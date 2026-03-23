經濟與市場訊號在油價衝擊下仍保持穩定

經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）被認為曾說過一句名言：「當事實改變時，我會改變我的想法。您呢？」雖然沒有確鑿證據顯示他確實說過這句話，但凱因斯確實勇於修正自身觀點。長久以來甚至有句玩笑話：如果英國議會詢問六位經濟學家某個問題，他們往往會得到七種答案，其中兩個來自凱因斯本人。

如今，全球經濟的事實正在發生變化。而我也不希望對困擾投資人的問題給出兩套矛盾的回答。問題在於：伊朗衝突是否足以讓我改變對全球經濟與循環性資產的樂觀看法？這比我希望的更依賴美國（川普政府）、以色列與伊朗三方的行動與思維。

那麼，目前改變的事實有哪些？

荷姆茲海峽目前已「實質封鎖」1。全球約20%的原油必須通過這條航道2。海灣國家的產量已大幅下降3，部分是因遭受攻擊，部分則因油輪無法即時運送，導致儲油空間不足。戰略石油儲備雖能緩解壓力，但效果有限，數學算式很簡單：

戰略儲備頂多可填補約60天的缺口。更複雜的是，國際能源總署（IEA）近期已宣布釋出4億桶7，因此較合理的估算甚至可能只剩約20天的緩衝。川普政府也計畫暫時豁免《瓊斯法案》，讓非美國造船舶能在美國港口之間運輸，以試圖抑制油價8。但這只能略為改善，並非真正解決問題。衝突持續多久？無人能確定。如果超過20～60天，那屆時事實真的會發生改變。我們對2026年的核心觀點為循環股將優於大盤、美元走弱—將面臨嚴峻挑戰，而這些觀點在衝突前9其實表現良好。

尚未看到明顯警示訊號

以下是第二部分的回答：

儘管衝突加劇，但投資人多半擁有較長的投資時間視角。歷史也顯示，若基本面穩健，市場往往能在地緣政治壓力高點後的一年內恢復10。同時，我們觀察的主要指標雖受到挑戰，但尚未出現明確的危險訊號。

這並非淡化目前的風險，而是市場認知到，衝突可能隨時結束。因此，採取不過度反應的策略可能更為合理。我們仍維持樂觀觀點，但也承認循環股的風險已上升。必要時，考慮適度避險。