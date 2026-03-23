經濟與市場訊號在油價衝擊下仍保持穩定

市場焦點 美國－以色列對伊朗聯合攻擊：投資人需要知道什麼
美國／以色列對伊朗的聯合攻擊至今尚未影響原油供應，荷姆茲海峽仍維持開放。市場反應將取決於能源運輸是否出現中斷。我們提出四種可能情境，也整理了需密切關注的關鍵指標。
中東衝突與原油供應中斷正對市場造成壓力，也考驗投資人信心。
雖然信用利差、通膨預期與降息假設面臨挑戰，但目前尚未出現明顯警示信號。
歷史顯示市場在衝突後往往能恢復；保持耐心並進行適度避險，或有助於管理上升的風險。
經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）被認為曾說過一句名言：「當事實改變時，我會改變我的想法。您呢？」雖然沒有確鑿證據顯示他確實說過這句話，但凱因斯確實勇於修正自身觀點。長久以來甚至有句玩笑話：如果英國議會詢問六位經濟學家某個問題，他們往往會得到七種答案，其中兩個來自凱因斯本人。
如今，全球經濟的事實正在發生變化。而我也不希望對困擾投資人的問題給出兩套矛盾的回答。問題在於：伊朗衝突是否足以讓我改變對全球經濟與循環性資產的樂觀看法？這比我希望的更依賴美國（川普政府）、以色列與伊朗三方的行動與思維。
那麼，目前改變的事實有哪些？
荷姆茲海峽目前已「實質封鎖」1。全球約20%的原油必須通過這條航道2。海灣國家的產量已大幅下降3，部分是因遭受攻擊，部分則因油輪無法即時運送，導致儲油空間不足。戰略石油儲備雖能緩解壓力，但效果有限，數學算式很簡單：
戰略儲備頂多可填補約60天的缺口。更複雜的是，國際能源總署（IEA）近期已宣布釋出4億桶7，因此較合理的估算甚至可能只剩約20天的緩衝。川普政府也計畫暫時豁免《瓊斯法案》，讓非美國造船舶能在美國港口之間運輸，以試圖抑制油價8。但這只能略為改善，並非真正解決問題。衝突持續多久？無人能確定。如果超過20～60天，那屆時事實真的會發生改變。我們對2026年的核心觀點為循環股將優於大盤、美元走弱—將面臨嚴峻挑戰，而這些觀點在衝突前9其實表現良好。
以下是第二部分的回答：
儘管衝突加劇，但投資人多半擁有較長的投資時間視角。歷史也顯示，若基本面穩健，市場往往能在地緣政治壓力高點後的一年內恢復10。同時，我們觀察的主要指標雖受到挑戰，但尚未出現明確的危險訊號。
這並非淡化目前的風險，而是市場認知到，衝突可能隨時結束。因此，採取不過度反應的策略可能更為合理。我們仍維持樂觀觀點，但也承認循環股的風險已上升。必要時，考慮適度避險。
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日期
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地區
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事件
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為什麼重要
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3月16日
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中國
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工業生產與零售銷售（2月）
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反映經濟活動的重要指標
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加拿大
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消費者物價指數（CPI）（2月）
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主要通膨指標
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3月17日
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美國
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零售銷售（2 月）
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衡量消費力道
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3月18日
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美國
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生產者物價指數 (PPI)
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反映生產端通膨
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加拿大
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加拿大央行（BOC）利率決議
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觀察貨幣政策立場
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美國
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聯準會利率決議
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主要市場驅動因素
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3月19日
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日本
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日本央行（BOJ）利率決議
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貨幣政策走向
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英國
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勞動市場報告
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就業市場趨勢
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英國
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英格蘭銀行（BOE）利率決議
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貨幣政策立場
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歐元區
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歐洲央行（ECB）利率決議
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歐元區貨幣政策方向
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3月20日
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中國
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中國人民銀行（PBOC）利率決議
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經濟與政策環境指標
名詞與指標說明：
彭博美國企業債券指數（Bloomberg US Corporate Bond Index）：衡量美國投資等級、固定利率、應稅企業債市場。包括美國與非美國工業、公共事業及金融機構以美元發行的公開債券。
消費者物價指數（CPI）：衡量消費者物價變動，為常用的通膨指標。
信用利差（Credit spread）：到期相同但信用品質不同的債券，其殖利率差異。
存續期間（Duration）：衡量固定收益資產對利率變化敏感度的指標，以年數表示。
聯邦基金利率期貨隱含利率（Fed funds implied rate）：即期利率與期貨利率之間的差異，適用於任何有期貨合約的商品。
地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index）：根據 10 家報紙中與地緣政治緊張相關的報導量進行統計所得。
通膨（Inflation）：商品與服務整體價格水準上升的速度。
國際能源總署（IEA）：專注於能源數據、統計、訓練、創新與國際合作等領域。
選擇權調整後利差（Option‑adjusted spread, OAS）：在估計具有內嵌選擇權之債券的市場價格時，需加在基準收益率曲線上的利差。
生產者物價指數（PPI）：衡量生產者首次商業交易銷售價格之變動。
標普500循環性指數（S&P 500 Cyclical Indexes）：聚焦於景氣循環高度敏感的產業，如非必需消費、金融、工業、科技與原物料。
標普500指數（S&P 500® Index）：代表美國股票市場的未管理指數。
即期價格（Spot price）：商品立即交割之市場價格。
利差（Spread）：兩個相關價格、利率或殖利率之間的差距。
通膨保值債券（TIPS）：與通膨指數連動的美國公債。
西德州中級原油（WTI）：美國生產的輕質低硫原油。
本文提及之觀點為作者截至2026年3月13日的個人意見，僅作為更廣泛主題的示例，不應視為投資建議。前瞻性陳述不保證未來結果，包含風險、不確定性及假設；實際結果可能與預期有重大差異。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0082
美國／以色列對伊朗的聯合攻擊至今尚未影響原油供應，荷姆茲海峽仍維持開放。市場反應將取決於能源運輸是否出現中斷。我們提出四種可能情境，也整理了需密切關注的關鍵指標。
日本自民黨在眾議院取得歷史性的 68% 超級多數席位，強化了高市首相的施政授權，並提升了日本股市、改革與財政政策的前景。
近期日本首相高市早苗提出大幅擴張政府支出，同時提議減稅，引發債券投資人不安。整體而言，高市擬於 2026 年推動經濟再通膨的政策，對日本股市與日圓屬正面訊號，但不利日本公債。
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