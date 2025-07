Conditions générales d’utilisation du site

Déclaration de confidentialité

Vous acceptez que nous recueillions et que nous traitions les données personnelles vous concernant suite à votre visite sur notre site Internet ou à l’utilisation de nos services en ligne. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d’utilisation des cookies en cliquant ici.

Certaines pages de notre site contiennent des liens vers d'autres sites internet susceptibles de vous intéresser. Veuillez noter que nous n'exerçons aucun contrôle sur le contenu ou les pratiques de confidentialité de ces sites. Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de confidentialité de ces sites avant de divulguer de quelconques données personnelles.

Sécurité

Afin que la sécurité de vos données soit assurée en permanence, vous devez conserver à tout moment vos identifiants et mots de passe en lieu sûr et ne les divulguer à personne. Les instructions que vous nous avez communiquées et que vous avez validées à l'aide de votre mot de passe seront considérées comme authentiques. Nous vous recommandons vivement d'utiliser des mots de passe différents de ceux qui vous servent à accéder à d'autres sites internet, et de les changer régulièrement. Si vous communiquez votre identifiant et votre mot de passe à un tiers et que nous jugeons par conséquent que l'intégrité de nos systèmes est susceptible d'être menacée, nous nous réservons le droit de bloquer l'accès à votre compte. Si vous ne vous êtes pas conformé à ces conditions générales d'utilisation, que vous n'avez pas pris de mesures de sécurité suffisantes, ou que votre compte a été bloqué pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons être tenus responsables des pertes financières qui pourraient en découler.

Cette déclaration relative aux conditions générales d'utilisation a été mise à jour le 1 juillet 2020. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de cette déclaration, et publierons sur cette même page les modifications apportées ainsi que leur date de prise d'effet.