循環經濟：藏身垃圾的投資寶藏

受循環經濟影響的個股

持有歐洲循環經濟部位的方法不多，在消費者、企業或政策驅動的再生原料需求增加帶動之下，此類公司未來數年的前景將持續看好。我們已鎖定了幾家可能從中受益的公司，並透過景順各種歐洲股票策略建立了部位。我們將此類公司分為兩種循環經濟連動商業模式：原料製造商和循環經濟資本支出題材。

原料製造商 ：OMV和Neste便是其中的範例。兩家公司均不斷提升其再生原料的產能，以生產需求強勁增長的大宗商品。OMV將使用再生原料來製造永續聚烯，而Neste不用玉米等原生原料，而是使用二手食用油和動物脂肪來生產生質燃料。

：OMV和Neste便是其中的範例。兩家公司均不斷提升其再生原料的產能，以生產需求強勁增長的大宗商品。OMV將使用再生原料來製造永續聚烯，而Neste不用玉米等原生原料，而是使用二手食用油和動物脂肪來生產生質燃料。 循環經濟解決方案：Piovan、Waga Energy、Kemira和Veolia均提供了循環經濟解決方案。Piovan為塑膠材料加工企業製造設備。Waga Energy負責設計、打造和經營掩埋沼氣回收業務。Kemira幫助工業公司利用廢棄物有機物生產生物沼氣。Veolia則是設計並提供水資源、廢棄物和能源管理解決方案。

循環經濟投資增加時，這些公司都將大幅受惠。而且，此方面的需求槓桿十分多面向。我們產生的廢棄物數量日益增加，因此可再生利用的廢棄物回收率也必須提高，而且由於產品越來越小巧以及使用金屬合金，使得此類廢棄物的回收也日益複雜。此三項因素創造了增加廢棄物管理和回收網絡資本支出的需求。

我們認為市場目前低估了循環商業模式的潛在高報酬。只要公司能創造競爭優勢，便能產生超額報酬。Neste仍持續擴大其生質燃料產能群組，但其目前的生質燃料計畫投資報酬率已高達30%至40%，遠高於其傳統煉油廠同業中間個位數的投報率。

對我們而言，歐洲顯然處於領先，循環經濟可望在此區大舉蓬勃發展，因此，我們也在垃圾處理相關領域尋求投資機會並很高興能持有大量部位。

值得注意的是，儘管循環經濟對全球供應鏈減碳至關重要，仍須配合打造無碳原生材料。在永續專題部落格系列最後部分，我們將討論加速生產無碳原生材料的影響。

1 溫室氣體盤查議定書企業標準（Greenhouse Gas Protocol Corportate Standard）將企業的溫室氣體排放分為三大「範疇」。範疇一排放係指本身或所管控來源的直接排放；範疇二排放則是所採購能源產生的間接排放；範疇三排放是報告公司價值鏈所發生的所有間接排放（範疇二除外），含上游及下游公司排放。