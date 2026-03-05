美國－以色列對伊朗聯合攻擊：投資人需要知道什麼

「這次不一樣」— 金融市場中最危險的幾個字。但有時候，事情真的可能不同。

自2月28日(週六)美國與以色列開始對伊朗發動聯合攻擊後，我們問自己以下幾個問題，以判斷這次情勢與過去是否不同：應參考哪些合適的歷史類比？未來幾週可能面臨哪些情境？市場將如何反應？我們需要觀察哪些新訊號？

目前已知道的狀況

截至3月1日(週日)下午，目前情勢研判如下：

美國與以色列於週六清晨對伊朗發動聯合作戰行動(美國代號：Operation Epic Fury；以色列代號：Roar of the Lion)。這不同於2025年，美國當時反對以色列推動擴大軍事行動及政權更替。

這次攻擊的規模明顯大於近年來所見，攻擊目標涵蓋伊朗的領導階層與軍事基礎設施。以色列對伊朗首都德黑蘭發動攻擊，其中包含最高領袖阿亞圖拉‧阿里‧哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 的官邸所在區域。伊朗國營電視台已證實，哈米尼在以色列的空襲中身亡。伊朗國家安全委員會秘書(Ali Shamkhani)及國防部長(Aziz Nasirzadeh)也據報導在攻擊中喪生。這與過去的情況截然不同。

伊朗已以飛彈與無人機反擊，攻擊美軍在該區域的軍事基地。杜拜及杜哈的民用區域也遭到波及，但目前尚不清楚這些地區是否為蓄意攻擊目標。從目前的情況來看，伊朗這次的報復行動範圍似乎比以往更為廣泛。這與過去有所不同。

我們目前尚未看到任何有關該區域石油設施遭到攻擊或受損的報導。這點與過去的情況並無不同。

伊朗媒體宣稱荷姆茲海峽已「實質封鎖」，但官方尚未宣布正式封鎖。已有少數船隻遭攻擊，且許多船舶已選擇停錨以避免通行。

在88名專家議會(由高階宗教領袖組成)選出新領袖之前，伊朗將由三人小組暫時共同領導，包括溫和派總統Masoud Pezeshkian、強硬派司法部門首長Gholamhossein Mohseni Ejei，以及高階神職人員Alireza Arafi。

下一步如何發展?

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡已表示，他們正追求政權更替。這代表目前尚不清楚在什麼條件下他們會宣稱勝利並開始降溫衝突。局勢依然高度不穩定。在缺乏明確界定的戰略目標下，衝突持續延長的可能性也因此提高。儘管近期像2025年的「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）等事件可作為參考，但未必完全適用，只能提供一個觀察框架。

撰寫本文時，多數金融市場仍處於休市狀態。我們認為，市場初期反應很可能是避險（risk o ），但後續走勢不一定如此。中期市場反應將主要取決於油市，次要取決於天然氣市場的變化，而這又取決於油氣供應是否受到干擾以及干擾的程度。

我們的核心觀點之一是：除非地緣政治事件對經濟基本面造成實質性的改變，否則市場通常會逐漸淡化其影響。歷史經驗顯示，市場對這類新聞大多保持相對冷靜，只有在供應、經濟成長或通膨動能受到干擾時，市場才會出現明顯反應。特別值得注意的是兩個案例：1973年的贖罪日戰爭以及2022年俄羅斯／烏克蘭衝突，這兩次事件限制了全球石油供應，並引發供給面衝擊，使通膨上升、風險資產下跌（但2022年多數風險資產後來相對迅速反彈）。相較之下，1999年伊拉克入侵科威特以及2003年美國對伊拉克的行動，對股市的影響就小得多，因為當時的全球石油供應基本上未受影響。事實上，原油供應通常只有在需求下降時才會減少，而在2003、2004和2005年，全球原油供應甚至是增加的。

自首波空襲發生至今不到48小時，我們目前的判斷是：全球石油供應大體上仍未受到影響。不過，這種情況可能會迅速改變。事實上，即便沒有實際的供應中斷，只要市場認為中斷「有可能發生」，油價就可能提前反應。

近期的歷史經驗也顯示，中東地區的小規模軍事行動通常僅對油價造成非常短暫的影響。股市同樣大多忽略這類事件，並在事後重新走高。