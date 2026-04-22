伊朗衝突凸顯了配置全球投資等級債券的吸引力

環球 中東衝突: 四週回顧

Benjamin Jones, Ashley Oerth

中東衝突已進入第5週。依我們的觀點，上週的情勢發展降低了短期內緩和的可能性。在美國或伊朗沒有明顯態度轉變之前，我們預期油價將進一步走高、股票市場走弱、美元維持強勢。