投資觀點

伊朗衝突凸顯了配置全球投資等級債券的吸引力

2026年4月22日
Lyndon Man
Lyndon Man
Co-Head Global Fixed Income, Invesco Fixed Income​
20260422

在目前的全球成長背景下，是否是布局全球投資等級債券的好時機？

  • 伊朗衝突進一步強化了投資全球投資等級債券的理由：儘管面臨重大的地緣政治與能源衝擊，信用市場仍維持相對有序，市場調整更多反映在利率變動上，而非出現失序的信用利差重新定價。
  • 整體殖利率上升，明顯改善進場點，在目前水準下，報酬不再必須仰賴利差收斂，利差收益與利息收入（carry & income）本身就能貢獻主要報酬來源。
  • 若經濟成長轉弱，存續期間可提供額外緩衝，這使投資等級債券成為在多種總體經濟情境下，仍能保持投資部位的相對平衡選擇。
  • 這是主動式全球投資等級債券投資的良好環境，特別是相較於缺乏動態風險管理的被動式策略，或是波動性較高、收益來源較不穩定的高風險資產，主動管理的優勢更加明顯。

從利率與信用利差的角度來看，現在是好的進場點嗎？

  • 在前端無風險利率明顯上升的帶動下，整體殖利率快速上揚，從收益角度來看，已顯著提升未來報酬潛力。
  • 然而，中東衝突的持續時間與影響幅度仍存在不確定性。由於各國央行仍致力於穩定通膨預期，即使這會對經濟成長造成一定影響，我們很可能仍將處於「高利率維持較長時間」的環境。儘管如此，我們預期歐洲和英國市場預期的升息幅度不會完全實現。
  • 就利差而言，市場整體仍相對穩定。衝突期間利差僅小幅擴大，而且在某些領域，考慮到總經衝擊的規模和原本偏高的評價水準，利差的韌性甚至超過了許多人的預期。
  • 關鍵在於全球投資等級債券無需仰賴大幅的利差收斂即可維持吸引力：目前的殖利率水準本身就提供了相當實質的報酬緩衝。

有些投資人擔心「停滯性通膨（stagflation）」風險，該如何回應？

  • 停滯性通膨確實是目前最核心的總體風險，其成因包括能源價格上升、通膨壓力持續，以及央行立場比年初市場預期更為鷹派。
  • 但這並不影響全球投資等級債券的優勢，全球投資等級債券是一種結合了收益、品質和存續期間的資產類別，這是較低評級信用資產所難以提供的特性。
  • 在此環境下，有三個關鍵因素特別重要：
    • 較高的起始殖利率可對抗利差波動，提供更強的緩衝；
    • 投資等級發行人通常在面對成長放緩與融資條件收緊時，更具承受能力；
    • 政府公債的存續期間，在成長表現明顯不如預期時，有助於平衡整體投資報酬。

因此，我們不會將全球投資等級債券視為「免疫於停滯性通膨」，而是將其定位為在停滯性通膨環境下相對更具韌性的資產類別之一，尤其是在主動管理、嚴謹風險控管與重視發行人品質的前提下。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
Inv26-0128

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