（WTI）遠期曲線。
  • 15

    資料來源：Bloomberg L.P.，2026年3 月11日，基於美元指數（US Dollar Index），此指數衡量美元相對於一籃子貿易加權貨幣的價值。美元指數自年初至伊朗衝突開始（2026年2月28日）下跌0.73%。

名詞與指標說明：

彭博美國企業債券指數（Bloomberg US Corporate Bond Index）：衡量美國投資等級、固定利率、應稅企業債市場。包括美國與非美國工業、公共事業及金融機構以美元發行的公開債券。

消費者物價指數（CPI）：衡量消費者物價變動，為常用的通膨指標。

信用利差（Credit spread）：到期相同但信用品質不同的債券，其殖利率差異。

存續期間（Duration）：衡量固定收益資產對利率變化敏感度的指標，以年數表示。

聯邦基金利率期貨隱含利率（Fed funds implied rate）：即期利率與期貨利率之間的差異，適用於任何有期貨合約的商品。

地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index）：根據 10 家報紙中與地緣政治緊張相關的報導量進行統計所得。

通膨（Inflation）：商品與服務整體價格水準上升的速度。

國際能源總署（IEA）：專注於能源數據、統計、訓練、創新與國際合作等領域。

選擇權調整後利差（Option‑adjusted spread, OAS）：在估計具有內嵌選擇權之債券的市場價格時，需加在基準收益率曲線上的利差。

生產者物價指數（PPI）：衡量生產者首次商業交易銷售價格之變動。

標普500循環性指數（S&P 500 Cyclical Indexes）：聚焦於景氣循環高度敏感的產業，如非必需消費、金融、工業、科技與原物料。

標普500指數（S&P 500® Index）：代表美國股票市場的未管理指數。

即期價格（Spot price）：商品立即交割之市場價格。

利差（Spread）：兩個相關價格、利率或殖利率之間的差距。

通膨保值債券（TIPS）：與通膨指數連動的美國公債。

西德州中級原油（WTI）：美國生產的輕質低硫原油。

本文提及之觀點為作者截至2026年3月13日的個人意見，僅作為更廣泛主題的示例，不應視為投資建議。前瞻性陳述不保證未來結果，包含風險、不確定性及假設；實際結果可能與預期有重大差異。



投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0082

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