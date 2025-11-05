投資觀點

循環經濟：藏身垃圾的投資寶藏

2022年6月2日
Steve Smith
Fund Manager
重點摘要

不永續的資源耗用

以我們消耗基礎資源的幅度來看，我們正逐漸耗盡諸多礦產蘊藏量。

循環經濟益處

使用廢棄物為未來產品製造原料，可減少我們對原生材料的需求，幫助因應氣候變遷問題。

大宗商品價格與地緣政治

現今大宗商品價格高漲，加上地緣政治衝突日益增加，推動循環經濟發展絕非易事。

永續食物一文之後，永續專題系列的第二部分將討論何謂循環經濟。我們將探討成功推動循環經濟的必要條件，以及循環經濟如何為我們創造可加以利用的獨特投資機會。

不永續的資源耗用

如同食品業，現今的商品消費並不永續。從我們所消耗的基礎資源幅度來看，顯示我們正逐漸耗盡諸多礦藏，這正是世界地球日的熱門話題。

資料來源：《新科學人》（New Scientist）。英國國防部，全球策略趨勢。剩餘使用年限主要以2015年全球使用率（較低數據）以及2015年美國使用率的一半（較高數據）計算。例如，根據2015年全球使用率，黃金剩餘使用年限為36年；抑或以美國使用率一半來看，還剩45年。

我們耗用的許多礦產最終成了垃圾掩埋場裡的廢棄物。我們所產生的廢棄物有機會能變成珍貴原料（製造過程的投入原料），用以製作其他產品。

推動循環經濟的益處

我們要麼改變使用的產品（世上前10%的富人製造了全球近半數的碳排放量），要麼改變生產方式。後者對政策制定者而言是較容易的選項。其中一項解決方案是讓供應鏈更爲循環。重度依賴線性供應鏈而非循環式供應鏈是我們消費水準難以永續的原因之一。

建立循環供應鏈不僅在於減少商品製造負面的外部影響，像是防止塑膠微粒流入海洋或減少垃圾掩埋場的潛在有害廢棄物；而是使用廢棄物來製造未來產品的原料，節約原生材料（從未使用過的材料）提煉或生產相關的排放。如今我們日益需要盡可能地取代原生材料的使用，幫助減輕氣候變遷。據Maternal Economics估計，循環經濟實務可將歐洲水泥、鋼鐵、鋁和塑膠的碳足跡減少60%。

資料來源：經濟合作暨發展組織（OECD）、巴克萊研究

循環經濟能否成功？

這將需要供應商增產再生原料，並增加此類產品的買家。碳信用等法規可用於幫助使原生和回收原料的價格一致。然而，更重要的是，我們已經掌握促進循環原料供需的基本要件。 

  • 提高再生原料供應：供應將受惠於注入該領域的大筆資金。ESG投資和擴大永續發展基金資產管理規模的重要性日益增加，資本市場也擁有了注資循環經濟的工具。此外，歐洲綠色政綱等計畫也提供了集中的資金。
  • 再生原料需求持續增長：消費者與企業行為已開始轉變。如今消費者日益偏好產自循環供應鏈的產品。分類方案（Taxonomy）等計畫以及對範疇三1排放的日益重視將鼓勵企業盡可能使用再生材料。

再者，我們並非從零開始。民間企業已在經濟許可的情況下建立了循環供應鏈。例如，歐盟營建拆除廢棄物回收率已達近90%，逾半數的廢鋼料被用於鋼鐵製造，歐洲超過75%的紙箱使用再生紙製造。

大宗商品價格高漲加快此一轉變

現今大宗商品價格高漲有助於推動循環經濟工作。原生材料漲價，使得再生與原生材料更易達到平價。大宗商品領域整體供需緊張的情況讓我們更堅信大宗商品長期價格將持續維持於高檔。循環供應鏈也有助於降低對礦產產區的依賴，此點在地緣政治衝突日益加劇的世界可謂一大重要因素。

資料來源：歐盟執委會、巴克萊研究

受循環經濟影響的個股

持有歐洲循環經濟部位的方法不多，在消費者、企業或政策驅動的再生原料需求增加帶動之下，此類公司未來數年的前景將持續看好。我們已鎖定了幾家可能從中受益的公司，並透過景順各種歐洲股票策略建立了部位。我們將此類公司分為兩種循環經濟連動商業模式：原料製造商和循環經濟資本支出題材。

  • 原料製造商：OMV和Neste便是其中的範例。兩家公司均不斷提升其再生原料的產能，以生產需求強勁增長的大宗商品。OMV將使用再生原料來製造永續聚烯，而Neste不用玉米等原生原料，而是使用二手食用油和動物脂肪來生產生質燃料。
  • 循環經濟解決方案：Piovan、Waga Energy、Kemira和Veolia均提供了循環經濟解決方案。Piovan為塑膠材料加工企業製造設備。Waga Energy負責設計、打造和經營掩埋沼氣回收業務。Kemira幫助工業公司利用廢棄物有機物生產生物沼氣。Veolia則是設計並提供水資源、廢棄物和能源管理解決方案。

循環經濟投資增加時，這些公司都將大幅受惠。而且，此方面的需求槓桿十分多面向。我們產生的廢棄物數量日益增加，因此可再生利用的廢棄物回收率也必須提高，而且由於產品越來越小巧以及使用金屬合金，使得此類廢棄物的回收也日益複雜。此三項因素創造了增加廢棄物管理和回收網絡資本支出的需求。

我們認為市場目前低估了循環商業模式的潛在高報酬。只要公司能創造競爭優勢，便能產生超額報酬。Neste仍持續擴大其生質燃料產能群組，但其目前的生質燃料計畫投資報酬率已高達30%至40%，遠高於其傳統煉油廠同業中間個位數的投報率。

對我們而言，歐洲顯然處於領先，循環經濟可望在此區大舉蓬勃發展，因此，我們也在垃圾處理相關領域尋求投資機會並很高興能持有大量部位。

值得注意的是，儘管循環經濟對全球供應鏈減碳至關重要，仍須配合打造無碳原生材料。在永續專題部落格系列最後部分，我們將討論加速生產無碳原生材料的影響。

 

 

1 溫室氣體盤查議定書企業標準（Greenhouse Gas Protocol Corportate Standard）將企業的溫室氣體排放分為三大「範疇」。範疇一排放係指本身或所管控來源的直接排放；範疇二排放則是所採購能源產生的間接排放；範疇三排放是報告公司價值鏈所發生的所有間接排放（範疇二除外），含上游及下游公司排放。

 

 

 

本文所提及之公司名稱僅為舉例，絕無個股推薦之意，也不代表基金日後之必然持股。投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
