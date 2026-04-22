伊朗衝突凸顯了配置全球投資等級債券的吸引力

環球 中東衝突: 四週回顧
中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。
2026年3月31日
因此，我們不會將全球投資等級債券視為「免疫於停滯性通膨」，而是將其定位為在停滯性通膨環境下相對更具韌性的資產類別之一，尤其是在主動管理、嚴謹風險控管與重視發行人品質的前提下。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0128
中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。
地緣政治風險推升原油價格，但多項市場指標依然穩健，歷史經驗亦顯示在基本面良好的情況下，市場具備從衝突中恢復的能力。面對短期不確定性，保持耐心、避免過度反應，並適度做好風險管理。
美國／以色列對伊朗的聯合攻擊至今尚未影響原油供應，荷姆茲海峽仍維持開放。市場反應將取決於能源運輸是否出現中斷。我們提出四種可能情境，也整理了需密切關注的關鍵指標。
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